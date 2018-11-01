Карьера, который едва ли могло не быть

Еще один годный материал про смену политического вектора Бразилии после президентских выборов.Трагедия Бразилии, начатая в мае 2016 г. свержением законного президента Дилмы Руссефф, продолженная судилищем над самым популярным в стране политиком – экс-президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, – вступила в новую фазу. По итогам второго тура выборов 28 октября с.г. главой государства избран кандидат Социально-либеральной партии (СЛП) Жаир Болсонару. Его союзники на губернаторских, мэрских и парламентских выборах, прошедших одновременно с президентскими, получили контроль над ведущими индустриальными штатами и крупнейшими городами, образовали сильную фракцию в Конгрессе.За кого же проголосовали – если верить официальным итогам, которые сам Болсонару после первого тура объявлял подтасованными, – 55% избирателей, пришедших на участки и не испортивших бюллетени, т.е. до половины нации?Отставной армейский капитан, в 1988 г. вынужденный уйти в отставку с формулировкой «психическая неуравновешенность», с тех пор и до нынешнего года заседал в Конгрессе, сменив семь партий. Выделялся лишь откровенной защитой преступлений военных режимов 1964-1985 г. в сочетании с предельно бесцеремонным, до нецензурности, выражением ненависти ко всем левым, более того, к самой идее равноправия людей независимо от расы и пола. Ну кто еще мог прямо в Конгрессе брякнуть, что оппонентка недостаточно привлекательна, чтобы он лично ее изнасиловал? Или предложить индейскому лидеру «попастись на травке»? Или призвать, по примеру США, к свободному ношению и применению огнестрельного оружия, раз уж полиция плохо справляется с уличным криминалом?До последних лет даже буржуазными политиками Болсонару воспринимался как эксцентрик-маргинал, которого не стоит принимать всерьез. На обочине прозябала и СЛП, к которой он примкнул. Что же с тех пор изменилось и почему?Избранное народом правительство Партии трудящихся (ПТ) подвели к перевороту примерно тем же способом, которым подготовили гибель СССР, – массированной, оркеструемой через подконтрольные СМИ, дискредитацией. В центр была поставлена наболевшая тема коррупции. Обыватель не понимает – и его систематически отучают понимать, – что коррупция – лишь одно из следствий частной собственности и эксплуатации; что она была, есть и будет во всех капиталистических странах, особенно в зависимых от господствующего империализма; что ее никакими показательными процессами, посадками и импичментами не искоренишь – просто места одних займут другие; что ни одна партия, действующая по правилам системы, не в силах совсем уберечься от этого зла, и здравый смысл требует смывать грязь, а не рубить замаранные конечности; что неолиберальная ломка общества и вовсе стирает грань – где коррупция, а где легальный бизнес и единственно возможное в этих условиях управление; что в любом «правовом государстве» предполагается презумпция невиновности и негоже, чтобы те, кто сам уличен в лихоимстве, смещали и лишали свободы других по недоказанным обвинениям.По злой иронии истории, «респектабельные» буржуазные политиканы перехитрили себя. Целенаправленной травле подвергли ПТ, но в сложной и запутанной политической системе огромной страны все переплетено слишком тесно, и «рикошетом» досталось всем мало-мальски значимым партиям, включая правые. В итоге была тотально дискредитирована политическая система в целом вместе с буржуазно-демократической конституцией 1988 г. Довершили дело антинародные «реформы», к которым приступили правые, едва дорвавшись до власти. «Все они воры» – прочно застряло в обывательских головах. А вот ПТ полностью дискредитировать не удавалось – несмотря ни на что, у нее оставался легендарный Лула, и к нему, по всем опросам, снова тянулось большинство избирателей. Победа грозила стать пирровой.