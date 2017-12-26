Владимир Терещенко. Малый бизнес заре навстречу. Из цикла «СССР – проектная контора»

Воспевание малого бизнеса – почетная обязанность адептов рыночной экономики, малый бизнес – ее прелюдия и кода. Все гиганты рынка проросли из простого и малого, как кедр из кедрового орешка или писатель из гоголевской «Шинели». Малый бизнес надлежит холить и лелеять – в этом миссия демократии и рыночной экономики.

Однако и в плановой социалистической экономике малому бизнесу может найтись почетное место. Опыт СССР в помощь. Коммунистическая теория борется с частником, социалистическая практика бережет его.

Согласно концепции Сталина, к 60-м годам 20 века все сельское хозяйство Советского Союза, по большей части кооперативное (колхозы), должно было стать государственным (совхозы), то есть общенародным. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве все средства производства станут обобществленными, социалистическими, что создаст надежную базу построения коммунизма. Практика показала, что идея преждевременна и собственническую природу крестьянина, каковыми были 70% населения СССР, изжить непросто. Нет, так нет. В СССР не только оставляют место частному крестьянскому труду, «загнав» селян в сельскохозяйственные артели – колхозы и наделив каждого колхозника еще и личным приусадебным хозяйством (ЛПХ), но и стимулируют частное производство в виде промысловых артелей и кооперативов. Строго юридически, артель не совсем частное предприятие, так как не может быть продано и иметь наемный персонал, но, по сути, артель реализует предпринимательское право делать, что вздумается и распоряжаться сделанным по своему усмотрению.

Тайная миссия артелей

Артели появились в России в средние века и объединяли либо охотников, либо городских ремесленников. Так и дожили до революции. Новый импульс получили в период НЭПа. Политика военного коммунизма опустошила крестьянские закрома и городские склады, требовались новые стимулы для оживления экономики. Мелкорыночная стихия вернула к жизни и артели. И хотя к 1927 году НЭП стали сворачивать, артели не тронули. «Наш путь – через артели и колхозы» – сказал Сталин. В первую пятилетку число артелей выросло в 2,6 раза. Систему артелей называли еще промкооперацией, то есть кооперацией промысловиков, кустарей. Она оказалась удачным компромиссом между глобальной индустриализацией и повседневными потребительскими интересами обычных людей. Артели состояли обычно из десятков, а то и сотен пайщиков, занимающихся разными видами мелкой производственной деятельности – изготовление сельхозинвентаря, посуды, одежды, обуви, керамики и пр. Они платили минимальные налоги, зато наполняли прилавки товарной массой, необходимой для борьбы с инфляцией, и сильно не хватавшей без рыночных нэповских механизмов. С помощью артелей хотели решить следующие задачи: объединить разрозненных кустарей, создать новые рабочие места, заложить первичную базу развития промышленности.

В артелях Союза к концу 30-х работало всего 1,5% населения, а выпускали они в уже индустриализированной стране до 10% промышленной продукции. (Сегодня в малом и среднем бизнесе рыночной до зубной боли России занято 25% трудоспособного населения, чья горькая доля в промышленном производстве не достигает и 6%).

Был и еще один умысел в поощрении артелей. Экономика, доставшаяся в наследство Советам от «России, которую мы потеряли», была тотально крестьянской, на 85%. 25 миллионов хозяйств, в четверти которых ни коровы, ни железного плуга. Средневековье! Страна нуждалась в срочной модернизации народного хозяйства (особенно промышленности), постановке его на новые технологические рельсы по известной причине – «иначе нас сомнут». Городу нужны миллионы рабочих рук, а где их взять, если не на селе? Да и село нуждается в техническом перевооружении, которое экономически обоснованно только в очень крупном хозяйстве. В этом сложном, клубке проблем и задач, который за год не распутаешь, артели оказались очень своевременной и полезной ступенькой из крестьян в рабочие. Заводов в городе пока мало, а из села крестьянин уже «выдавливается» голодом и колхозами. Артель – место, где можно переждать и присмотреться. В 1935 году проведут опрос работников промкооперации, и окажется, что 8% пришли из кустарей, 49% – бывшие рабочие, 31% – бывшие крестьяне, 12% – из служащих.

