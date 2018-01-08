Карьер на костях
08:40. 8 января 2018 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В порядке поддержки ленинградского поискового движения.
Карьер на костях
Уже достаточно давно тянется достаточно мерзкая история с песчанными карьерами в районе озера Долгое, где проходила линия обороны Волховского фронта и где до сих пор поисковики находят значительное кол-во останков погибших солдат, как в братских могилах, так и на местах боев.
Владельцы карьера делают вид, что ничего там нет и пытаются продолжить добывать песок вместе с останками солдат, по сути организуя добычу на братском кладбище.
Ниже, несколько сюжетов на тему.
Солдатское кладбище времен Второй мировой войны обнаружили на территории скандального карьера в Кировском районе. Поисковики говоят – это официальное полковое захоронение, которое есть на архивных картах. Вначале следопыты нашли одну могилу, затем рядом обнаружились другие. По мнению исследователей, это не простые солдаты – скорее всего командиры полка. Похоронены почти по обряду – в глубоких могилах, с руками скрещёнными на груди.
Эта территория – 50 квартал Мгинского лесничества, линия Волховского фронта. Очевидно, что это кладбище 43-го года. Сейчас это – карьер АО "Кампес".
Принадлежность кладбища у историков сомнений не вызывает – оно есть на старых архивных картах и в донесениях. Это официальные захоронения 1246 стрелкового полка. Бойцы этого подразделения сражались в этих местах в 43 году. Следопыты уже нашли поименный список погибших и приступили к поиску их родственников.
Владельцы карьера против чиновников. В Арбитражном суде прошло очередное слушание по делу о приостановке работ по добыче песка в районе озера Долгое. Заслушали показания свидетеля из числа поисковиков, который рассказал о неоднократном обнаружении на спорной территории останков военнослужащих, погибших во время войны. Впрочем, представители недропользователя подвергли сомнению достоверность показаний свидетеля, ввиду того, что невозможно точно установить координаты этих находок.
Дмитрий Некрестьянов, представитель компании-недропользователя
Что касается того, где они эти работы осуществляют, достоверность – нулевая. Все карты, которые представлены, обладают недостаточной степенью достоверности. Невозможно соотнести лесные кварталы и лесные карьеры. Я напомню, что в этом месте кампания «Кампес» не является единственным карьероразработчиком. Там находятся еще, как минимум, два участника, которые осуществляют разработку карьеров и разрабатывающих песок.
У представителя администрации Кировского района, на территории которого развивается конфликт – сомнений относительно точности данных свидетелем показаний не возникло.
Владимир Емельяненко, представитель администрации Кировского района – Мы считаем, что показания свидетеля можно считать достоверными, кроме того – с учетом актов эксгумации, в которых указаны координаты, с учетом привязки к местности – считаем, что и указания на местности, и где найдены останки достаточно точные.
Впервые слушания прошли при участии администрации Кировского района. Муниципалы приглашены к процессу в качестве третьего лица – по мнению сторон, рассматривать данный конфликт без их участия – невозможно. Сегодня, представитель администрации озвучил ее официальную позицию.
Владимир Емельяненко, представитель администрации Кировского района
Позиция Кировского района в том, что мы поддерживаем позицию комитета по культуре и считаем, что предписание выдано обоснованно и законно.
Напомним, конфликт вокруг карьера у озера Долгое разгорелся в середине лета. По информации поисковиков, историков и общественников – разработка месторождения песка ведется на бывшей передовой Волховского фронта. В земле остаются непогребенные солдаты, братские могилы и полковые кладбища. Комитет по культуре Ленинградской области выдал предписание – приостановить деятельность карьера. Оказалось, что перед началом работ недропользователи не провели обязательную историко-культурную экспертизу участка. Разработчики посчитали предписание незаконным и подали в суд. Следующее заседание по делу состоится в середине января следующего года.
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"4 декабря в отделение полиции обратился представитель компании «Кампес», который сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в песчаном карьере возле поселка Малукса были найдены человеческие останки, принадлежавшие неизвестному.
На место происшествия незамедлительно выехала группа специалистов.
По предварительным данным, останки пролежали там со времен Великой Отечественной, значительная их часть находится под слоем песка, поэтому обследование места было перенесено на светлое время суток.
Ведется следствие".
Более подробно по земельным вопросам и захоронениям расписано вот здесь https://online47.ru/2017/11/22/Karery-na-kostyakh-otdelili-granitcami-dozvolennogo-54292
Тем не менее, на конец декабря, добыча песка продолжалась https://vk.com/mginskiy_memorial?w=wall-149814986_2612%2Fall
Промышляют добычей песка вот эти персонажи http://www.kampes.ru/
Запомните эту физиономию – Герман Макаров, генеральный директор АО "Кампес". Добывает останки солдат Великой Отечественной Войны вместе с песком.
Фотоматериалы по территории.
https://vk.com/mginskiy_memorial – группа местных поисковиков, в ней мы можете найти еще больше фактической информации по территории и борьбе против осквернения останков погибших красноармейцев
А потом в Бундестаге начинают рассказывать про стекленеющие глаза солдат вермахта, покуда останки собственных солдат ошалевшие барыги добывают вместе с песком.
Источник: colonelcassad.livejournal.com