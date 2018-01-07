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Лесное хозяйство и герои России

18:23. 7 января 2018 Просмотров - 279 6 коммент. Опубликовал:


Немного девочек-дизайнеров.
На заглавной картинке немецкий бомбардировщик Хейнкель-111 стоит на страже кировских лесов.
Ниже, скрин с канала "Герои России".


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вермахт, девочки-дизайнеры, плакаты
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6 коммент.»

  • 922 594
    Союз Таможенный 7 января 2018 в 21:08 Ссылка Пометить
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    Это не ошибки. Это сознательные вбросы-диверсии. Окно Овертона.

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    • 17812 8412
      Ursus Союз Таможенный 7 января 2018 в 21:18 Ссылка Пометить
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      возможен и другой вариант. На дизайн этого баннера выделили 50-100 тыс руб. Возможно и больше 100 тыс. Свиноптицы уперли 90% этой суммы, на остальное наняли фрилансера из школоты – он за час сделал 2-3 варианта дизайна. Этот приняли.
      Я видел такое много раз.

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  • 4482 3988
    Stelm 8 января 2018 в 1:07 Ссылка Пометить
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    Это что? Очередной вброс из “Ельцин-центра”? “Берега” точно сознательно попутали.Партия “зеленых”. Ребята,как вы уже достали всех. Самая многочисленная партия,которая за “зеленые бумажки”может продать все,-свою совесть, Родину,свою мать,вопрос в цене. Хочется спросить у “этих”: А сколько стоит продать своих мать и отца? Вот сколько? Вопрос для вас просто в цене,правда,уроды?

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  • 3997 3419
    Руса 8 января 2018 в 1:13 Ссылка Пометить
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    Отморозки из пятой колонны.
    Это надо В. Путину показать.

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