Страна «утрясалась» с помощью артелей.

Скромные герои индустриализации

В разные периоды своего существования артели выполняли разные функции. В первые советские годы спрос носил выраженный сельский характер, и артельные мастера следовали за спросом.

Петроградская артель «Столяр-строитель», созданная в 1923 году, выпускает деревянные изделия для гужевого транспорта – сани, колеса, хомуты, и, заодно, домашнюю мебель – столы, стулья, табуреты. А чтобы потребности селян охватить шире, работники мастерят такие модные или просто полезные в быту вещи, как патефоны и… гробы. Времена меняются, и в 1934 году фирма преобразуется в артель «2-ой пятилетки», где 550 человек изготавливают металлоткацкие изделия и футляры для репродукторов.

Одна из промысловых артелей занимается весьма востребованным в те годы веревочным производством (изготовление пряжи, мочала), осуществляет изготовление черенков, скатку леса, кузнечные работы, сетевязание, прием утиля. Рюрикова Русь.

Подмосковная «Бронницкая артель футлярщиков» (с 1925 г.) выпускает футляры для очков из натуральной кожи и картона. В 1932 году в коллективе «футлярки» 130 членов, у артели своя школа ФЗО на 80 учеников, готовящая квалифицированных рабочих. В 1960 г. артель преобразована в государственное предприятие Бронницкую кожгалантерейную фабрику.

Астраханская кооперативная артель инвалидов «Красный боец» в 20-х занималась тем, что под силу ее работникам – ведением сторожевой охраны. Между делом открыли парикмахерскую, лудильную, красильную, биллиардную, фотографическую комнату, как говорилось в уставных документах, «для обслуживания населения Астрахани и улучшения материально-бытовых условий членов артели».

В артели инвалидов «Красная звезда» (1927 г.) работали люди слабовидящие, с нарушением слуха, глухонемые, с повреждением рук, ног. Организатор артели Горбунов Александр Алексеевич, инвалид с детства, с трудом передвигался на больных ногах. Развитие происходило за счет паев артельщиков и собственных накоплений. Артель специализировалась на извозе, имела 409 лошадей, 452 саней, 398 телег, там трудилось более 400 человек. На санях в светлое будущее не въедешь. Подумали и открыты пищевые, швейные, обувные, дерево- и металлообрабатывающие мастерские, организовали производственные цеха: сумочный, игрушечный, механический, портновский, фотографический, лесопильный, ситорешетный, колбасный, квасной, кирпичный, кулерогожный, веревочный. Развивали гончарное производство, производство домашней утвари из глины и шерсти, вырабатывали красный кирпич. Хорошо была поставлена металлообработка, особенно выпуск гвоздей, выделка хрома, сыромятиной местной кожи и шубной овчины. Суперхолдинг.

В годы войны артель выпускает военную продукцию: лыжи, бочки, одежда, стельки вкладные, полушубки, гимнастерки, санитарный инвентарь. Свыше 300 человек, в том числе и ее основатель Александр Горбунов, награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Артели инвалидов (не менее 60% пайщиков инвалиды), а их было много, решали важную социальную задачу адаптации инвалидов Гражданской, а позже и Отечественной войн к мирной жизни. Их обучали посильным для них профессиям: часовщика, портного, обувщика.

Решали артели и локальные задачи – например, выпуск той или иной необходимой дефицитной продукции. 8 июля 1944 года вышел Указ об усилении охраны материнства и детства. В связи с ним в Тюмени наметили практические мероприятия. Все артели должны ежемесячно сдавать в торговую сеть города комплекты «Приданое ребенку»: деревянные кроватки, высокосортное мыло, детскую обувь, ванночки, тазы, трикотажные изделия, игрушки. Каждая мама теперь могла купить для своего малыша стандартный комплект: 6 пеленок, 2 простынки, 2 теплых пеленки, 6 клинышков, 6 распашонок, 3 кофточки, пододеяльник, одеяло.

