Новости Украины и Новороссии 08 января 2018

Селяне в шоке и растерянности

А по утру селяне проснулись в Европе и обнаружили, что все не так, как казалось по телевизору.Комментарии к сообщению https://www.facebook.com/profile.php?id=100002789834913 не менее чудесные.Что же могло пойти не так?

Нацисты из Vodafone: Как сотовый оператор Украины признал дончан людьми второго сорта и повысил им тарифы

Житель ДНР Дмитрий Васильевич Усков написал письмо оператору украинской мобильной связи Vodafone в связи с грубыми нарушениями его прав и прав всех жителей Республики. 28.12.2017 г. я получил СМС-уведомление о том, что мой тариф «Год без абонплат» будет сменен на «Смартфон Стандартный», (стоимость услуги 3 грн в день!!!) на том основании, что «Тарифы Vodafone действуют на территории Украины при наличии покрытия сети оператора, кроме территории, на которой органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий». Теперь, когда вы «вернете» мне деньги на мой текущий счет, вы снимите их в несколько раз быстрее, т. к. тариф для меня не выгодный, даже не предложив мне вернуть деньги на карту! Вы, не оказав мне должных услуг согласно действующему пакету, просто поставили меня перед фактом его замены. Т. е., получается, плати дороже и все будет действовать, такова Ваша логика? Я проживаю в городе Донецк, и здесь ЕСТЬ покрытие сети. Пользуюсь мобильной связью с 2003 года, но теперь с приходом Vodafone на рынок, мне указали на мою «избранность» в том плане, что я в отличие от жителя Запорожья не могу пользоваться тарифом «Год без абонплат». Это называется дискриминацией, об этом вы можете узнать в Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы 1950г. Если ваша сеть не покрывает «не подконтрольные Украине территории», тогда отключите ВСЕМ пользователям, которые там проживают, связь полностью, а не повышайте им тарифы БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО! Не можете тут работать — уходите с рынка! Выходит такая себе дискриминация гражданского населения, проживающего на неподконтрольных государству территориях, дискриминация, осуществляемая Вами, в отношении гражданского населения! Ваша логика очень проста: «Если ты не такой как все — плати больше. Ты из Донецка? — получи самый невыгодный тариф!» Так вот, я прошу Вас указать мне, каким законом, актом, постановлением и т. п. Вы пользовались, чтобы применить относительно меня повышение тарифов, на том основании, что я проживаю в городе Донецке, при наличии полного покрытия данной территории мобильной связью. P.S. Также Вы направили мне, в ответ на мое обращение, заполненное у вас на сайте, СМС-сообщение, в котором указали на «невозможность гарантирования доставки ответа на почтовые адреса, домены которых подлежат ограничению доступа, согласно указу президента № 133/2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Чтобы Вы не переживали и гарантированно смогли прислать мне ваш ответ, я направлю это обращение с моего другого почтового адреса. Отмечу лишь, что подобные ограничения прав и свобод людей мы уже наблюдали в истории ЮАР, когда они проводили там политику апартеида. Очень жаль, что компания Vodafon решила проводить подобную политику в отношении граждан Донбасса. Времена меняются, и если раньше нацисты желтой звездой помечали евреев, то теперь тарифом «Смартфон Стандартный» компания Vodafone метит жителей Донбасса. Без Уважения, Усков Дмитрий Васильевич Читайте также: «Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора одесситов

Украина заявила о прибытии на Донбасс новейшей военной техники из России

Группа украинских медиа-пропагандистов «Информационное сопротивление» сообщает, что на Донбассе зафиксирована работа образцов новейшей военной техники РФ. «В районе Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа „Аурига“, предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ», — заявили они. Кроме того, по их словам, «противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. Также отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино». Насколько можно верить словам украинских пропагандистов, пусть каждый читатель решает сам. Читайте также: Боевики объединились с украинцами и «уничтожили» базу ВКС РФ в Сирии с помощью twitter-ракет

