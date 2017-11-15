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Goblin News 31: Задорнов, 100 лет Революции, Собчак о Крыме

15:21. 15 ноября 2017 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 – трагедия в Ижевске
01:56 – роль Михаила Задорнова в отечественной культуре
06:54 – юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции – реакция в России и в США
14:42 – высказывания интеллектуалки Собчак о Крыме и санкциях
18:46 – ничьи деньги в квартирах и автомобилях полковника Захарченко
21:33 – Чарли Шин в фокусе голливудского секс-скандала
23:33 – пикантное зоо-происшествие в центре Берлина

Разведопрос: Клим Жуков про фильмы Задорнова -
https://youtu.be/iIbCXyfS5PE
Клим Жуков – что мы празднуем 4 ноября: https://youtu.be/EhWghYWsDGg

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Источник: www.youtube.com

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