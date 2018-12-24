Бизнес на костях – как в Ленобласти уничтожают память о Блокаде

Примерно год назад https://colonelcassad.livejournal.com/3919144.html уже писал про историю с работой карьеров в Ленинградской области, где песок для строительства добывают вместе с останками солдат Великой Отечественной Войны.Читатели просят обратить внимание, что несмотря на заверение местных властей что добычу прекратят, проблема никуда не исчезла.В конце января Петербург и Ленинградская область будут отмечать 75-летие снятия Блокады Ленинграда – самой трагической страницы в истории города. И несмотря на заявления властей, которые призывают к сохранению и увековечиванию блокадной памяти, в реальной жизни идут совсем другие процессы: памятники и музеи разрушаются и разоряются, а на местах кровопролитных битв строят дома и добывают полезные ископаемые. Два месяца назад «Активатика» рассказывала об уничтожении блокадной памяти в Петербурге, а этот материал посвящен аналогичным процессам в Ленинградской области, на территории которой с 41 по 44 годы погибли сотни тысяч солдат, сражавшихся за освобождение Ленинграда.Большинство скандалов, связанных с памятью о Блокаде и Великой отечественной войне в Ленинградской области, развивается вокруг воинских захоронений. Некоторые из них – как несостоявшееся строительство развязки около «Экспофорума» – решаются в пользу здравого смысла и поисковиков, но другие битвы выигрывает бизнес и ангажированные, по словам активистов, чиновники. Одна из самых громких историй, не завершившихся до сих пор, развивается в Кировском районе Ленинградской области на территории бывшего Волховского фронта, где был осуществлен прорыв Блокады Ленинграда. Сейчас в этих местах разрабатываются песчаные карьеры, в которых, по свидетельству очевидцев, добывают песок с человеческими останками. Известно об этом стало летом прошлого года, когда компания «Кампес», входящая в ГК «Возрождение», начала разработку нового карьера Малукса-2, а поисковики забили тревогу.Территория карьеров еще в 2015 году была включена в состав объекта культурного наследия регионального значения «Военно-мемориальная зона «Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.», однако точные границы объекта не были определены из-за задержки с утверждением документов в региональном Комитете по культуре. Представители ведомства не подписывали приказ об установлении границ до мая 2015 года, когда законодательство об объектах культурного наследия претерпело изменения, а проведенная экспертиза утратила силу. Такое положение вещей позволило областной администрации выдать АО «Кампес» лицензию на недропользование и сдать земли лесного фонда в аренду. Компания приступила к подготовительным вырубкам леса, а затем и добыче песка.По информации поисковиков, перед началом работ «Кампес» не провел обязательную историко-культурную экспертизу территории и поисковое обследование. Это стало формальной причиной для приостановки работ на карьерах, о которой после многочисленных публикаций в СМИ в августе 2017 года распорядился областной Комитет по культуре. Осенью того же года поисковики начали обнаруживать на карьере фактические подтверждения своих теорий – останки бойцов Красной армии. А в начале декабре 2017 года поисковый отряд СПбГУ «Ингрия» нашел на территории карьера полковое кладбище 1943 года, которое было отмечено на архивных картах и в донесениях. Тогда же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что для него это личный принципиальный вопрос и он не даст бизнесменам работать на карьере. Характерно, что, по свидетельствам очевидцев, на тот момент добыча песка все еще продолжалась.Точку в противостоянии власти должны были поставить весной текущего года – после проведения новой историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия «Военно-мемориальная зона«Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.», осуществленной компанией «Добрый город». По ее итогам двумя приказами Комитета по культуре были официально утверждены границы и регламенты памятной территории, в которых запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе добыча полезных ископаемых. На основании этих приказов в апреле 2018 года Комитет по культуре издал распоряжение о запрете добычи песка, а в июле губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал региональный закон о запрете любой хозяйственной деятельности на территориях боев до проведения поискового обследования местности. Этот закон вступил в силу 1 октября и должен был надежно защитить памятные места от застройки.