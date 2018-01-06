Национальная политика Сталина (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Национальная политика Сталина. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 4”: http://poznavatelnoe.tv/velichko_bese…

В Советском Союзе выходцы из разных народов становились научной, технической и культурной элитой страны.

В СССР снимали границы, накладываемые национальной культурой, поэтому не было этнического разделения по профессиям.

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