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О чём не нужно просить в молитвах

18:29. 14 марта 2019 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал:


Часто мы обращаемся к Господу со своими проблемами и трудностями, прося его избавить нас от этого и даровать что-то хорошее взамен. Считается, что Господь слышит все наши слова и мысли, но стоит ли обращать к нему все свои просьбы? Есть ли такие вещи, которыми нельзя тревожить Бога? Как молиться Богу правильно?

Протоиерей Андрей Ткачев рассказывает, о чём на самом деле нужно просить в своих молитвах.


Как правильно молиться

Протоиерей в одной из своих проповедей рассуждал о том, с какими просьбами нужно обращаться к Господу. Сперва он предложил вспомнить слова Тихона Задонского: «Даждь ми уши слышати Тя. Даждь ми очи видети Тя. Даждь ми вкус вкусити Тя. Даждь ми ухание благоухати Тя. Даждь ми нозе приити к Тебе. Даждь ми уста глаголати о Тебе. Даждь ми сердце боятися и любити Тя…»



Слова святителя очень хорошо показывают истинную суть молитвы. Ведь главное, о чём должен просить человек, — это спасение души. Святитель простит дать ему уши, чтобы услышать Господа. Это о том, чтобы услышать слово Божье, чтобы оно не прошло мимо. Вроде уши у нас и есть, но многие не слышат, что говорится в Евангелие.

Он просит дать ему глаза, чтобы узреть Господа. Чтобы увидеть Господа, нужно избавиться от земной суеты, именно об этом и просит святитель. Он молится о том, чтобы Господь дал ему руки и ноги, чтобы он пришел к нему. Это касается каждого человека.



Обычно мы приходим в церковь или становимся возле домашней иконки и просим: «Господи, дай мне здоровья, денег, мужа хорошего, детей еще краше». И в этом нет ничего греховного, это мирские заботы, о которых человек постоянно печется, но важно понимать, что молитва должна быть не об этом.



Святитель просит возможность обрести истинный путь к Господу, увидеть и услышать его, избавившись от земного и мирского. Вот о чём должна быть настоящая молитва — о спасении души. Это то, о чём молились великие святые мира сего.



Погрязая в мирских заботах, всегда нужно помнить, что самое главное — это не земная жизнь, а очищение души от греха и ее спасение после жизни на земле. Никто не говорит, что просьбы о материальных благах — это грех. Нет, от чего же. Просто это маленькие просьбы, Господь и так знает, что человеку нужно в жизни.



Можно ли молиться о земном? Можно, но священнослужители утверждают, что у Господа нужно просить о духовном, как это делали святые. Они не искали тленного, а стремились к небесному. Вместе с этим они получили и земное. Их примеру нужно следовать каждому верующему человеку.



А есть ли вещи, о которых и вовсе запрещено просить Господа? Священнослужители уверяют, что есть.

О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ В МОЛИТВЕ

1. О том, что запрещено
Нельзя обращаться к Господу с молитвой, в которой ты просишь о чём-то греховном или запретном. Такая просьба идет в разрез с заповедями, а значит, не может быть исполнена. К тому же, подобные просьбы сами по себе считаются грехом.

2. О вреде другому человеку
Господь завещал нам любить ближнего своего и не желать другим зла. Любая молитва должна нести в себе лишь добрые намерения. Господь не исполнит просьбу о вреде другому человеку, к тому же разгневается на просящего.

3. О спасении от испытаний
По сути всё, что случается с нами в жизни, — это испытание. Наша работа, семья, материальные блага, неудачи и болезни — всё это испытывает нас. Нельзя просить Бога избавить тебя от всего.



Это нужно хорошенько обдумать и осознать, чтобы в следующий раз, обращаясь к Господу, думать, с какой просьбой ты его тревожишь. Конечно же, нет ничего греховного в том, чтобы просить о здоровье себя и своих близких, даже о материальном благополучии. Просто среди этого всегда стоит помнить об истинном предназначении молитвы.

Екатерина Ходюк
Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8470289.html

Метки: молитва

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4 коммент.»

  • 937 885
    Хан_Уман 14 марта 2019 в 19:18 Ссылка
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    Молитва это выброс энергии в пространство…
    И кто-то эту энергию примет!
    А энергию, безплатную,принимают только паразиты!
    Не наше это, мольть.
    Мы славим богов, ибо это предки наши!

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    • 4097 1983
      XAPOH Хан_Уман 14 марта 2019 в 19:26 Ссылка
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      С сентября 2012 года энергия молитв остаётся невостребованной. Эта эгрегориальная энергия сейчас накапливается в ноосфере. Когда будет превышена “критическая масса” произойдет возврат. Ох тогда кто-то похохочет. Внешне это будет выглядеть как обычная гроза с громом и молнией (300 лир).

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  • 4109 3104
    любопытный 14 марта 2019 в 19:52 Ссылка
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    Вопрос в другом, чему нас учат? Люди раньше защиты искали в своих молитвах, а теперь и это плохо, ни на кого жаловаться нильзя, ругать нильзя, а мордой по батареи нас можно. Это они пружину закручивают?они выполняют свои решения, что к 2050году русских ни будет, это слова одного из епископа в инете.к 2030 году будет 50% мусульман, а потом. и 100%.

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