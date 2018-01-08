Революция «Собчак»

Источник: izborsk-club.ru

Ксения Собчак — политическая сверхновая конструкция, изобретённая в тайных лабораториях Кремля. Это вездеход, способный пройти по топям и хлябям разлагающейся русской жизни. Она — царица, которая хочет сесть на престол в царстве русского распада. Её подданные вскармливались в течение двадцати с лишком лет и сложились в два поколения загадочного, исполненного ядовитого неприятия, бушующего протестантизма, склонного ко всему гадкому и анормальному.

Ксения Собчак — талантливый зверовод. Она организовала огромную звероферму под названием «Дом-2», где в стеклянные стойла помещаются молодые юноши и девушки из обездоленной русской провинции, в которой после распада Советского Союза жизнь превратилась в поедание подножного корма. Этим подножным кормом стал телевизионный экран, на котором Ксения Собчак управляла инстинктами провинциальных пар, побуждая их к случке. А потом пристально, как учёный-психопатолог, наблюдала за их отношениями: ссорами, спорами, любовными ласками, суждениями о человеческой жизни, которая была жизнью пещер, полуобвалившихся нор, где больше не ценились вера, трудолюбие, честь, служение, а только поедание и изнурительное наслаждение своей и чужой плотью.

Ксения Собчак распространяла своё влияние по всей России, превращая огромную страну в подобие скотного двора. Избирателей для неё готовили в течение десятилетий такие телевизионные программы, как «Пусть говорят», где опытный диск-жокей Малахов, мальчик из далёкой русской провинции, превратился в тёмного мага, выводя на телевизионный экран самые низменные и страшные инстинкты человеческого существования. Россия десятилетиями, затаив дыхание, слушала людоедов, педофилов, осквернителей святынь, детоубийц. России внушалась мысль, что она — страна непрерывных зверств, страна извращений, и в народе больше не присутствует молитва, сложение божественных стихов, почитание родных могил. Что в России никогда не было Серебряного века, Прохоровского поля, подвига Гастелло.

Эти толпы будущих избирателей пойдут вслед за Ксенией Собчак, простирая к ней руки, возглашая: «Правь нами! Весели нас! Делай нас ещё безобразнее!» К этим толпам примкнут все деятели шоу-бизнеса, к которым принадлежит и сама Ксения Собчак. Те телевизионные кудесники, которые несколько недель подряд показывают несчастного старика Джигарханяна, спятившего на своих уродливых браках, трясущегося, как Кощей Бессмертный, над сундуком со златом. Или скандальную певицу Максакову, которая бежала из России на Украину, где над трупом своего криминального мужа поносит прежнюю Родину. И всё это вливается в обезумевшее, потерявшее ориентиры русское сознание.

Российский шоу-бизнес — это огромная ядовитая клизма, постоянно промывающая желудки той части российского общества, у которой уже нет мозгов: их черепная коробка опустошалась со времён перестройки, когда умные и вездесущие теоретики изгоняли из сознания великого народа Дмитрия Донского, Кутузова, Тютчева, Гумилёва, Жукова и Гагарина, ввергая наш народ в безграничное скотство.

Ксения Собчак в пурпурном платье, прекрасная лицом, шествует по России — и за ней огромными разноцветными клубками катятся толпы обездоленных, инфицированных страшными болезнями и слабоумием. К этой армии безнадёжно больных и неизлечимых присоединятся утончённые эстеты театрального мира, травмированного вторжением государства в их священные обители, где русская классика превращается в порно-мюзиклы, а в спектакле «Анна Каренина» все трое: несчастная Анна, изменивший ей Вронский, полюбивший свою лошадь Фру Фру, и сама Фру Фру, — бросаются под поезд. Эта едкая, ненавидящая всё русское, среда обладает огромным влиянием в мире либеральной интеллигенции, она двинется за Ксенией Собчак, превращая её шествие к престолу в грандиозное театральное действо.

За этой великолепной царицей зла устремятся все высоколобые политологи, окормлявшие либеральное восстание на Болотной, «майданную революцию» на Украине, изощрённые в интеллектуальных интригах, цель которых — обломать верхушки всех башен Кремля. За Ксенией Собчак устремятся экзальтированные либералы, которым так и не удалось привести к власти тот чванливый, никчёмный, не умеющий совершать коллективное дело контингент политиков, типичным представителем которого является Григорий Явлинский, что уже покрыт мхом забвения, как могильная плита на политическом кладбище. Ксению Собчак поддерживают, явно или косвенно, богачи, которые грабят бедную Русь, завладели её золотом, бриллиантами, нефтью, лесными чащами, чернозёмом. Которые вывозят из России не только земное добро, но и идеи, творцов, умы, продолжая рассматривать Россию как добычу, изгладывая её изнутри, создавая свои несметные богатства среди русских слёз. Олигархические круги озабочены ссорой, которая произошла между Путиным и Западом. Эта ссора больно отзывается на их состоянии, на их репутации. И они готовы делиться неправедными миллиардами со своим новым кумиром в юбке.

За Ксенией Собчак пойдёт криминальный мир, ибо люди криминального мира — это своеобразные романтики, которым нравится лагерный жаргон, бандитский шансон. Тот криминальный мир, который благодарен Анатолию Собчаку, ибо он, став мэром Ленинграда, лишил этот город божественного, мученического и победного имени и превратил его в бандитский Петербург. Из бандитского Петербурга криминал двинулся по всей России. Живя по понятиям, соблюдая бандитские правила чести, криминал пойдёт за Ксенией Собчак. Все проститутки России кинутся присягать Ксении Собчак, полагая, что им, быть может, уготована подобная доля.

