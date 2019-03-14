О чём не нужно просить в молитвах

Как правильно молиться

Часто мы обращаемся к Господу со своими проблемами и трудностями, прося его избавить нас от этого и даровать что-то хорошее взамен. Считается, что Господь слышит все наши слова и мысли, но стоит ли обращать к нему все свои просьбы? Есть ли такие вещи, которыми нельзя тревожить Бога? Как молиться Богу правильно?Протоиерей Андрей Ткачев рассказывает, о чём на самом деле нужно просить в своих молитвах.Протоиерей в одной из своих проповедей рассуждал о том, с какими просьбами нужно обращаться к Господу. Сперва он предложил вспомнить слова Тихона Задонского:Слова святителя очень хорошо показывают истинную суть молитвы. Ведь главное, о чём должен просить человек, — это спасение души. Святитель простит дать ему уши, чтобы услышать Господа. Это о том, чтобы услышать слово Божье, чтобы оно не прошло мимо. Вроде уши у нас и есть, но многие не слышат, что говорится в Евангелие.Он просит дать ему глаза, чтобы узреть Господа. Чтобы увидеть Господа, нужно избавиться от земной суеты, именно об этом и просит святитель. Он молится о том, чтобы Господь дал ему руки и ноги, чтобы он пришел к нему. Это касается каждого человека.Обычно мы приходим в церковь или становимся возле домашней иконки и просим: «Господи, дай мне здоровья, денег, мужа хорошего, детей еще краше». И в этом нет ничего греховного, это мирские заботы, о которых человек постоянно печется, но важно понимать, что молитва должна быть не об этом.Святитель просит возможность обрести истинный путь к Господу, увидеть и услышать его, избавившись от земного и мирского. Вот о чём должна быть настоящая молитва — о спасении души. Это то, о чём молились великие святые мира сего.Погрязая в мирских заботах, всегда нужно помнить, что самое главное — это не земная жизнь, а очищение души от греха и ее спасение после жизни на земле. Никто не говорит, что просьбы о материальных благах — это грех. Нет, от чего же. Просто это маленькие просьбы, Господь и так знает, что человеку нужно в жизни.Можно, но священнослужители утверждают, что у Господа нужно просить о духовном, как это делали святые. Они не искали тленного, а стремились к небесному. Вместе с этим они получили и земное. Их примеру нужно следовать каждому верующему человеку.А есть ли вещи, о которых и вовсе запрещено просить Господа? Священнослужители уверяют, что есть.1.Нельзя обращаться к Господу с молитвой, в которой ты просишь о чём-то греховном или запретном. Такая просьба идет в разрез с заповедями, а значит, не может быть исполнена. К тому же, подобные просьбы сами по себе считаются грехом.2.Господь завещал нам любить ближнего своего и не желать другим зла. Любая молитва должна нести в себе лишь добрые намерения. Господь не исполнит просьбу о вреде другому человеку, к тому же разгневается на просящего.3.По сути всё, что случается с нами в жизни, — это испытание. Наша работа, семья, материальные блага, неудачи и болезни — всё это испытывает нас. Нельзя просить Бога избавить тебя от всего.Это нужно хорошенько обдумать и осознать, чтобы в следующий раз, обращаясь к Господу, думать, с какой просьбой ты его тревожишь. Конечно же, нет ничего греховного в том, чтобы просить о здоровье себя и своих близких, даже о материальном благополучии. Просто среди этого всегда стоит помнить об истинном предназначении молитвы.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8470289.html