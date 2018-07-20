Новости Украины и Новороссии 20 июля 2018

CБУ знает ликвидаторов Шеремета

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О референдуме на Донбассе

Относительно утечек в прессе о том, что Путин предлагал Трампу провести референдум о статусе Донбасса.1. Как не трудно заметить при прочтении Минских соглашений, никакого референдума там нет. А как мы знаем из любого утюга, "минским соглашениям нет альтернативы". В итоге, если все это не утка, то перед нами еще одна попытка обойти минский тупик, вроде уже обсуждавшихся идей "обхода" военно-политического тупика в виде эрзац-решений – вооруженной миссии ОБСЕ и миротворцев ООН. Эти предложения также вбрасывались для обсуждения, обсуждались и в конечном итоге также заходили в тупик. Причины неудач были идентичны – стороны слишком по-разному трактовали эти предложения, а в существующие переговорные форматы вроде Минского или Нормандского, США, как один из главных участников конфликта, включены не были. Попытки обойти это противоречие через формат Волкер-Сурков также провалились, так как быстро выявилось нежелание США делать уступки на украинской направлении и желание продолжать говорить с Россией языком ультиматумов.2. Идея референдума само по себе не нова, но на этот раз нас уверяют, что она была предложена на высшем уровне и что главное, напрямую США, без траты времени на бесполезные увещевания Германии, Франции или тем более Украины. В конечном итоге это правильно – судьбу Украины можно и нужно решать именно с США, а не с посредниками или марионетками.С другой стороны, само предложение не снимает уже известных проблем "украинского урегулирования". Не трудно представить себе возможные последствия дальнейшего обсуждения:1. США и Украина могут заявить, что референдум может пройти только после передачи границы украинской армии и избранию на Донбассе украинских органов власти, с допуском украинских партий, включая фашистские.2. Россия будет настаивать на прекращении боевых действий и разводе войск от линии фронта.3. От России будут требовать уступок по Донбассу и гарантий передачи контроля над референдумом Украине, с исключением из соорганизаторов референдума властей ДНР и ЛНР.4. Россия будет отсылать подобные предложения к властям в Донецке и Луганску, предлагая согласовывать референдум с властями ЛНР и ДНР с целью их политической легализации и фактического признания со стороны США и Украине.5. Киев и США будут подчеркнуто игнорировать власти ДНР и ЛНР, отсылая свои претензии к России.6. После нескольких фаз перекидывания уже стандартных позиций, ситуация повторяется.В итоге, все зайдет на очередной круг взаимных обвинений и нулевого дипломатического прогресса, как это мы уже могли наблюдать в случае с обсуждением статуса границы ЛДНР и РФ, а также вопросов ввода вооруженных миссий ОБСЕ и ООН.Без серьезных подвижек в политике США на украинском направлении, какого-либо прогресса "через референдум" ожидать тут трудно. Безотносительно личного мнения Трампа, можно отметить, что большая часть военно-политического истеблишменат США настроена резко антироссийски и вполне солидарны с требованиями ультиматума Обамы. Законодательные путы, которые наброшены на Трампа через Конгресс и Сенат, даже при его желании (что не очевидно) что-то реально изменить в Украинском вопросе, могут натолкнуться на законодательный блок и обвинения в нарушении принятых американскими законодателями санкционного режима против РФ, так как обсуждение гипотетического референдума должно будет проходить с лицами, которые в большинстве своем находятся под санкциями США.В общем, как способ перекинуть мячик американцам для продолжения дипломатического обсуждения проблемы, идея референдума вполне подходит. Как реальный способ вырваться из порочного круга, на данном этапе эта затея выглядит малореалистичной в силу наличия объективных структурных противоречий в целеполагании сторон.Разумеется, можно помечтать об идеальных вариантах, когда при участии властей ЛДНР на Донбассе проходит референдум, большинство голосует за суверенитет и это признается международными наблюдателями. Но это сказочный варинт. В реальной политике США конечно не откажутся от не слишком дорогого и удобного им управляемого конфликта на Украине, который ослабляет Россию и Европу.