В 2017 году Порошенко отнял гражданство более чем у 5 тысяч человек

В истекшем году лидер Украинского Государства прекратил гражданство почти у 5,2 тысячи лиц, при этом принял в гражданство Украины менее одной тысячи. Об этом говорится в официальном ответе администрации Порошенко на запрос «Українських Новин». «В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», — сказано в нем. 94 из них были лицами без гражданства. Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 человек, потери гражданства 47 человек и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 человек. Читайте также: В Донбасс заходит новый батальон отъявленных убийц: сводка о военной ситуации в ДНР за 6—7 января

Мифы о майдане

Четыре года украинского конфликта и мифы о Майдане

Рефлексия американского интеллектуала на тему происходящего на Украине.Стивен Коэн, почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, и ведущий радиопрограммы Джон Бэчелор (John Batchelor) продолжают дискутировать на тему новой холодной войны между США и Россией. (С материалами предыдущих дискуссий, которые они ведут уже четвертый год, можно ознакомиться на сайте TheNation.com.)По мнению Коэна, украинский кризис, который начался в конце 2013 года и который привел к аннексии Крыма (или его «воссоединению с») Россией, а также к началу опосредованной войны между США и Россией на востоке Украины, которая идет до сих пор, является знаковым событием 21 века. Он милитаризовал и переместил новую холодную войну к самым границам России — в форме гражданской и опосредованной горячей войны — точнее, внутрь той цивилизации, которая объединяла Россию и большую часть территорий Украины в течение многих веков. Этот кризис внедрил токсичный и опасный политический элемент в американскую, российскую, украинскую и европейскую политику — элемент, который закрепится там как минимум на одно поколение. Он поставил Украину на грань экономического краха. В результате него несколько тысяч украинцев погибли, несколько миллионов лишились своих домов, а большинство граждан страны отчаянно пытаются вернуться к тому уровню жизни, который был у них до 2014 года. События 2014 года также привели к наращиванию военного потенциала НАТО у западных границ России, в Прибалтике, которая превратилась в еще один новый фронт холодной войны, где конфликт угрожает перейти в горячую фазу. Ситуацию еще больше усугубило то, что в конце 2017 года администрация Трампа объявила о своем решении предоставить Киеву современное летальное оружие — даже администрация Обамы, которая во многом способствовала развитию этого кризиса, не решилась на такой шаг.Две противоположные версии украинского кризиса стали одним из основных факторов, препятствующих его разрешению. Согласно первой версии, продвигаемой Вашингтоном и поддерживаемым США правительством в Киеве, причиной всему стала исключительно «агрессия» Кремля и президента России Владимира Путина. Согласно второй версии, продвигаемой Москвой и поддерживаемыми Россией ополченцами на востоке Украины, причиной всему стала «агрессия» Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон. По мнению Коэна, в этой истории есть немало дурных намерений, заблуждений и просчетов, однако, в общем и целом, версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют и отказываются освещать, является более близкой к историческим реалиям 2013-2014 года:В январе 2014 года у Путина, который готовился к чрезвычайно успешным Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия — это процветающий, независимый и достойный доверия партнер в международных делах, не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом у российских границ или с «братской» Украиной. Разумные или нет, но все его действия с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не «агрессивный» характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины.С другой стороны, с 1990-х годов, после распада Советского Союза, Вашингтон ясно давал понять, что расширение Евросоюза и НАТО на восток рано или поздно приведет к вступлению в них Украины, которая рассматривалась в качестве «приза». Начало украинского кризиса было ускорено соглашением о «партнерстве», которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года. (На самом деле, узнав, в какую астрономическую сумму обойдется ему это партнерство, он просто попросил немного больше времени на раздумья.) Начавшиеся в Киеве протесты, сконцентрированные на Майдане, привели к жертвам и в конечном итоге к свержению Януковича, на место которого пришло новое правительство, пользовавшееся поддержкой США.