Постепенно ассортиментный ряд производимой артелями продукции меняется, она становится более сложной.

Красноуфимская артель «Пищевик» (1927 г.) развивает хлебопечение, крахмально-паточное, кондитерское, макаронное, маслобойное, колбасное, плодоовощное производство, выпускает безалкогольные и слабоалкогольные напитки, занимается рыболовством, общественным питанием и лесозаготовками. Сумели охватить широкий спектр.

Любопытна деталь истории артели из Великого Устюга «Красный кондитер». Она была создана в начале 20-х на базе государственной кондитерской фабрики – типа, приватизация. На ее производственной базе занималась выпуском молочных продуктов – творожные сырки, сливочное масло, простокваша. С 1935 года заработали три новых производства: плодоовощное, кондитерское и безалкогольных напитков. К 1937 году ассортимент хлебных и кондитерских изделий уже более 80 наименований.

Воронежская артель «Универтруд» (1932 г.) занималась производством продукции из жести, стекла и пластмассы – елочные игрушки, лабораторная посуда, расчески, пуговицы и пр. На ее базе впоследствии организовали Завод пластмасс.

В тюменском «Бытовике» работали фотографы, парикмахеры и мастера по изготовлению гармоней. В 1942 году они получили важный заказ – каждый месяц выпускать 150-200 гармоней для частей Уральского военного округа. Когда в 1945 году награждали передовиков промысловой кооперации, в их числе были представители «Бытовика». Может Василий Теркин играл на тюменской гармошке?

В годы войны артели в общих рядах, стараются, как могут и чем могут.Им поручают, они выполняют. Солдатские фуражки, шапки, валенки, рукавицы, обмундирование, макаронные изделия, пароконные ходы (без гужевого транспорта и на фронте ни куда).Кажется необычным, но в осажденном Ленинграде знаменитые автоматы Судаева тоже делались в артелях.

«8 Марта» и «20 лет Октября» мастерили обозы, лыжи и костыли, шили армейское обмундирование. «Производственник» шил шапки-ушанки, фуражки, обувь, меховые и матерчатые рукавицы. Фуражки требовали тщательной глажки на специальных болванках тяжелыми чугунными утюгами, которые нагревали на плите.

На тюменском деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь» в числе основной фронтовой продукции были лыжи. Подключились артели «Победа», «Рекорд», «Красный тюменец» – гнули деревянные ободки, изготовляли металлические кольца, сваривали их, изготовляли трубки для лыжных палок. Лыжи с фирменным знаком ДОКа ценились на фронте. Контроль за выполнением задания Государственного Комитета Обороны был очень строгим. За срыв сроков комплектации был освобожден от работы председатель артели «Победа».

Советские и партийные органы Тюмени определили каждой артели задания по изготовлению детской одежды, домашней утвари, предметов сангигиены. «До конца 1944 года сшить 200 комплектов детского приданого, сделать 300 деревянных и 250 железных детских кроваток, 4 100 комплектов игрушек, 1 000 штук гребней-расчесок, сварить 500 кг детского мыла». Кроватки и коляски изготовляли «Защитники Сталинграда», «Рекорд», «Красный тюменец», мыло варили в «Артели имени Кагановича», детскую обувь и белье шили в «Кожизделиях», «8-е Марта», «Производственнике», ванночки для ясельного возраста делали в «Бытовике» и «Технике».

После войны роль кооперации сохранялась до середины 50-хх годов. Гатчинский «Юпитер», выпускавший галантерейную мелочь с 1924 года, после освобождения Гатчины делал остро необходимые гвозди, замки, фонари, лопаты, выпускал алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.

