Карьера, который едва ли могло не быть
00:22. 1 ноября 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Еще один годный материал про смену политического вектора Бразилии после президентских выборов.
Карьера, который едва ли могло не быть
Трагедия Бразилии, начатая в мае 2016 г. свержением законного президента Дилмы Руссефф, продолженная судилищем над самым популярным в стране политиком – экс-президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, – вступила в новую фазу. По итогам второго тура выборов 28 октября с.г. главой государства избран кандидат Социально-либеральной партии (СЛП) Жаир Болсонару. Его союзники на губернаторских, мэрских и парламентских выборах, прошедших одновременно с президентскими, получили контроль над ведущими индустриальными штатами и крупнейшими городами, образовали сильную фракцию в Конгрессе.
За кого же проголосовали – если верить официальным итогам, которые сам Болсонару после первого тура объявлял подтасованными, – 55% избирателей, пришедших на участки и не испортивших бюллетени, т.е. до половины нации?
Отставной армейский капитан, в 1988 г. вынужденный уйти в отставку с формулировкой «психическая неуравновешенность», с тех пор и до нынешнего года заседал в Конгрессе, сменив семь партий. Выделялся лишь откровенной защитой преступлений военных режимов 1964-1985 г. в сочетании с предельно бесцеремонным, до нецензурности, выражением ненависти ко всем левым, более того, к самой идее равноправия людей независимо от расы и пола. Ну кто еще мог прямо в Конгрессе брякнуть, что оппонентка недостаточно привлекательна, чтобы он лично ее изнасиловал? Или предложить индейскому лидеру «попастись на травке»? Или призвать, по примеру США, к свободному ношению и применению огнестрельного оружия, раз уж полиция плохо справляется с уличным криминалом?
До последних лет даже буржуазными политиками Болсонару воспринимался как эксцентрик-маргинал, которого не стоит принимать всерьез. На обочине прозябала и СЛП, к которой он примкнул. Что же с тех пор изменилось и почему?
Избранное народом правительство Партии трудящихся (ПТ) подвели к перевороту примерно тем же способом, которым подготовили гибель СССР, – массированной, оркеструемой через подконтрольные СМИ, дискредитацией. В центр была поставлена наболевшая тема коррупции. Обыватель не понимает – и его систематически отучают понимать, – что коррупция – лишь одно из следствий частной собственности и эксплуатации; что она была, есть и будет во всех капиталистических странах, особенно в зависимых от господствующего империализма; что ее никакими показательными процессами, посадками и импичментами не искоренишь – просто места одних займут другие; что ни одна партия, действующая по правилам системы, не в силах совсем уберечься от этого зла, и здравый смысл требует смывать грязь, а не рубить замаранные конечности; что неолиберальная ломка общества и вовсе стирает грань – где коррупция, а где легальный бизнес и единственно возможное в этих условиях управление; что в любом «правовом государстве» предполагается презумпция невиновности и негоже, чтобы те, кто сам уличен в лихоимстве, смещали и лишали свободы других по недоказанным обвинениям.
По злой иронии истории, «респектабельные» буржуазные политиканы перехитрили себя. Целенаправленной травле подвергли ПТ, но в сложной и запутанной политической системе огромной страны все переплетено слишком тесно, и «рикошетом» досталось всем мало-мальски значимым партиям, включая правые. В итоге была тотально дискредитирована политическая система в целом вместе с буржуазно-демократической конституцией 1988 г. Довершили дело антинародные «реформы», к которым приступили правые, едва дорвавшись до власти. «Все они воры» – прочно застряло в обывательских головах. А вот ПТ полностью дискредитировать не удавалось – несмотря ни на что, у нее оставался легендарный Лула, и к нему, по всем опросам, снова тянулось большинство избирателей. Победа грозила стать пирровой.