Говоря об этих событиях, необходимо напомнить о некоторых обстоятельствах. Путин и его представители старались убедить Евросоюз сделать экономическое соглашение с Украиной «трехсторонним», то есть включающим Москву, чтобы сохранить довольно обширные торговые связи между Украиной и Россией. Как бы то ни было, лидеры Евросоюза отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом. Как известно, в течение многих лет Вашингтон и другие западные структуры вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к «цивилизационным» ценностям Запада. То есть «марш» на Украину начался задолго до событий на Майдане. Это соглашение с Евросоюзом — на первый взгляд исключительно экономическое и цивилизационное — включало в себя такие условия, которые связывали нового «партнера» обязательством поддерживать «военную политику и политику безопасности» НАТО. (Намерения были очевидными с самого начала: в 2008 году президент Джордж Буш-младший предложил ускорить процесс вступления Украины в НАТО, но Германия и Франция воспользовались своим правом вето.) Более того, в течение тех лет, которые предшествовали предложению подписать соглашение об ассоциации президент Янукович был вовсе не таким «прокремлевским» лидером, каким его часто изображают американские СМИ. Напротив, по совету своего американского советника (теперь мы знаем, что это был Пол Манафорт (Paul Manafort)) он открыто демонстрировал свою симпатию к Западу, к Евросоюзу, чтобы расширить свою электоральную базу за пределами юго-востока Украины. (О презрительном отношении Путина к Януковичу как к жадному и коррумпированному оппортунисту было хорошо известно в Москве и Киеве — но только не американским СМИ.) Как знают все, кто следил за развертыванием этого кризиса, влиятельные представители официального Вашингтона — от Госдепартамента и Конгресса до администрации Обамы — практически постоянно находились в Киеве, лично наблюдая за ситуацией на Майдане и публично призывая к свержению Януковича — президента, избранного в соответствии с украинской конституцией. (Тогда была обнародована расшифровка телефонного разговора высокопоставленного чиновника Госдепартамента и американского посла на Украине, в котором они обсуждали состав будущего украинского правительства.) Наконец, за день до того, как вооруженная толпа вынудила Януковича бежать из страны, при посредничестве министров иностранных дел трех стран Евросоюза он подписал соглашение, которое должно было способствовать мирному выходу из кризиса путем формирования коалиционного правительства вместе с оппозиционными лидерами и проведения досрочных президентских выборов. Таким образом, инструмент демократического урегулирования кризиса, который в частных беседах одобрили президент Путин и президент Обама, был уже в руках. Почему ни одна из западных сторон не стала защищать свое собственное соглашение, настаивая на необходимости соблюдать его условия, до сих пор до конца не ясно, хотя, вероятно, это уже не тайна.Это приводит Коэна к еще одному широко распространенному в западных СМИ мифу: то, что произошло на Майдане в феврале 2014 года, было «демократической революцией». Вопрос о том, можно ли те события назвать «революцией», стоит оставить будущим историкам. Однако большая часть тех олигархических сил, которые наносили вред Украине до 2014 года, спустя четыре все еще остаются на своих местах — как и их коррупционные методы. Что касается определения «демократическая», то свержение законно избранного президента посредством прямой угрозы его жизни вряд ли соответствует этому определению. Как и те диктаторские методы, при помощи которых было сформировано новое правительство, изменена конституция и запрещены партии, поддерживавшие Януковича. Хотя Януковича свергли люди, вышедшие на улицы, это все же был государственный переворот. До сих пор неясно, насколько он был спонтанным или срежиссированным, и в какой степени ему способствовали влиятельные западные силы. Но нам необходимо рассеять еще один миф. Захват резиденции Януковича был спровоцирован снайперами, которые убили около 80 протестующих и полицейских на Майдане. Долгое время считалось, что тех снайперов отправил Янукович, однако сейчас практически доказано, что те снайперы были бойцами неофашистской группировки «Правый сектор». (Почитайте, к примеру, исследование профессора Ивана Качановского.)Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным. Его финансируемая Западом экономика продолжает слабеть — это признают даже самые убежденные американские сторонники режима Порошенко. И по большей части он продолжает отказываться от выполнения своих обязательств в соответствии с Минским соглашением 2015 года — в первую очередь требования предоставить Донбассу большую автономию, чтобы сохранить этот регион в составе Украины. Между тем Киев остается полузаложником вооруженных ультранационалистических батальонов, идеология и символы которых, по сути, являются неофашистскими и которые почти одинаково сильно ненавидят Россию и современные западные «цивилизационные» ценности. Стоит сказать, что повстанческие «республики» Донбасса тоже далеко не идеальны, однако необходимо добавить, что ополченцы сражаются, чтобы защитить свои территории от киевской армии, и они не пользуются финансовой помощью правительства США.