Тут-то и пригодился Болсонару. Конечно, не один со своей «партейкой», а в качестве сборного знамени всей реакции. Он не был замазан коррупционными скандалами именно потому, что считался маргиналом (как «неуловимый» ковбой из анекдота – «да кому он нужен?»). На него поставили крупные аграрии – хозяева сельских «эскадронов смерти», которым не впервой обеспечивать в глуши нужные им «результаты голосования». Имел он и готовую машину мобилизации части низов из трущоб через фундаменталистские протестантские секты, к одной из которых принадлежит сам (его второе имя ни более, ни менее как Мессия!).Но самое главное, без чего не бывать бы ему президентом, – это прочные связи с ультраправыми военными. Те, вынужденно вернув в 1985 г. власть гражданским политикам, закрепили за собой теневое «право вето». Буржуазные лидеры боялись «засвечиваться» связями с потенциальными путчистами. Но стоило Дилме Руссефф создать в 2012 г. комиссию по расследованию преступлений военных диктатур, как правительство бывшей партизанки начали расшатывать. А Болсонару особо отличился при «парламентском» перевороте, посвятив свой голос одному из самых одиозных палачей, пытавшему в застенке и будущего президента, и многих других, включая грудных детей. «Популист» работал не столько на электорат, сколько на генералов – как ушедших в отставку и подавшихся в политику (один из них избран теперь вице-президентом), так и оставшихся на действительной службе. В расчете на них будущий президент не упускал случая отозваться с похвалой о Пиночете. И именно 11 сентября, в день 45-летия чилийского переворота, в котором важную роль сыграла бразильская хунта, уже нынешний командующий армией конституционного государства открыто пригрозил: если изберут Лулу, вооруженные силы ему не подчинятся. Угроза была нешуточной – сразу же после нее экс-президент был вынужден отказаться от своей кандидатуры в пользу товарища по партии Фернанду Аддада.Ни одно политическое противоборство в едином взаимосвязанном мире не ограничивается масштабами государства, даже крупного. Как пиночетовский, так и нынешний бразильский переворот – совместное дело всемирной, и прежде всего североамериканской, империалистической реакции.Кампанию Болсонару организовывал лично Стив Бэннон – недавний глава избирательного штаба Трампа, а ныне куратор европейских ультраправых. Стали раскрываться связи кандидата и с Марко Рубио – одним из лидеров антикубинского лобби в Конгрессе США. Еще до выборов к Болсонару пожаловала лидересса «Независимого демократического союза» – партии чилийских эпигонов Пиночета. И это – только верхушка айсберга.Основание приоткрылось в последние дни перед вторым туром. Получили огласку факты вброса в социальные сети сотен миллионов единиц фальшивого компромата на Ф. Аддада и ПТ. Равно как и то, что финансировалась эта деятельность крупнейшими частными корпорациями, а непосредственно осуществлялась теми же международными информационными структурами, что ранее во время британского референдума и президентских выборов в США (вот оно, вмешательство-то, господа конгрессмены, – ищите его не на берегах Москвы-реки, а у себя под носом!). О систематическом вбросе фейковых «новостей» в ходе нынешней кампании даже Лаура Чинчилья, экс-президент Коста-Рики, возглавлявшая миссию наблюдателей Организации американских государств (!), заявила буквально следующее: «Нет прецедентов, сравнимых с тем, что мы видели в Бразилии, особенно в отношении использования таких частных сетей, как WhatsApp, представляющих большие сложности для того, чтобы власти могли продвинуться в расследовании».В Интернете появился «Международный манифест против фашизма в Бразилии», подписанный, среди прочих, экс-кандидатом в президенты США Берни Сандерсом, французским экс-президентом Франсуа Олландом, экс-лидером германских социал-демократов и экс-председателем Европарламента Мартином Шульцем, итальянским экс-премьером Массимо д’Алема, греческим экс-министром Янисом Варуфакисом. В документе говорится: «Кандидат крайне правых открыто защищает насильственные методы, используемые военными диктатурами, включая пытки и убийства». Заканчивается он восклицанием: «Между демократией и фашизмом не может быть нейтральности!»