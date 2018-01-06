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Национальная политика Сталина (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

20:04. 6 января 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Национальная политика Сталина. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 4”: http://poznavatelnoe.tv/velichko_bese…
В Советском Союзе выходцы из разных народов становились научной, технической и культурной элитой страны.
В СССР снимали границы, накладываемые национальной культурой, поэтому не было этнического разделения по профессиям.
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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