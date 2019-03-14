О чём не нужно просить в молитвах
18:29. 14 марта 2019 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Часто мы обращаемся к Господу со своими проблемами и трудностями, прося его избавить нас от этого и даровать что-то хорошее взамен. Считается, что Господь слышит все наши слова и мысли, но стоит ли обращать к нему все свои просьбы? Есть ли такие вещи, которыми нельзя тревожить Бога? Как молиться Богу правильно?
Протоиерей Андрей Ткачев рассказывает, о чём на самом деле нужно просить в своих молитвах.
Как правильно молиться
Протоиерей в одной из своих проповедей рассуждал о том, с какими просьбами нужно обращаться к Господу. Сперва он предложил вспомнить слова Тихона Задонского: «Даждь ми уши слышати Тя. Даждь ми очи видети Тя. Даждь ми вкус вкусити Тя. Даждь ми ухание благоухати Тя. Даждь ми нозе приити к Тебе. Даждь ми уста глаголати о Тебе. Даждь ми сердце боятися и любити Тя…»
Слова святителя очень хорошо показывают истинную суть молитвы. Ведь главное, о чём должен просить человек, — это спасение души. Святитель простит дать ему уши, чтобы услышать Господа. Это о том, чтобы услышать слово Божье, чтобы оно не прошло мимо. Вроде уши у нас и есть, но многие не слышат, что говорится в Евангелие.
Он просит дать ему глаза, чтобы узреть Господа. Чтобы увидеть Господа, нужно избавиться от земной суеты, именно об этом и просит святитель. Он молится о том, чтобы Господь дал ему руки и ноги, чтобы он пришел к нему. Это касается каждого человека.
Обычно мы приходим в церковь или становимся возле домашней иконки и просим: «Господи, дай мне здоровья, денег, мужа хорошего, детей еще краше». И в этом нет ничего греховного, это мирские заботы, о которых человек постоянно печется, но важно понимать, что молитва должна быть не об этом.
Святитель просит возможность обрести истинный путь к Господу, увидеть и услышать его, избавившись от земного и мирского. Вот о чём должна быть настоящая молитва — о спасении души. Это то, о чём молились великие святые мира сего.
Погрязая в мирских заботах, всегда нужно помнить, что самое главное — это не земная жизнь, а очищение души от греха и ее спасение после жизни на земле. Никто не говорит, что просьбы о материальных благах — это грех. Нет, от чего же. Просто это маленькие просьбы, Господь и так знает, что человеку нужно в жизни.
Можно ли молиться о земном? Можно, но священнослужители утверждают, что у Господа нужно просить о духовном, как это делали святые. Они не искали тленного, а стремились к небесному. Вместе с этим они получили и земное. Их примеру нужно следовать каждому верующему человеку.
А есть ли вещи, о которых и вовсе запрещено просить Господа? Священнослужители уверяют, что есть.
О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ В МОЛИТВЕ
1. О том, что запрещено
Нельзя обращаться к Господу с молитвой, в которой ты просишь о чём-то греховном или запретном. Такая просьба идет в разрез с заповедями, а значит, не может быть исполнена. К тому же, подобные просьбы сами по себе считаются грехом.
2. О вреде другому человеку
Господь завещал нам любить ближнего своего и не желать другим зла. Любая молитва должна нести в себе лишь добрые намерения. Господь не исполнит просьбу о вреде другому человеку, к тому же разгневается на просящего.
3. О спасении от испытаний
По сути всё, что случается с нами в жизни, — это испытание. Наша работа, семья, материальные блага, неудачи и болезни — всё это испытывает нас. Нельзя просить Бога избавить тебя от всего.
Это нужно хорошенько обдумать и осознать, чтобы в следующий раз, обращаясь к Господу, думать, с какой просьбой ты его тревожишь. Конечно же, нет ничего греховного в том, чтобы просить о здоровье себя и своих близких, даже о материальном благополучии. Просто среди этого всегда стоит помнить об истинном предназначении молитвы.
Екатерина Ходюк
Источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8470289.html
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Молитва это выброс энергии в пространство…
И кто-то эту энергию примет!
А энергию, безплатную,принимают только паразиты!
Не наше это, мольть.
Мы славим богов, ибо это предки наши!
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С сентября 2012 года энергия молитв остаётся невостребованной. Эта эгрегориальная энергия сейчас накапливается в ноосфере. Когда будет превышена “критическая масса” произойдет возврат. Ох тогда кто-то похохочет. Внешне это будет выглядеть как обычная гроза с громом и молнией (300 лир).
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Вопрос в другом, чему нас учат? Люди раньше защиты искали в своих молитвах, а теперь и это плохо, ни на кого жаловаться нильзя, ругать нильзя, а мордой по батареи нас можно. Это они пружину закручивают?они выполняют свои решения, что к 2050году русских ни будет, это слова одного из епископа в инете.к 2030 году будет 50% мусульман, а потом. и 100%.
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Будет, не волнуйся, они на последок нам мозги #бут