Все правильно, но почему в последний момент? Где же вы были раньше, когда реально шла кампания? Ведь даже в последние дни, когда она фактически завершилась, огласка ее преступной «изнанки» успела заметно сократить разрыв между кандидатами, что подтверждается данными последующего голосования. Еще недавно за подобное либо снимали кандидата с выборов, либо отменяли их итоги как некорректные. А теперь – как с гуся вода…В самом деле похоже, что повторяется (хорошо бы – в виде фарса) трагедия прорыва к власти европейского фашизма. И тогда, и теперь опасность слишком долго недооценивали все, кому она грозила. Дольше всего отказывались ее видеть буржуазные либералы. На сей раз – знай себе боролись с «диктатурами» Николаса Мадуро и Даниэля Ортеги, прямо как фольклорный персонаж, без конца кричавший «Волки!», пока серые хищники не пришли взаправду, а ему уже никто не поверил…Почти девять десятилетий назад Бертольт Брехт изобразил истоки фашизма в пьесе «Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть». Сходство нынешнего «Артуро», скорее даже не с прототипом, а с самим брехтовским образом, бьет в глаза. Только в заглавии драматург не вполне прав: при сложившемся и тогда, и теперь соотношении внутренних и международных классовых сил, подобные карьеры закономерны.В те же времена, когда создавалась брехтовская пьеса, в советской печати появилась карикатура-фотомонтаж, талантливо обыгрывавшая слова Гитлера: «За мной стоят миллионы». Будущий фюрер на трибуне изображен получающим сзади, незаметно для чаруемой им аудитории, свои миллионы от воротил крупного капитала. В этом плане не меняется ничего.Не успев допить шампанское по случаю победы, новоявленный Уи и его друзья-генералы спешат заверить спонсоров, что выполнят все их пожелания. Доведут до конца приватизацию нефтяной отрасли и электроэнергетики. Помешают «скупить Бразилию» Китаю (а больше некому?). «Освободят Бразилию от ПТ» (так называется редакционная статья в ведущем военном журнале). Отправят «красных бандитов» за решетку или в изгнание (в амазонской глубинке, во время предвыборной поездки, Болсонару грозился просто всех перестрелять). Поручат армии воевать в трущобах якобы «с наркобизнесом» (с кем на деле – спросите колумбийцев, перуанцев или мексиканцев: подобные войны тянутся десятилетиями, а наркобизнес и ныне там). Приравняют Движение безземельных к террористам и разрешат латифундистам расстреливать каждого, кто займет необрабатываемую землю.В условиях всемирного наступления реакции, при объективном отсутствии подлинно революционной альтернативы, удивительно не то, что подняться до сознательного вызова угрозе террористической диктатуры большинству избирателей оказалось не под силу, а то, что почти половина пришедших голосовать это все же смогла. Не у каждой страны в лихолетье найдется столько сынов и дочерей, не давших себя обмануть или запугать, твердо и выдержанно отстаивающих доступным им оружием каждый рубеж обороны.Но было бы малодушием обольщать себя. Нашим товарищам в крупнейшей стране Латинской Америки, несмотря на упорную борьбу, вновь нанесено поражение. Угроза нависает не только над социальными завоеваниями трудящихся за целое столетие, но и над буржуазной демократией. Новых атак реакции следует ожидать и в других странах, причем не только латиноамериканских.Глубокий анализ причин и последствий невозможно уложить в рамки небольшой статьи – оперативного отклика на происшедшее. В частности, нуждается в дальнейшем исследовании вопрос об объективном соотношении «болсонаризма» с классическим фашизмом и «пиночетизмом» как историческими явлениями XX века.И все же будем помнить: после самой долгой и холодной ночи наступает рассвет. Прав был Антонио Грамши: «Мы идем издалека и пойдем далеко».А.Харламенко https://prometej.info/blog/tribuna/karera-kotoroj-edva-li-moglo-ne-byt/ – цинкПлюс еще на тему причин поражения трудовой партии – https://vk.com/wall-156278021_4645 Плюс интервью одного из творцов победы Болсонару – Стива Бэннона - https://inosmi.ru/politic/20181030/243583324.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com