Всего к середине 50-хх в Союзе насчитывалось почти 200 тысяч производственных артелей разных направлений – одежда, обувь, металлообработка, ювелирное дело и пр. Там работало более двух миллионов человек, и они производили более 6% валового национального продукта. Все детские игрушки, две трети металлической посуды, треть всего трикотажа, четыре из каждых десяти предметов домашней мебели – дело рук артельных мастеров. Вроде 6% немного, но сегодня рост ВВП на 2-3% в рыночных экономиках – это почти подвиг. Два подвига каждый год.

По данным историка промкооперации Трубицына, в кооперативном секторе работало до сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории, два научно-исследовательских института. Неудивительно, что первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпустила ленинградская артель «Прогресс-Радио».

В рамках промкооперации действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Членам артелей выдавались ссуды на приобретение скота и инструмента. Кредитование осуществлялось из специальных фондов с процентной ставкой до 3% . Оборудование и материалы артели получали по государственным ценам. Госплан СССР выделял соответствующие фонды, в том числе и на материалы, закупаемые за валюту. Реализация продукции, выпускаемой артелями, шла через СПК – разветвленную систему потребкооперации, где цена продукции могла превышать государственную не более, чем на 10%. СПК активно вела жилищное строительство. Индивидуальные дома и квартиры артельщики брали в кредит также под 3% годовых на 15 лет без первоначального взноса. Промкооперация имела свою сеть санаториев и домов отдыха с бесплатными путевками, свою пенсионную систему, дополняющая государственные пенсии.

Свернул промкооперацию Хрущев. Артели национализировали, земли ЛПХ передали в колхозы и совхозы. Это привело к серьезному продовольственному и товарному кризису начала 60-х годов.

Радиозолушка

Нам известно много западных историй успеха, стартующих в гараже и финиширующих в списке ФОРБС. Стив Джобс, Билл Гейтс и многие другие. На Западе их рассказывают детям вместо сказок, студентам для рыночного вдохновения, а менеджерам в виде инструкций. Некоторые наши истории тоже гонят умильную слезу.

Ведущий институт радиоаппаратуры для ракетной и атомной отрасли ОАО «Измеритель», начинался в 1928 году с маленькой производственной артели «Радист» с 50-рублевым уставным капиталом. Работали в 7-метровой комнате коммунальной квартиры ее организатора Леонида Штукевича. Изготавливали детекторы изобретателя Грибского, одного из учредителей, червячные держатели сетевых катушек, лимбы и клеммы. Работы велись в две-три смены, пластмассовые детали формовались прямо здесь же из граммофонных пластинок. Несознательные соседи не долго тормозили развитие коммунального хайтека жалобами и скандалами. Артель быстро сменила помещение, не заметив вредительских инсинуаций, так как пошла масть. В первый год удалось заработать аж 3100 р., а через год уже 23 800.

Ассортимент рос, прорезался не совсем советский аппетит. «Радист» поглощает две родственные артели «Интеграл» и «Радиодеталь» (это называлось «присоединять»). В различных районах города открывается 14 пунктов по ремонту радиоаппаратуры, зарядке и ремонту аккумуляторов. Итог третьего года – 347 000 р.

Аппетиты растут – «присоединены» аккумуляторный цех завода «Электрофор», бакелитовая мастерская Ленинградского товарищества кустарей, мастерская «Стандарт-Радио». Акулы социализма. Производственная площадь 734 метра, штат 187 человек. В 1931 году выручка 1 453 000 рублей, в 1932 она удваивается.

5 цехов 14 адресов – пора собирать камни. Штукевич присматривается. Церковь Алексия человека Божия подходит лучше всех. На первом этаже советский марш научно-технической мысли в виде передового радиопроизводства, на втором отзвуки «старой жизни» в виде молебнов. Отживающие формы отступают перед техническим прогрессом: «ненормально работать на первом этаже и слушать богослужения, доносящиеся со второго». Второму этажу приходится капитулировать под натиском первого. В артели 500 человек.