«На самом деле закон изначально противоречил федеральному законодательству, его легко можно было оспорить, – рассказал «Активатике» координатор движения «На страже памяти», поисковик Виталий Новицкий. – Да и Комитет по культуре не заинтересован в прекращении добычи, об этом говорят факты: во-первых, экспертиза «Доброго города» была сделана очень некачественно и сразу содержала в себе ряд ошибок, которые позволяли успешно оспорить ее в суде, а во-вторых, сам комитет, который выступал ответчиком по этому делу, не слишком активно боролся с бизнесменами».Худшие предположения поисковиков подтвердились в последние месяцы: сначала 12 октября Ленинградский областной суд встал на сторону недропользователей и отменил приказы Комитета по культуре. А 5 декабря тот же суд подтвердил правомерность претензий прокуратуры к закону «о костях», который признали противоречащим Конституции России и дублирующим существующий федеральный закон. Формально добыча песка на карьерах все еще запрещена, так как суд до сих пор не опубликовал мотивировочную часть решения, но в действительности ситуация вернулась в первоначальную точку, когда руки недропользователей были полностью развязаны.По информации АО «Кампес», которая имеется в распоряжении редакции, работы по добыче песка на карьерах Малукса-1 и Малукса-2 не ведутся с апреля текущего года, когда Комитет по культуре издал соответствующий запрет, компания только вывозит уже добытый песок. Однако свидетельства поисковиков говорят об обратном: площадь карьеров постепенно увеличивается, то есть добыча песка на костях продолжается.«Официально работы остановлены, но неофициально продолжаются, поскольку, насколько я знаю, местным властям работа карьера выгодна, – рассказал «Активатике» руководитель поискового отряда «Ингрия», кандидат исторических наук Евгений Ильин. – Идет судебная тяжба, чем она завершится – неизвестно, но я очень надеюсь, что мы все-таки выиграем эту затянувшуюся битву, и здесь уже, конечно, Комитет по культуре, правительство Ленинградской области во главе с Александром Дрозденко должны приложить определенные усилия, чтобы довести это дело до конца».Другая проблемная территория дорога уже не только губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, но и самому президенту России Владимиру Путину. Речь идет о достопримечательном месте регионального значения «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941 – 1943 г.», плацдарме, на котором в Великую отечественную сражался отец президента Владимир Спиридонович Путин.Во время войны правый берег Невы, где сейчас располагается поселок Дубровка, был занят советскими войсками – с него отряды Красной армии переправлялись на левый берег, где под натиском врага на протяжении трех лет удерживали небольшую часть суши – знаменитый Невский пятачок. В общей сложности за три года военных действий в этих местах погибло более 60 тысяч солдат с обеих сторон, а количество разорвавшихся и не разорвавшихся снарядов не подлежит подсчетам.На протяжении долгого времени советские плацдармы в районе Невского пятачка оставались не застроенными, однако в последние годы было предпринято несколько успешных попыток освоить живописные берега Невы. Последней из них стало строительство стадиона, «соответствующего нормам ФИФА», а на деле – открытого футбольного поля за 75 миллионов рублей, который возвели прямо на берегу Невы в поселке Дубровка. Работы велись непосредственно на той территории, которая с 1941 по 1943 находилась под круглосуточным обстрелом немецких войск, при этом специалисты уверены, что полноценного поискового обследования участка не проводилось.Лишним подтверждением этого факта стал скандальный эпизод, не получивший практически никакой огласки. Во время подготовительных работ под стадион в конце августа этого года строители обнаружили в котловане 500-килограммовую неразорвавшуюся авиабомбу времен второй мировой войны, которая в случае взрыва могла сравнять с землей почти весь поселок. Вызванный охранником на место находки директор расположенного в Дубровке музея «Невский пятачок» Александр Осипов немедленно обратился в МЧС для разминирования опасного снаряда.