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Захар Прилепин: Собчак спустили на Мавзолей

08:13. 8 ноября 2017 Просмотров - 302 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: svpressa.ru

Если кто-то начнёт Ленина хоронить — Ленин в ответ похоронит их самих.

Хайп повсюду, хайп. Хайп идёт и всё в смятении.

Рамзан Кадыров предложил Ленина похоронить.

Тут же оживилась Ксения Анатольевна Собчак.

«Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина, — говорит она — Правда, добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах».

Ксения Анатольевна у нас, известное дело, демократ. За народ ратует.

А что, давайте вынесем вопрос о Ленине на референдум. Очень было бы кстати. И чтоб два раза не вставать, вынесли бы не один, а сразу несколько вопросов.

Например.

Вопрос о сохранении в Екатеринбурге «Ельцин-центра»: оставить или переоборудовать в музей Столетия Великой Октябрьской социалистической революции?

Вопрос о реформах Горбачёва и деприватизации: осудить ли Михаила Сергеевича за избранный курс на всенародном референдуме или посчитать его деятельность конструктивной?

Или, скажем, давно назревший вопрос: принять ли предложение писателя Александра Проханова о создании иконы Победы с изображением Иосифа Сталина: не в качестве святого, а в качестве Верховного главнокомандующего, благословлённого Богоматерью или святой Матроной?

А потом посмотрим на итоги всех этих вопросов.

У нас народ особенный, не всегда похожий на тот образец, который Ксения Анатольевна себе воображает. Результат может быть крайне неожиданный — но демократия, она такая. Сулит нам много открытий чудных.

Сама зоологическая неприязнь российской буржуазии лично к вождю русской революции, и вообще к самому факту глобального большевистского переворота — крайне показательна.

Русскую революцию Октября 1917 года ненавидели Ельцин и Егор ГайдарНоводворская и НемцовСобчак-старшийЯковлев и вся редакция журнала «Огонёк».

Русскую революцию Октября 1917 года всё так же ненавидят Собчак-младшая, Алексей Навальный, Алик Кох, Пётр Авен, Михаил Швыдкой, Григорий Явлинский и вся редакция радиостанции «Эхо Москвы».

Всякий желающий может пополнить этот список лучших людей России и сказать: я тоже ненавижу русскую революцию Октября 1917 года.

Я понимаю, что в революции приятного мало. Но вы всё-таки задумайтесь на миг и спросите себя: а почему я в этой компании оказался, как так вышло?

Главное не забыть приписать про «Окаянные дни» Бунина. Ведь истинные русские патриоты не хотят в компанию к Алику Коху и Новодворской, они хотят в более приличную компанию. К Бунину, например. Или там к Ильину и Зинаиде Гиппиус. Но главное всё-таки — к Бунину. Ильина и Гиппиус не все читали, а Бунина даже Никита Сергеевич Михалков экранизировал.

Одна беда: Иван Алексеевич был барин. Ему положено было презирать быдло и холопов, тем более восставших.

Посему, когда иной русский патриот захочет нам про «Окаянные дни» рассказать, то пусть он сначала на себя в зеркало посмотрит. Если он не узнает Никиту Сергеевича Михалкова в отражении, то, наверное, не надо про «Окаянные дни».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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