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ВАЖНО: Власти ДНР рассказали, угрожает ли коллапс с производством хлора на Украине водоснабжению в Республике

Остановка единственного предприятия по производству хлора на Украине не повлечет за собой никаких рисков для жителей Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев. «Ситуация с остановкой „ДнепрАзота” никак не повлияет на работу фильтровальных станций Донецкой Народной Республики. Нам серьезную помощь оказывает Российская Федерация, в том числе и реагентами для подготовки и очистки воды. Поставки производятся стабильно, регулярно, согласно графику. Хлор поставляется высокого качества. Никакой угрозы для жителей ДНР нет», — подчеркнул замминистра в заявлении, поступившем в редакцию «Русской Весны». Для населения Украины эта ситуация, напротив, имеет серьезные риски, отметил Кижаев. «На всей территории Украины существует система очистки воды, в которой участвуют либо хлор, либо гипохлорит. Примерно 90% всех очистных сооружений работают на хлоре. Если его не будет, то вода перестанет подвергаться очистке. Это повлечет за собой отравления, инфекции, эпидемии, что очень серьезно, особенно в условиях сегодняшней жаркой погоды», — пояснил он. Напомним, в середине июня остановил свою работу «ДнепрАзот» — единственное предприятие на Украине, производящее жидкий хлор. В связи с этим на территории «незалежной» возникли сложности с обеззараживанием питьевой воды. Читайте также: Украинским пограничникам приказали готовиться к захвату Донбасса

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О «китайском» строительстве завода ядерного топлива на Украине

Появление 10 июля сообщения в СМИ о предложении украинского министра топлива и энергетики Игоря Насалика провести переговоры с «Росатомом» о судьбе завода по производству топливных элементов для атомных электростанций выглядело настоящей сенсацией. Ведь сотрудничество Украины с РФ в этом вопросе было свёрнуто вскоре после госпереворота 2014 года. И вдруг…

Дурень думкой богатеет

Планы по строительству завода, производящего ядерное топливо из сырья, добываемого на Украине, вынашивались в Киеве давно. И в 2010 году правительство утвердило результаты тендера, согласно которым российское предприятие «ТВЭЛ» должно было за 450 млн. долларов построить в Кировоградской области завод, производящий «таблетки» из урановой руды Желтоводского месторождения. Впоследствии, используя украинский же циркон, на нём должно было начаться производство топливных элементов и сборок. Этим Украина полностью перекрыла бы потребности в топливе для своих атомных станций, а часть продукции могла бы даже экспортировать. Первую продукцию завод, 50% плюс одна акция в котором принадлежит россиянам, должен был выпустить в 2015 году. Но…

Но сначала возникли задержки с финансированием проекта украинской стороной, а потом и вовсе в благое начинание вмешался евромайдан, главным принципом которого был давний лозунг украинских неонацистов «Прочь от Москвы». В результате правительство Арсения Яценюка и вовсе аннулировало совместные украинско-российские ядерные программы. И не только по строительству «топливного» завода. Тогда же «патриоты» в правительстве отказались от постройки Россией двух реакторов Хмельницкой АЭС.

Надежда Яценюка и его соратников была на печально известную своим фальшивым ядерным топливом американскую компанию «Вестинхауз», активно продвигавшую свой небезопасный контрафакт на украинский рынок. Продолжая дело Виктора Ющенко, благодаря которому украинские ядерщики понесли убытки в сотни миллионов долларов из-за использования некачественных американских подделок, Яценюк разрешил загрузку вестинхаузовского «фальшака» в реакторы двух станций.

Однако ставка на обанкротившийся вскоре «Вестинхауз» не оправдалась. И не только из-за участившихся аварийных ситуаций на украинских АЭС, вызванных некондиционным топливом. Заокеанские «друзья», добившись отказа от сотрудничества с Россией в постройке завода ядерного топлива, отказались строить его для Украины, как мечтали в Киеве. «Пока мы поставляем топливо только для двух реакторов, это не имеет смысла, но по мере возможного расширения наших поставок, мы могли бы рассмотреть возможность переноса производства в Украину», - заявили в «Вестинхаузе».

Правда, нынешняя власть мечтать о собственном ядерном топливе не перестала. И даже приняла Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, которым правительство Владимира Гройсмана среди прочего намеревалось всего за три года добиться полной независимости Украины в обеспечении атомных электростанций топливными сборками. Впрочем, мечтать не вредно…

Три пишем, семь на ум пошло

Если судить по подписанному Игорем Насаликом письму Минэнергоугля от 27 июня №01/1-5219 в адрес первого заместителя гендиректора «Росатома» Кирилла Комарова, министерство посчитало необходимым возобновить совместное с россиянами строительство на Украине завода по производству ядерного топлива. Однако в лучших украинских традициях пишется одно, а замышляется совсем другое. 10 июля министерство объявило: возможные переговоры с «ТВЭЛ» по заводу ядерного топлива нужны ему для трехстороннего обсуждения вопроса выкупа китайской China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) российской доли в проекте.

«В июне 2018 года от руководства компании CNEIC поступило приглашение к проведению трехсторонних переговоров по участию китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины. В ходе переговоров (с 9 по 12 июля в Брюсселе) планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций «ТВЭЛ» и определения первоочередных шагов сотрудничества», - сообщила пресс-служба украинского министерства. А ещё в министерстве хотят потребовать на переговорах возврата «ТВЭЛ» 5,2 млн. долларов предоплаты, которую российская компания получила за изготовление оборудования для будущего завода, строительство которого было прекращено по решению украинского правительства.

