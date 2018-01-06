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Молитва

17:03. 6 января 2018 Просмотров - 373 6 коммент. Опубликовал:

Отличный рождественский подарок сделала нам всем группа «Бабкины внуки».

С ребятами имею честь быть знакомым лично. Люблю их творчество, с удовольствием слушаю все, что они записывают.

И вот вчера получил от них ссылку на новый шедевр.

Молитва (Отче наш).

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С Рождеством Христовым!

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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