Новости Украины и Новороссии 08 января 2018

Житель ДНР Дмитрий Васильевич Усков написал письмо оператору украинской мобильной связи Vodafone в связи с грубыми нарушениями его прав и прав всех жителей Республики.

28.12.2017 г. я получил СМС-уведомление о том, что мой тариф «Год без абонплат» будет сменен на «Смартфон Стандартный», (стоимость услуги 3 грн в день!!!) на том основании, что «Тарифы Vodafone действуют на территории Украины при наличии покрытия сети оператора, кроме территории, на которой органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий».

Теперь, когда вы «вернете» мне деньги на мой текущий счет, вы снимите их в несколько раз быстрее, т. к. тариф для меня не выгодный, даже не предложив мне вернуть деньги на карту! Вы, не оказав мне должных услуг согласно действующему пакету, просто поставили меня перед фактом его замены.

Т. е., получается, плати дороже и все будет действовать, такова Ваша логика? Я проживаю в городе Донецк, и здесь ЕСТЬ покрытие сети. Пользуюсь мобильной связью с 2003 года, но теперь с приходом Vodafone на рынок, мне указали на мою «избранность» в том плане, что я в отличие от жителя Запорожья не могу пользоваться тарифом «Год без абонплат».

Это называется дискриминацией, об этом вы можете узнать в Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы 1950г. Если ваша сеть не покрывает «не подконтрольные Украине территории», тогда отключите ВСЕМ пользователям, которые там проживают, связь полностью, а не повышайте им тарифы БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО!

Не можете тут работать — уходите с рынка!

Выходит такая себе дискриминация гражданского населения, проживающего на неподконтрольных государству территориях, дискриминация, осуществляемая Вами, в отношении гражданского населения!

Ваша логика очень проста: «Если ты не такой как все — плати больше. Ты из Донецка? — получи самый невыгодный тариф!»

Так вот, я прошу Вас указать мне, каким законом, актом, постановлением и т. п. Вы пользовались, чтобы применить относительно меня повышение тарифов, на том основании, что я проживаю в городе Донецке, при наличии полного покрытия данной территории мобильной связью.

P.S. Также Вы направили мне, в ответ на мое обращение, заполненное у вас на сайте, СМС-сообщение, в котором указали на «невозможность гарантирования доставки ответа на почтовые адреса, домены которых подлежат ограничению доступа, согласно указу президента № 133/2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Чтобы Вы не переживали и гарантированно смогли прислать мне ваш ответ, я направлю это обращение с моего другого почтового адреса. Отмечу лишь, что подобные ограничения прав и свобод людей мы уже наблюдали в истории ЮАР, когда они проводили там политику апартеида. Очень жаль, что компания Vodafon решила проводить подобную политику в отношении граждан Донбасса.

Времена меняются, и если раньше нацисты желтой звездой помечали евреев, то теперь тарифом «Смартфон Стандартный» компания Vodafone метит жителей Донбасса.

Без Уважения,

Усков Дмитрий Васильевич

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