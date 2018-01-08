О роспуске Коминтерна
22:56. 8 января 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О мотивах СССР и Сталина, которые привели к роспуску Коминтерна.
О роспуске Коминтерна
Вообще-то Коминтерн распустился самостоятельно, постольку поскольку фактически не владел ситуацией. К 43 году в КИ созрело мнение, что:
а) Коминтерн в условиях войны не влияет на ситуацию в международном комдвижении;
б) партии вполне могут и должны пройти самостоятельный этап развития;
в) обстановка не только благоприятствует этому, но фактически никакого другого пути не остается, ибо война нарушила все связи.
Димитров поставил Сталина перед фактом, судя по репликам Сталина, вопрос о сохранении или роспуске ставшего формальным аппарата Коминтерна, для Сталина был не принципиален.
Коминтерн создавался в совершенно определенной ситуации — ситуации подъема революционного движения во всем мире, соответственно его структура и аппарат были заточены под выполнение определенных функций обеспечения этого движения. Первая задача КИ была — вовсе не столько руководство мировой революцией, сколько СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ в мире.
Например, на I конгрессе КИ многие партии фактически не существовали и были представленными иностранными группами в РКП(б). Потому Коминтерн получил форму МИРОВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ для того, чтобы можно было в те места, где компартий нет или они слабы, централизованно осуществлять маневр кадрами, материалами и оказывать помощь солидарными действиями. Коминтерн составлял собой трехступенчатую структуру — РКП(б)/ВКП(б) как наиболее массовая, развитая и стоящая у власти в своей стране партия, затем массовые партии других стран (французская, немецкая и др.), которые в совокупности работали на развитие как друг друга, так и третьей группы партий — тех, кто еще не стал массовой партией. В обстановке во-первых, обостряющейся борьбы, во-вторых, необходимости ПРЯМОГО вмешательства в дела формирующихся партий жесткая структура и формализация связей была необходима.
Эта структура еще работала, когда в мирной обстановке шла борьба против фашизма — так как тенденция к фашизации была мировой капиталистической тенденцией, требовалась мобилизация всех сил, самостоятельно партии справиться с этой задачей не могли.
Но все кардинально изменилось с оккупацией значительной части Европы Гитлером, вступлением в войну СССР, заключением договора с союзниками и уже к 1942 году наметившейся ясности в вопросе, кто кого победит в затянувшейся войне. В связи с оккупацией и оформлением блока СССР с англо-американцами возникла необходимость:
а) спасения СССР как ЕДИНСТВЕННОГО социалистического государства, причем, с огромными ресурсами в целях дальнейшего использования на благо мировой революции;
б) блока с патриотически и антифашистски настроенными мелкобуржуазными слоями. Причем этот блок в ходе войны давал реальные возможности для усиления коммунистов и победы революции в других странах.
Для этих задач Коминтерн был излишен — он был слишком неповоротлив для организации тактических союзов локальных партий в постоянно меняющихся условиях борьбы. Тем более, что к войне партии в Европе и в ключевых странах Азии и Америки уже были сформированы и вполне окрепли для самостоятельной работы.
Именно ВОЗМОЖНОСТЬ самостоятельной работы каждой партии сделало Коминтерн излишним, а вовсе не злая воля Сталина.
Иными словами — пока для мелких групп были трудные времена, Коминтерн был нужен, после укрепления партий он стал излишним.
Критика роспуска Коминтерна базируется на том тезисе, что связи между коммунистами должны быть как можно плотнее, и национальные и административные границы должны быть стерты. Потому роспуск КИ представляется им как нарушение этого принципа. Но это только потому, что реально эти «критики» никогда не занимались этим делом — а именно, стиранием границ между коммунистами. Потому они не знают, что уровень плотности связей между коммунистами зависит непосредственно от обстановки, в которой происходит работа партий, и эта обстановка закономерно ограничивает возможности для таких связей. Декларировать и в Уставе прописать, что КИ является мировой партией, возможно, но фактически осуществить это можно только в определенных условиях — в частности, когда мировой капитал дорастет до определенного уровня глобализации, до некоторой однородности. А неоднородное развитие (что показывал Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма») есть имманентное свойство капитализма. Потому фактически в КИ разные компартии находились в разной степени близости как друг с другом, так и с Коминтерном. В разные исторически моменты эти связи усиливали и ослаблялись, фактически неизменными были те связи, которые осуществлялись непосредственно с СССР и, разумеется, идеологические. Постольку поскольку эти неизменные функции, выполнявшиеся Коминтерном, было возможно было выполнять и без аппарата КИ, то на том этапе, когда возникла возможность и необходимость функционирования самостоятельных компартий, аппарат «отвалился сам». Критики же, полагая аппарат как вечно необходимый, впадают не только в конфронтацию с диалектикой, но и ту присущую Троцкому иррациональную любовь к аппарату и бюрократической переписке.
Потому что реально компартии с роспуском Коминтерна ничего не потеряли, кроме директив:
а) радиостанция Коминтерна функционировать не перестала;
б) журналы и газеты Коминтерна были заменены на международные издания;
в) финансовые вопросы помощи решались не хуже — через созданный после войны Коминформ, институт международных совещаний компартий и финансовые структуры ВКП(б).
Фактически бюджет Коминтерна потерял расходы на содержание аппарата, который перестал что-то решать к 43 году, в то время как финансовые потоки фактически не прекратились — ВКП(б) как финансировала большую часть международных предприятий КИ, так и продолжала финансировать деятельность скоординированных акций и оказывать помощь слабым компартиям. В условиях наличия крепких компартий помощь Коминтерна становилась менее актуальной:
а) международные организации при КИ (Межрабпом и пр.) функционировали фактически отдельно уже давно, и им совершенно безразлично было, есть ли над ними структура КИ или нет;
б) собственных вооруженных сил и отдельных от местных партий организаций КИ не имел.
Одним словом, Коминтерн с роспуском потерял одно название.
А. Лбов
Плюс цитата:
"В ночь с 19 на 20 мая 1943 г., на совещании у Сталина, текст письма Президиума Исполкома Коминтерна был окончательно согласован; затем он был направлен национальным компартиям. 21 мая на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), на котором присутствовали Мануильский и Димитров, Сталин, по воспоминаниям последнего, сказал:
«Опыт показал, что и при Марксе, и при Ленине, и теперь невозможно руководить рабочим движением всех стран мира из одного международного центра. Особенно теперь, в условиях войны, когда компартии в Германии, Италии и др. странах имеют задачи свергнуть свои правительства и проводить тактику пораженчества, а компартии СССР, Англии, Америки и др., наоборот, имеют задачи всемерно поддерживать свои правительства для скорейшего разгрома врага. Мы переоценили свои силы, когда создавали К.И. и думали, что сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка. Дальнейшее существование КИ – это будет дискредитация идеи Интернационала, чего мы не хотим.
Есть и другой мотив для роспуска КИ, который не упоминается в постановлении. Это то, что компартии, входящие в КИ, лживо обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства, и это мешает их работе среди широких масс. С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь. Предпринимаемый шаг несомненно усилит компартии как национальные рабочие партии и в то же время укрепит интернационализм народных масс, базой которого является Советский Союз»".
https://vk.com/prorivists?w=wall-156278021_774 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com