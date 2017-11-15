Goblin News 31: Задорнов, 100 лет Революции, Собчак о Крыме

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В этом выпуске:

00:05 – трагедия в Ижевске

01:56 – роль Михаила Задорнова в отечественной культуре

06:54 – юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции – реакция в России и в США

14:42 – высказывания интеллектуалки Собчак о Крыме и санкциях

18:46 – ничьи деньги в квартирах и автомобилях полковника Захарченко

21:33 – Чарли Шин в фокусе голливудского секс-скандала

23:33 – пикантное зоо-происшествие в центре Берлина



Разведопрос: Клим Жуков про фильмы Задорнова -

https://youtu.be/iIbCXyfS5PE

Клим Жуков – что мы празднуем 4 ноября: https://youtu.be/EhWghYWsDGg



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Источник: www.youtube.com