Теперь ситуацию еще больше усугубляет то, что администрация Трампа обещает предоставить Киеву летальное оружие. Официальный предлог откровенно выдуман: чтобы удержать Путина от «дальнейшей агрессии против Украины» — несмотря на то, что он не демонстрировал ни подобного желания, ни подобного намерения. Более того, дальнейшая агрессия не имеет никакого геополитического или стратегического смысла. Россия способна с легкостью доставить свое оружие в районы, удерживаемые ополченцами. В действительности опасность заключается в том, что слабеющий киевский режим истолкует поставки американского оружия как зеленый свет от Вашингтона для начала новой наступательной операции в Донбассе, направленной в первую очередь на то, чтобы увеличить поддержку режима внутри страны. Однако подобная операция снова завершится военным фиаско для Киева, позволив неофашистам, которые вполне способны завладеть американским оружием, подобраться еще ближе к власти, и приблизив тот момент, когда новая холодная война между США и Россией может перейти в фазу непосредственной горячей войны между двумя ядерными сверхдержавами. (Вместе с новым оружие США необходимо будет отправить на Украину новых тренеров, увеличив численность своего контингента там. Если кто-либо из этих американских военных погибнет от рук поддерживаемых Россией ополченцев — даже случайно — какой будет реакция Вашингтона?)Зачем Трампу, который хочет «сотрудничать с Россией», идти на такой опрометчивый шаг, на котором уже долгое время настаивают антироссийские ястребы Вашингтона? Если предположить, что это было решение Трампа, тогда, несомненно, оно было принято, чтобы опровергнуть обвинения, выдвигаемые в рамках «рашагейта», а именно обвинения в том, что он — лакей Кремля и сообщник Путина, которые он читает и слышит ежедневно — не только от язвительных комментаторов MSNBC и псевдосбалансированных групп экспертов на CNN, но и от некогда влиятельного ученого Пола Кругмана (Paul Krugman), который написал в New York Times: «Не осталось никаких сомнений в сговоре между Трампом и Путиным, и Трамп до сих пор продолжает вести себя как марионетка Путина». Однако сомнений все еще масса, и до ясности в этом деле пока далеко, но Трамп по вполне понятным причинам отчаянно стремится положить конец беспрецедентным обвинениям в том, что он — президент-предатель. Как указывает Коэн, это является еще одним свидетельством того, что скандал «рашагейт» превратился в угрозу для национальной безопасности США номер один.Коэн приходит к выводу, что, если СМИ продолжат настойчиво критиковать Трампа за искаженные интерпретации и двусмысленные международные связи, то им, возможно, стоит обратить внимание на бывшего вице-президента Джозефа Байдена (Joseph Biden). Всем известно, что президент Обама назначил его ответственным за «украинский проект» своей администрации, фактически сделав его «проконсулом», руководящим колонизацией Киева. Коротко говоря, Байден, который уже заявил о своем намерении претендовать на участие в президентских выборах от Демократической партии, несет личную ответственность за четырехлетний украинский кризис. Однако он не демонстрирует никаких признаков того, что он переосмыслил свои действия или в той или иной мере в них раскаялся. В статье, опубликованной в Foreign Affairs, Байден и его соавтор Майкл Карпентер (Michael Carpenter) обрушивают на читателей целую лавину чрезвычайно сомнительных или даже абсолютно ложных аргументов и концепций касательно того, «как нужно противостоять Кремлю» (How to Stand Up to the Kremlin). Попутно Байден неоднократно критикует Путина за вмешательство в выборы в западных странах. Это тот самый Байден, который советовал Путину не возвращаться на пост президента в период «перезагрузки» отношений с Москвой и который в феврале 2014 года посоветовал демократически избранному президенту Украины Виктору Януковичу уйти в отставку и бежать из страны. http://inosmi.ru/social/20180107/241138506.html – цинкPS. По мере приближения к 4-й годовщине государственного переворота и 3-й годовищне 2-го Минска, результаты "революции гидности" будут давать все больше поводов для размышлений на тему того, что получила Украина пойдя на поводу у американцев. Что получили амеркианцы и узкая прослойшка гешефтополучателей гос.переворота вполне понятно.

