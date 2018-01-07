Лесное хозяйство и герои России
18:23. 7 января 2018 Просмотров - 279 6 коммент. Опубликовал: brahman
Немного девочек-дизайнеров.
На заглавной картинке немецкий бомбардировщик Хейнкель-111 стоит на страже кировских лесов.
Ниже, скрин с канала "Герои России".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Это не ошибки. Это сознательные вбросы-диверсии. Окно Овертона.
loading...
возможен и другой вариант. На дизайн этого баннера выделили 50-100 тыс руб. Возможно и больше 100 тыс. Свиноптицы уперли 90% этой суммы, на остальное наняли фрилансера из школоты – он за час сделал 2-3 варианта дизайна. Этот приняли.
Я видел такое много раз.
loading...
Это что? Очередной вброс из “Ельцин-центра”? “Берега” точно сознательно попутали.Партия “зеленых”. Ребята,как вы уже достали всех. Самая многочисленная партия,которая за “зеленые бумажки”может продать все,-свою совесть, Родину,свою мать,вопрос в цене. Хочется спросить у “этих”: А сколько стоит продать своих мать и отца? Вот сколько? Вопрос для вас просто в цене,правда,уроды?
loading...
Похож на торпедоносец(есть такая модификация),только верхняя кабинка стрелка не просматривается,видимо подробно срисовывать было лень.))) http://armedman.ru/samoletyi/1919-1936-samoletyi/bombardirovshhik-heinkel-he-111-germaniya.html Наиболее похож на него только Ил-12 – http://oruzhie.info/grazhdanskie-samolety/518-il-12 да и тот был пассажирский.
loading...
Да не лень ничего и не надо было подрисовывать, взято фото He-111 модификация H3 один в один. Мысль дизайнера блещет, ну точно Коля из Уренгоя. Попался бы этот дизайнер одному из участников полярных конвоев. Хотя на этом баннере место кукурузника Ан-2
loading...
Отморозки из пятой колонны.
Это надо В. Путину показать.