Тут-то и пригодился Болсонару. Конечно, не один со своей «партейкой», а в качестве сборного знамени всей реакции. Он не был замазан коррупционными скандалами именно потому, что считался маргиналом (как «неуловимый» ковбой из анекдота – «да кому он нужен?»). На него поставили крупные аграрии – хозяева сельских «эскадронов смерти», которым не впервой обеспечивать в глуши нужные им «результаты голосования». Имел он и готовую машину мобилизации части низов из трущоб через фундаменталистские протестантские секты, к одной из которых принадлежит сам (его второе имя ни более, ни менее как Мессия!).
Но самое главное, без чего не бывать бы ему президентом, – это прочные связи с ультраправыми военными. Те, вынужденно вернув в 1985 г. власть гражданским политикам, закрепили за собой теневое «право вето». Буржуазные лидеры боялись «засвечиваться» связями с потенциальными путчистами. Но стоило Дилме Руссефф создать в 2012 г. комиссию по расследованию преступлений военных диктатур, как правительство бывшей партизанки начали расшатывать. А Болсонару особо отличился при «парламентском» перевороте, посвятив свой голос одному из самых одиозных палачей, пытавшему в застенке и будущего президента, и многих других, включая грудных детей. «Популист» работал не столько на электорат, сколько на генералов – как ушедших в отставку и подавшихся в политику (один из них избран теперь вице-президентом), так и оставшихся на действительной службе. В расчете на них будущий президент не упускал случая отозваться с похвалой о Пиночете. И именно 11 сентября, в день 45-летия чилийского переворота, в котором важную роль сыграла бразильская хунта, уже нынешний командующий армией конституционного государства открыто пригрозил: если изберут Лулу, вооруженные силы ему не подчинятся. Угроза была нешуточной – сразу же после нее экс-президент был вынужден отказаться от своей кандидатуры в пользу товарища по партии Фернанду Аддада.
Ни одно политическое противоборство в едином взаимосвязанном мире не ограничивается масштабами государства, даже крупного. Как пиночетовский, так и нынешний бразильский переворот – совместное дело всемирной, и прежде всего североамериканской, империалистической реакции.
Кампанию Болсонару организовывал лично Стив Бэннон – недавний глава избирательного штаба Трампа, а ныне куратор европейских ультраправых. Стали раскрываться связи кандидата и с Марко Рубио – одним из лидеров антикубинского лобби в Конгрессе США. Еще до выборов к Болсонару пожаловала лидересса «Независимого демократического союза» – партии чилийских эпигонов Пиночета. И это – только верхушка айсберга.
Основание приоткрылось в последние дни перед вторым туром. Получили огласку факты вброса в социальные сети сотен миллионов единиц фальшивого компромата на Ф. Аддада и ПТ. Равно как и то, что финансировалась эта деятельность крупнейшими частными корпорациями, а непосредственно осуществлялась теми же международными информационными структурами, что ранее во время британского референдума и президентских выборов в США (вот оно, вмешательство-то, господа конгрессмены, – ищите его не на берегах Москвы-реки, а у себя под носом!). О систематическом вбросе фейковых «новостей» в ходе нынешней кампании даже Лаура Чинчилья, экс-президент Коста-Рики, возглавлявшая миссию наблюдателей Организации американских государств (!), заявила буквально следующее: «Нет прецедентов, сравнимых с тем, что мы видели в Бразилии, особенно в отношении использования таких частных сетей, как WhatsApp, представляющих большие сложности для того, чтобы власти могли продвинуться в расследовании».
В Интернете появился «Международный манифест против фашизма в Бразилии», подписанный, среди прочих, экс-кандидатом в президенты США Берни Сандерсом, французским экс-президентом Франсуа Олландом, экс-лидером германских социал-демократов и экс-председателем Европарламента Мартином Шульцем, итальянским экс-премьером Массимо д’Алема, греческим экс-министром Янисом Варуфакисом. В документе говорится: «Кандидат крайне правых открыто защищает насильственные методы, используемые военными диктатурами, включая пытки и убийства». Заканчивается он восклицанием: «Между демократией и фашизмом не может быть нейтральности!»