Когда открыты все пути, дело спорится веселее. В период 1933 – 1936 гг. артель осваивает крупные формы: впервые в СССР изготовлены образцы консольной радиолы Р-1, ламповые радиоприемники типа РИС-35, динамические громкоговорители, выпрямители. Выручка за 1933 год поражает воображение – 4 029 000 рублей, а за 1936 уже откровенно режет глаз – 18 900 000.

Артель располагается в семиэтажном здании с полезной площадью 3000 кв. м. и штатом 900 человек. Увы, приходит война…

Производственная база переезжает в Томск. С остатком оборудования и кадров, в условиях блокады, артель поставляет Ленинградскому фронту высокочастотные миноискатели, ультракоротковолновые приемопередающие радиостанции РБС-1, приемники для выделенного приема, микрофоны, телефоны, радиопередвижки РП-14, а также, детали ручных гранат и стрелкового оружия.

В 1947 году случается революция. «Радист» впервые в СССР в промышленных условиях выпускает сложнейшую аппаратуру для оборудования студий и аппаратных радиовещательных центров: студийные стойки комплекса РСК-11, пульты тонмейстера, пульты диктора, микрофоны МД-30. Радиоцентры Москвы, Ленинграда, Таллина, Киева, Минска оборудованы качественной аппаратурой завода.

В 1955 г. предприятие становится настолько мощным научно-производственным комплексом, что удостаивается государственного статуса. Тоже по-своему попадает в почетный список.

Личное, но государственное

Коллективизация принесла немало горя сельскому жителю. Слишком быстро и радикально ее проводили, с большим количеством ошибок. Пытались задавить частнособственническую стихию, но и ленинский лозунг «Землю – крестьянам» помнили. За две пятилетки 25 млн. мелких крестьянских хозяйств организовали в 400 тыс. колхозов – хозяйств коллективных, но не государственных. Колхозы вскоре будут механизированы. Колхоз на первых порах казался крестьянам непонятной «принудиловкой», и ему многие сопротивлялись. Но к колхозному паю прилагался приусадебный участок размером до полгектара, плюс по дешевке корова, свинья, козы, овцы и пчелиные ульи по норме да птица без счета. Уже капитал для любой семьи. До революции подобное водилось у кулаков и крепких середняков – примерно у 15-20% крестьян. Если сравнить статистику худших советских 1932-33 г.г. и лучшего дореволюционного 1913 года, получится такая картина. Лучшие 5-7% хозяйств империи существенно превзошли средние советские колхозы в урожайности по зерну и другим традиционным культурам. Однако средние показатели империи примерно соответствовали средним колхозным. Перед войной дореволюционный уровень в среднем будет превзойден в 3-4 раза.

Российская деревня всегда жила впроголодь, и в первые советские годы ситуация не улучшалась, а местами ухудшилась. Но в конце 30-хх произошел сдвиг. Новые формы хозяйствования доказали свои преимущества, а старые в виде ЛПХ стали не средством выживания, как еще недавно, а хорошим способом накопления. Зажиточность росла, хотя и давалась тяжелым трудом. Не случайно, во время войны городские рабочие дарили фронту танк или самолет вскладчину, а селяне позволяли себе такие подарки в одиночку. Только в Саратовской области крестьяне подарили за войну 100 самолетов, и в 70 случаях оплата производилась одной семьей.