«Это действительно была авиабомба, – рассказал «Активатике» Александр Осипов, – когда я прибежал, рядом с ней стоял экскаватор, бульдозер… земля трясется, а она лежит! Я им говорю: вы что, с ума сошли? Надо срочно прекращать работу, не трясти ее! Там же часовой механизм, мы же не знаем, когда он сработает. Они испугались, бросили все. А через два дня приехало МЧС, забрали эту бомбу. Это все при том, что у них была справка, выданная Бобровой (Валентина Боброва, руководитель Межрегионального общественного фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества – ред.), о том, что никаких снарядов и останков на этой территории нет».Эпизод с авиабомбой не повлек никаких последствий ни для Валентины Бобровой, ни для строителей стадиона, работы на котором уже практически завершены. По словам Виталия Новицкого, информация о ней не попала в сводки МВД и МЧС, то есть единственным документальным подтверждением остается несколько фотографий с места находки, а также публикация об этой истории в официальном журнале Минобороны «Армейский вестник», которая так и не была опровергнута официальными лицами.Дела с сохранением памяти о Великой отечественной войне обстояли далеко не блестяще не только в последние годы. В некотором смысле нынешняя практика – наследие советской эпохи, когда к этой памяти относились во многом формально. Так же, как и сейчас, на могилах воинов строили здания и дороги, а некоторые территории, на которых шли особо ожесточенные бои, в 50-е годы распахивали, чтобы как можно глубже погрузить в землю бесчисленные останки погибших.К наследию советской эпохи относится и кладбище военных летчиков в местечке Углово Романовского сельского поселения Ленинградской области, которое удалось обнаружить поисковикам в 2016 году. К тому моменту на месте бывшего военного кладбища сохранялся всего один скромный мемориал с каменным памятником, причем на установке памятника в 1990-м году настояла не местная администрация, а дочь героя войны подполковника Галицына, который также похоронен в этом месте. Благодаря этому памятнику, поисковики из разных отрядов предприняли несколько попыток обнаружить в окрестностях другие захоронения кладбища военных летчиков, известно о котором было немного. Местные жители говорили, что кладбище давно перенесли, но достоверной информации об этом не сохранилось. К тому же еще в советские годы часть кладбища оказалась под автомобильной дорогой.Несмотря на скудную информацию, поисковикам удалось обнаружить неподалеку от могилы подполковника Галицына еще несколько захоронений, а затем найти в поросшем бурьяном поле останки десятков летчиков-офицеров, захороненных с соблюдением всех правил, этических и санитарных норм. На месте могил активисты установили самодельные мемориалы и попытались поставить на учет воинское захоронение, однако вскоре выяснилось, что территория кладбища уже сдана в аренду ООО «Энергомаш», которое планировало построить на могилах завод. Арендодателем выступила администрация Романовского сельского поселения, в которой не знать о существовании кладбища просто не могли.«Глава Романовского сельского поселения Сергей Беляков прекрасно знал, что в этом месте было и остается кладбище, – уверен Виталий Новицкий, – он сам местный житель, вырос в этих местах, конечно, он обо всем помнил, но это не помешало ему сдать землю в аренду под строительство. И сейчас администрация продолжает всячески сопротивляться восстановлению мемориала, который до сих пор не поставлен на кадастровый учет».Проблемы с кладбищем у местной администрации начались только тогда, когда поисковики растиражировали скандальную новость в СМИ. В этом году вмешаться в конфликт пришлось даже губернатору области Александру Дрозденко, который настоял на законном оформлении кладбища, и осенью – после двух лет борьбы – оно все-таки было передано на баланс администрации сельского поселения. Правда местные власти действительно до сих пор не завершили официальное оформление воинского кладбища и не приступили к благоустройству территории. Ухаживают за ней по-прежнему только активисты, и юбилей снятия блокады Ленинграда могилы защитников Дороги жизни встретят с самодельными мемориалами, установленными неравнодушными людьми, которые остаются на страже памяти во что бы то ни стало. http://activatica.org/blogs/view/id/6041/title/biznes-na-kostyah-kak-v-lenoblasti-unichtozhayut-pamyat-o-blokade – цинкРаспространение информации приветствуется. В таких вопросах общественное внимание как правило позволяет добиться деятельной реакции властей на происходящее.

Источник: colonelcassad.livejournal.com