Столь резкое изменение настроений в вопросе сотрудничества в области ядерного топлива объясняется не только проблемами с использованием сборок, производимых фальсификатором-банкротом «Вестинхауз». Дело в деньгах. Украина просто не в состоянии не только сама профинансировать строительство завода, но и даже

оплатить

России хранение и переработку отработанного топлива. И тут вдруг на головы украинских коррупционеров вот-вот свалится уйма денег, которые обещают заплатить китайцы, заикнувшиеся о том, что берут на себя финансирование завода по производству ядерного топлива! Разумеется, от такого счастья кое у кого в зобу дыханье спёрло!

А был ли мальчик?

Компания CNEIC, якобы рвущаяся построить Украине завод по производству ядерного топлива, является структурным подразделением Китайской государственной корпорации ядерной промышленности, основанной ещё в 1955 году. Это крупнейшая в КНР корпорация, строящая не только ядерные реакторы собственной конструкции и разработанные во Франции реакторы на тяжёлой воде, но и имеющая полный цикл производства ядерного топлива.

Чтобы минимизировать расходы на разработку реакторов новых поколений, КГКЯП закупила ряд технологий у французов и американской «Вестинхауз». Мало того, КГКЯП активно сотрудничает с «Росатомом»: россияне построили и строят в КНР ядерные реакторы и запустили для китайской корпорации завод по производству ядерного топлива. Но… своих технологий китайцам «Росатом» так и не передал. Так что же якобы собирается строить CNEIC, не имеющая права использовать российские технологии, в Кировоградской области?

Оказывается, ничего не собирается. А если бы и собиралась, то разве что именно то, что никоим образом не подходит для атомных станций, работающих на Украине. Ведь все реакторы всех действующих украинских станций спроектированы советскими и российскими разработчиками. И топливо для них подходит, изготовленное исключительно «ТВЭЛ» или по технологиям, предоставленным этим предприятием. Даже не контрафактные вестинхаузовские сборки, едва не угробившие несколько реакторов в Финляндии, Словакии и на Украине, а именно российские ТВЭЛы.

Да и спёртое в зобу дыхание Насалика быстренько «распёр» глава Кабмина Владимир Гройсман, уже на следующий день после обнародования сенсационного письма заместителю главы «Росатома». «Ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них напали, а они на нас. Но они об этом еще долго будут жалеть», - рявкнул премьер на размечтавшегося о деньгах министра.

Вот и пришлось Игорю Насалику на заседании правительства иметь бледный вид. «Информация, размещенная в СМИ, является полным фейком. Министерство не возобновляет сотрудничество с РФ, а полностью завершает. Вопрос стоит о расторжении сотрудничества. Письмо в МИД о переговорах было направлено 12 дней назад. Его содержание не соответствует тому, что было опубликовано в СМИ», - попытался оправдаться он.

* * *

Вся эта история с «китайским» строительством завода ядерного топлива как нельзя лучше демонстрирует непоследовательность и политическую ангажированность украинских правителей. Ведь не секрет то, что, если нужно, они прекрасно работают с Россией. Вопрос ядерного топлива – наиважнейший для Украины, лишившей себя российского газа и нефти, а также угля. Но не менее важен он и для США, в юрисдикции которых находится производитель пиратского топлива «Вестинхауз». И постройка россиянами или китайцами завода топливных сборок ударит по этой компании, второй год находящейся в состоянии банкротства. Отсюда и окрики Гройсмана, «получившего по мозгам» от американского посольства, отсюда и скоропалительные «опровержения» Насалика.

Что ж, объявив себя американской колонией, Украина вынуждена поступать именно как колония, действуя в ущерб себе ради благополучия американского бизнеса.

Александр Москаль

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Прилепин ответил на вопрос Собчак об убийстве людей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в ходе дебатов с писателем Захаром Прилепиным спросила у него, убивал ли он людей и что при этом чувствовал.

Изначально встреча была посвящена выборам мэра в Москве, Собчак вела себя агрессивно, перебивала писателя и ведущего Михаила Фишмана. Однако после обсуждения столичной политики она взяла себя в руки и разговор зашел о боевых действиях в Донбассе. Собчак спросила у Прилепина, убивал ли он людей.

«Да, безусловно, как человек, бывший на трех войнах, конечно, я убивал людей… Да ничего я при этом не чувствовал. Это такая же работа, как и любая другая деятельность, – кто-то их лечит, кто-то друг в друга стреляет», – цитирует Прилепина издание «Ридус».