Все правильно, но почему в последний момент? Где же вы были раньше, когда реально шла кампания? Ведь даже в последние дни, когда она фактически завершилась, огласка ее преступной «изнанки» успела заметно сократить разрыв между кандидатами, что подтверждается данными последующего голосования. Еще недавно за подобное либо снимали кандидата с выборов, либо отменяли их итоги как некорректные. А теперь – как с гуся вода…
В самом деле похоже, что повторяется (хорошо бы – в виде фарса) трагедия прорыва к власти европейского фашизма. И тогда, и теперь опасность слишком долго недооценивали все, кому она грозила. Дольше всего отказывались ее видеть буржуазные либералы. На сей раз – знай себе боролись с «диктатурами» Николаса Мадуро и Даниэля Ортеги, прямо как фольклорный персонаж, без конца кричавший «Волки!», пока серые хищники не пришли взаправду, а ему уже никто не поверил…
Почти девять десятилетий назад Бертольт Брехт изобразил истоки фашизма в пьесе «Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть». Сходство нынешнего «Артуро», скорее даже не с прототипом, а с самим брехтовским образом, бьет в глаза. Только в заглавии драматург не вполне прав: при сложившемся и тогда, и теперь соотношении внутренних и международных классовых сил, подобные карьеры закономерны.
В те же времена, когда создавалась брехтовская пьеса, в советской печати появилась карикатура-фотомонтаж, талантливо обыгрывавшая слова Гитлера: «За мной стоят миллионы». Будущий фюрер на трибуне изображен получающим сзади, незаметно для чаруемой им аудитории, свои миллионы от воротил крупного капитала. В этом плане не меняется ничего.
Не успев допить шампанское по случаю победы, новоявленный Уи и его друзья-генералы спешат заверить спонсоров, что выполнят все их пожелания. Доведут до конца приватизацию нефтяной отрасли и электроэнергетики. Помешают «скупить Бразилию» Китаю (а больше некому?). «Освободят Бразилию от ПТ» (так называется редакционная статья в ведущем военном журнале). Отправят «красных бандитов» за решетку или в изгнание (в амазонской глубинке, во время предвыборной поездки, Болсонару грозился просто всех перестрелять). Поручат армии воевать в трущобах якобы «с наркобизнесом» (с кем на деле – спросите колумбийцев, перуанцев или мексиканцев: подобные войны тянутся десятилетиями, а наркобизнес и ныне там). Приравняют Движение безземельных к террористам и разрешат латифундистам расстреливать каждого, кто займет необрабатываемую землю.
В условиях всемирного наступления реакции, при объективном отсутствии подлинно революционной альтернативы, удивительно не то, что подняться до сознательного вызова угрозе террористической диктатуры большинству избирателей оказалось не под силу, а то, что почти половина пришедших голосовать это все же смогла. Не у каждой страны в лихолетье найдется столько сынов и дочерей, не давших себя обмануть или запугать, твердо и выдержанно отстаивающих доступным им оружием каждый рубеж обороны.
Но было бы малодушием обольщать себя. Нашим товарищам в крупнейшей стране Латинской Америки, несмотря на упорную борьбу, вновь нанесено поражение. Угроза нависает не только над социальными завоеваниями трудящихся за целое столетие, но и над буржуазной демократией. Новых атак реакции следует ожидать и в других странах, причем не только латиноамериканских.
Глубокий анализ причин и последствий невозможно уложить в рамки небольшой статьи – оперативного отклика на происшедшее. В частности, нуждается в дальнейшем исследовании вопрос об объективном соотношении «болсонаризма» с классическим фашизмом и «пиночетизмом» как историческими явлениями XX века.
И все же будем помнить: после самой долгой и холодной ночи наступает рассвет. Прав был Антонио Грамши: «Мы идем издалека и пойдем далеко».
А.Харламенко
https://prometej.info/blog/tribuna/karera-kotoroj-edva-li-moglo-ne-byt/ – цинк
Плюс еще на тему причин поражения трудовой партии – https://vk.com/wall-156278021_4645
Плюс интервью одного из творцов победы Болсонару – Стива Бэннона - https://inosmi.ru/politic/20181030/243583324.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com