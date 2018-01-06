Молитва
17:03. 6 января 2018 Просмотров - 373 6 коммент. Опубликовал: brahman
Отличный рождественский подарок сделала нам всем группа «Бабкины внуки».
С ребятами имею честь быть знакомым лично. Люблю их творчество, с удовольствием слушаю все, что они записывают.
И вот вчера получил от них ссылку на новый шедевр.
Молитва (Отче наш).
С Рождеством Христовым!
Источник: nstarikov.ru
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kkdyTONyfIU
Видимо у нас бог разный.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kkdyTONyfIU
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https://www.youtube.com/watch?v=X0J8jxH0Qts
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https://www.youtube.com/watch?v=V5nBJ4H1VIg
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https://www.youtube.com/watch?v=kedhBhfIazY
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с рабами божьими нам не по пути.
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https://www.youtube.com/watch?v=B-DyzpuDazA