Если послушать антисоветчиков, решишь, что колхоз был чем-то вроде тюремного цеха под дулом автоматчиков. Крестьяне работали из-под палки, и лишь на своем ЛПХ отводили душу. Откуда же бралось время на работу для души, ведь работали столько же, сколько до революции? Оказывается, уже в замысле рабочее время колхозника разумно делилось на две части – общественные потребности и личные потребности. И хотя натуральный и денежный доход на отработанные в колхозе трудодни до середины 30-хх был невелик, нужно учитывать два аспекта, о которых обычно молчат. Во-первых, колхоз за трудодни по льготным ценам, а то и вовсе бесплатно предоставлял для ЛПХ технику, транспорт, удобрения, рассаду, скот, молодняк и многое другое, что прежде крестьянину обошлось бы в копеечку. Во-вторых, инфраструктура колхоза была бесплатно в распоряжении пайщиков – школы, больницы, ясли, дома культуры, библиотеки. При необходимости помогали колхозные ветеринары и агрономы. До революции о такой помощи не мечтали. К тому же, из города крестьянин получал все больше потребительских товаров по низким фиксированным – социалистическим ценам. Поэтому даже в проблемные годы работа в колхозах не была вовсе бесполезной для колхозников. Да и отработать требовалось 60-100 трудодней, которые не были обычными рабочими днями, а означали норму выработки, чаще всего перевыполняемую в 2-3 раза. Полтора месяца работы в год «за палочки», и занимайся, чем хочешь. Конечно, в процессе становления случались ошибки и нарушения в работе колхозов и организации ЛПХ, приводившие к тяжелым последствиям. Но когда к концу 30-х их стало меньше, жизнь колхозников улучшилась.

Крестьянин вполне понимал и более широкий аспект. Колхоз кормил город с быстро растущим населением, который в свою очередь, обеспечивал модернизацию сельского хозяйства, оснащая колхозы современной техникой. Смычка города и деревни. А уж председатель колхоза завсегда понимал в мировом масштабе. Лукашенко подтвердит.

Все советское хозяйство отличалось целостностью, комплексностью и через сегодняшние эгоистические шоры этого масштаба не рассмотреть.

Советская власть взяла курс на раскрестьянивание страны, урбанизацию. Этим путем почти век шел весь западный мир. Немыслимый темп советских преобразований, во многом вынужденный, сопровождался множеством уродливых явлений и трагедий. Но не будь этого темпа, страна не успела бы подготовиться к войне. Такова героическая и трагическая данность.

Капитализация опыта

Чем нам интересен опыт артелей?

Во-первых, он показывает большую гибкость социалистического уклада перед капиталистическим. Родной для капитализма малый бизнес – на деле субъект, предоставленный сам себе, брошенный на произвол судьбы, беспризорник, дичок. Не случайно с середины нулевых годов количество фермерских хозяйств в России сократилось на 40% с 250 до 140 тысяч.

Коммунистическая идеология СССР отрицает малый бизнес как форму хозяйствования, но при необходимости использует его в практических целях расчетливо и продуктивно. И пусть его экономический эффект невелик в огромном объеме социалистического хозяйства, но он заметен, конкретен, и им можно управлять.

Во-вторых, общее обеспечение ресурсами у артелей выше, чем у современного малого бизнеса, для которого даже простой кредит – проблема. Эта система с конкретными выгодами и возможностями для ее участников и с высокой степенью автономии.

В-третьих, артели производят свое, а не торгуют чужим. Они создают дополнительный продукт, укрепляя рубль, а не дополнительную стоимость, задирая цены.

В-четвертых, артели и кооперативы всерьез ставят под вопрос главный марксистский тезис, что все средства производства должны быть в руках государства. При правильном подходе у малого бизнеса есть своя социальная ниша. Ну, это когда вернется социализм.

В-пятых, даже при капитализме малый бизнес может решать важные государственные задачи, если есть здравый расчет и воля. Нашим детям надо где-то работать и чему-то учиться. Им необходимо пространство для жизни. Мы писали об это в июле, когда предлагали передать производство хотя бы минимальной потребительской корзины исключительно малому бизнесу. http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-kak-vernutsya-iz-g

У нас сильная история и огромный опыт. Пора его превратить в общественно полезный капитал. Деньги здесь не причем, а вот председатель колхоза пригодился бы.

Владимир Терещенко

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