К ней потянутся все несчастные и обездоленные современной России. Те, кто стремительно беднеет и несёт в себе угрюмый протест. И этот протест найдёт своё воплощение в пурпурной мантии и золотом венце восходящей на трон царицы.

Ей присягнут дальнобойщики, которых обобрал пресловутый «Платон». К ней придут обманутые дольщики, которые годами бродят среди своих недостроенных домов. К ней потянутся ликвидаторы Чернобыля, больные онкологией дети, у которых нет ни копейки для лечения.

Но в её огромную свиту не придут русские военные, которые во время её пышных презентаций воюют в Сирии и кладут голову в сирийской пустыне за государство Российское. За ней не пойдут военные технократы, которые чувствуют дыхание близкой войны, и день, и ночь на воскрешённых оборонных заводах строят боевые самолёты, танки и подводные лодки. За ней не пойдёт православная церковь, на которую из либеральной среды льются скверны и поношения. А кумир либералов Александр Невзоров объявил поход против русских алтарей и святынь. И Ксения Собчак выглядит основательницей новой церкви — церкви тьмы.

Под матерные песни Шнура, сатанинские проповеди Александра Невзорова Ксения Анатольевна Собчак ступает по кремлёвской брусчатке и ищет среди кремлёвских ворот те, через которые ей удобно будет проникнуть.

За Ксенией Собчак не пойдут русские писатели-патриоты, находящиеся в опале, влачащие подчас нищенское существование, — те, для кого живы такие понятия, как Святая Русь, Победа, государственная идея, бесконечная красота русской природы и русской словесности.

Успех Ксении Собчак — в её ошеломляющей новизне, в прекрасном и великолепном скандале, в её абсолютной и бесконечной беспринципности и всеядности. Она — как огненный факел, который вырвался из лопнувшей газовой трубы и сжигает созданную из асбеста и, казалось бы, не поддающуюся горению русскую политическую жизнь. Ксения Собчак подожгла эту политическую жизнь и внесла в неё ошеломляющий для многих авангард. С этим авангардом не готова сражаться компартия. С ней не способен состязаться Жириновский, который израсходовал свой запас новизны и напоминает ощипанного петуха, что готовят для супа, а он всё ещё кукарекает и силится взлететь на забор. С ней не может соперничать Миронов, который выплыл из пустоты и в неё уходит.

Ксения Собчак совершает турне по Европе, выступает в Гарварде, даёт интервью Би-Би-Си и Си-Эн-Эн. Надо догадываться, сколько стоили государству Российскому эти эфиры. Респектабельный Владимир Познер пригласит её на свою передачу, и Запад, увидев Познера в программе «Дом-2», поймёт, что с демократией в России совсем неплохо.

Ксения Собчак, подобно терминатору, уничтожила Алексея Навального, ещё недавно сплотившего вокруг себя массы протестных людей, недовольных повальной коррупцией в ближайшем окружении президента. Теперь голубоглазый русский красавец Навальный, неловко пошутивший по поводу холокоста, отодвинут в дальний угол политического процесса. И все его колоссальные усилия, изобличение негодяев, его штабы, через которые он вербовал своих сторонников, — всё это пошло прахом. Ксения Анатольевна Собчак вонзила свой острый каблук в голубой глаз Навального.

Ксения Собчак — это сорная революция, инициированная сверху. Она затеяна Кремлём, который полагает, что эта революция управляема. Это «Перестройка-2», которую обещали стране либералы. Теперь она реализуется кремлевскими политтехнологами. Но сможет ли Кремль остановить эту революцию у опасной черты и обратить вспять вал бушующей ядовитой пены? Или эту революцию придётся по китайскому образцу останавливать пулемётами? Или же она, выйдя из-под контроля, испепелит несчастную Россию, как та первая, горбачёвская революция испепелила Советский Союз?

А что Владимир Владимирович Путин, который когда-то сажал на колени маленькую Ксению Собчак, подстилая при этом под Ксюшу клеёнку? Сможет ли он постелить эту клеёнку, раскатав её по всей России? Способен ли он предложить изнурённой нации нечто столь фантастическое и великолепное, что воспламенит остывшие сердца и зажжёт в них солнце Крыма, вернёт изверившимся русским людям надежду на грядущее чудо? Сможет ли он найти слова, в которые уверуют и не станут их воспринимать как очередные обещания? Сможет ли он сделать нечто, остановив инфернальное шествие Ксении Собчак по русской земле?

Может быть, он перед выборами улетит в космос и там обвенчается? Но до него в космосе уже побывал Гагарин и обвенчался там со всей Россией. Может быть, он вырежет свою почку и передаст больному онкологией ребёнку? Но таких детей — множество, а у президента всего две почки. С какого свершения он должен начать свою предвыборную кампанию, чтобы в русских людях, ошельмованных, превращаемых в бессмысленных и бесчувственных дурней, вновь воскресли разум, воля и божественное мессианство, ради которого и был создан русский народ? Чем должно стать это путинское начинание? Быть может, принятием в состав России Донбасса, который до сих пор является кровавым пятном на русской истории?

Инфернальная машина «Ксения Собчак» движется по непроходимым топям русской жизни. Эта машина была создана гениальными конструкторами, которые, создавая её, помещая в неё узлы, агрегаты, электронику, где-то в районе двигателя (а мы знаем, где этот двигатель у Ксении Собчак) заложили малый заряд самоликвидации. И, возможно, в момент, когда царица приблизится к трону, где её уже поджидают горностаевая мантия и усыпанная алмазами порфира, произойдёт едва слышный хлопок, и Ксения Собчак превратится в облачко ядовитого тумана. Этот туман, подхваченный ветром, понесётся над бесконечной Россией, и учёные, исследующие атмосферу, обнаружат там избыточное содержание рутения.

Автор: Александр Проханов

Источник: nstarikov.ru