По его мнению, Собчак живет на белом свете, потому что кто-то убивал людей.

Она не согласилась с этим тезисом. «Не обязательно ради чьей-то жизни нужно кого-то убивать. Скорее наоборот: убийствами можно только множить ненависть и войну», – считает журналистка.

По ее словам, для Прилепина человеческая жизнь не представляет никакой ценности, а все трагедии начинались с идеологии о том, что есть что-то важнее жизни других. «Дальше шло всегда очень много красивых слов – про патриотизм, про родину, но кончалось всегда чем-то кровавым, убийствами и жертвами», – считает Собчак.

Писатель заявил, что в стране – символе либеральных ценностей США уничтожили до 90 млн индейцев.

Он напомнил Собчак, что боевые действия в Донбассе начались после Майдана, который, в частности, поддержала Собчак. Прилепин заявил, что журналистка была равнодушна к обстрелам Юго-Востока Украины.

Ранее писатель Захар Прилепин, занимающий должность замкомандира батальона армии ДНР, заявил, что уходит из вооруженных сил республики.

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«Ах, простите меня, украинцы, деньги есть деньги!»: в Крым на съёмки приехала Ахеджакова (ФОТО)

В Феодосии ведутся съёмки комедийного фильма с участием Лии Ахеджаковой. Блогер RoksolanaToday & Крым разместил сделанную очевидцами фотографию. «15 июля в Феодосии компания Star Media приступила к съемкам двухсерийной романтической комедии „Фото моей девушки”. Лия присутствует на съемочной площадке», — передает блогер слова очевидцев. Журналисты задали Лие Меджидовне вопрос о её пребывании в регионе. «Я не даю никаких комментариев. Все, прекратила этим заниматься. Надоело уже. Я в Крыму хорошо себя ощущаю! Не буду я больше комментировать… И потом, вам что-нибудь скажешь, а потом весь Интернет … [грубое слово, обозначающее фекалии] обливает. Я не буду говорить. Всего доброго», — сказала Ахеджакова. А это заявляла Лия Меджидовна журналистам на тему Крыма ровно два года назад — в июле 2016-го: «Это как, например, мои дачные соседи, у них какие-то неприятности, болен ребенок, тихонько в это время взять и оттяпать у них одну комнату и сказать, что раньше в этой комнате мой дедушка жил, она раньше нам принадлежала. Есть какие-то вещи, которые переступить нельзя, и ничего с этим сделать нельзя. Это такой осадок все время, и себя чувствуешь дерьмом каким-то, хотя ты ни в чем не виноват… Приглашают все время в Крым, но я не могу. Что-то мне не позволяет, неловко». Тогда же актрису внесли в созданный движением «Украина без сепаратизма» список «друзей Украины в стране-агрессоре». Читайте также: Россия жёстко ответила на угрозы Порошенко «мешать» досмотру судов в Керченском проливе

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Негласный запрет по “Норду”

Несмотря на заявление украинских властей о возможности экипажа «Норда» вернуться домой, на их возвращение к месту проживания в Крыму существует «негласный запрет», заявила РБК пресс-секретарь компании-владельца судна Анна Шевелева.​«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан страны. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством России, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Что означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины. Это наша позиция. Ребятам нелегко, возраст, нервы сдают, Здоровье тоже, пока держатся», — сказала Шевелева«Планируем добиваться получения на руки всех документов от инстанция по всем инцидентам. Как минимум», — подытожила онаНакануне, 19 июля заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров заявил, что украинские власти не удерживают экипаж «Норда» и они могут вернуться домой «как граждане Украины». Ребров предложил уточнить у самих моряков, «почему они этого не делают». https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b50fe239a7947cea06115fb?from=newsfeed – цинкPS. Как не трудно заметить, официальная позиция Киева после ужесточения режима досмотра украинских судов следующих в Бердянск и Мариуполь очевидно прогибается. Но до самого конца они будут пытаться придерживаться основной линии своей провокации, так как если допустить свободный выезд моряков, это будет очевидным признанием в коллапсе провокации и существенных убытков от нее для Украины. Поэтому экипаж по-прежнему прямо или косвенно удерживают на Украине в качестве заложников. Поэтому, досмотры украинских судов конечно будут продолжаться, а режим ожидания при заходе в Керченский пролив для украинских судов будет увеличиваться.Вся эта история показывает, что лишь реальное давление, которое наносит ущерб Украине, приводит к очевидным подвижкам, в то время как пустые увещевания Киеве не приводили к сколь-нибудь значимой реакции.По сути, основные козыри в Азовском вопросе сейчас у России и Киев надо методично дожимать, пока не будет освобожден "Норд" и его экипаж.

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Как Ленин исковеркал жизнь Ганапольского

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