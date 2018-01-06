Главная » История, Мировоззрение, Политика

Двоемыслие

11:18. 6 января 2018 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: zavtra.ru

Слова Бортникова об объективной стороне «сталинских репрессий» возмутили либералов

Двоемыслие – способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно. Слово введено в широкий обиход после публикации романа Оруэлла «1984».

Википедия

Накануне 100-летия ВЧК Глава ФСБ Александр Бортников дал интервью «Российской газете» — «ФСБ расставляет акценты». В числе прочего он сказал о предвоенном СССР: «Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) — отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд.

Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными».

Слова Бортникова вызвали возмущение у либерально настроенных учёных. Группа академиков и членов-корреспондентов РАН опубликовала 22 декабря открытое письмо, которое начинается так: «По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан…»

Экспертные оценки

Те цифры о количестве «репрессированных», которые привёл глава ФСБ, подтверждают наиболее крупные специалисты по данной проблеме, которые занимались темой в архивах (я подчёркиваю это!), в том числе и в архивах ВЧК-ОГПУ-МГБ-КГБ-ФСБ. Прежде всего речь идёт о Викторе Николаевиче Земскове, который почти 30 лет посвятил этой теме. Что примечательно, незадолго до его ухода из жизни вышла последняя работа Земскова, которая называется довольно оригинально: «Сталин и народ. Почему не было восстания». Там автор, что называется, на пальцах объяснил, почему сталинский советский режим поддерживало подавляющее большинство граждан советской страны, в том числе и колхозное крестьянство. Он дал реальные цифры не только по «репрессированным», но и по так называемым спецпоселенцам — прежде всего речь идёт о раскулаченных и подкулачниках. Эти цифры тоже говорят о том, что никакого «массового убоя» так называемого «крепкого крестьянства» не было. Никаких миллионов, а уж тем более десятков миллионов. Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек. Причём через полгода на спецпоселениях осталось миллион триста с небольшим тысяч, потому что кто-то сбежал, кто-то был реабилитирован и возвращён в места постоянного проживания. Если возьмёте общую численность страны Советов в начале 30-х годов (а это порядка 160 миллионов, из которых не менее 110 миллионов были крестьяне), то сами можете соотнести цифры — чуть больше одного процента. Поэтому «массовое раскулачивание крестьян» — это, опять-таки, сказки. Советские крестьяне в большинстве своём активно поддерживали политику партии по раскулачиванию мироедов.

Что касается осуждённых за период 1921—1953 годов — цифры колеблются в разных справках. Потому что была не только справка, которую озвучил Бортников (эта справка в феврале 1954 года была предоставлена на имя Хрущёва за подписью тогдашнего министра внутренних дел Сергея Никифоровича Круглова). Но ещё раньше, в начале января 1954 года, аналогичная справка была представлена на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко, министра юстиции СССР Константина Петровича Горшенина и министра внутренних дел Сергея Никифоровича Круглова. Там фигурировала цифра 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны. Большие это цифры? Конечно, большие. Но это не миллионы и, уж тем более, не десятки и сотни миллионов погибших, как об этом свистели Солженицын, Рой Медведев и остальные наши десталинизаторы и антисоветчики. При этом, надо иметь в виду, что Бортников абсолютно прав и в том, что значительная часть осуждённых по 58 и 59 статьям — это были люди, которые преступили уголовный закон, участвуя в различных бандформированиях, активно участвуя в антисоветском подполье, в антигосударственном шпионаже и так далее. Извините, но власовцев и бандеровцов, которые были осуждены по этим статьям, причислить к «невинным жертвам сталинских репрессий» уж никак нельзя.

Теперь то, что касается военных. Много дискутировался вопрос о существовании военного заговора. Сейчас тема военного заговора уже практически снята в профессиональной среде, потому что все более-менее адекватные историки считают, что такой заговор безусловно был. Другое дело, что идёт спор, против кого он был направлен: то ли против наркома обороны Ворошилова, то ли против самого Сталина? Называют даже фамилию Молотова. То, что это был разветвлённый заговор, установлено следствием. Маршал Тухачевский, командармы Корк, Уборевич и другие — они были лишь одним из элементов этого заговора, а верховодили там совсем другие люди — например, Авель Енукидзе. Напомню, что Авель Сафронович тогда занимал должность секретаря ЦИК СССР, то есть это второй человек в государственной иерархии, потому что глава ЦИК Михаил Иванович Калинин считался юридическим главой Советского государства, а все конкретные дела по линии съезда Советов, а затем и ЦИК СССР, конечно, вёл Авель Енукидзе. Этот человек был доверенным лицом Сталина, поэтому надо понять, что и сам Сталин, и другие члены Политбюро были крайне заинтересованы в очень тщательном расследовании этого дела, выявлении всех его аспектов. Отсюда, кстати, последовал и выход на зарубежные разведывательные структуры, на агентурную сеть, созданную в Советском Союзе и так далее.

Поэтому наконец-то руководитель службы безопасности государства дал достоверные цифры. Но сразу же получил отповедь в открытом письме антисоветски настроенных учёных. Я специально прочитал список академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН (у нас теперь даже есть профессора РАН — чиновничья новая прослойка). Там нет ни одного историка. Даже, казалось, Юрий Пивоваров, который известный либерал и антисталинист, это письмо не подписал. Там есть, например, Алпатов — филолог, прославившийся своей знаменитой работой, посвящённой академику Марру и исторической дискуссии об языкознании. Я удивляюсь, что в своей работе, которая вышла ещё в 1991 году, а потом в своей полемике с Илизаровым, который всячески обелял марризм, Алпатов говорил, что Сталину надо поставить памятник за то, что он спас советскую, а потом и российскую компаративистику (то есть сравнительное историческое языкознание). Так слушайте, ребята: вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте! Здесь вы Сталину говорите браво, а там, где речь идёт о разгроме пятой колонны, о разгроме контрреволюционного подполья — свистите уже набившие оскомину либеральные антисталинские мантры. Публика возбудилась — так они по жизни онанисты, они всегда самовозбуждаются. Ну и флаг им в руки. Историки никогда не лезут в вопросы физиков, химиков, биологов или ещё кого-то. Но почему-то представители естественных наук всегда лезут на поле историков. Достаточно вспомнить Носовского, Фоменко, или подписантов знаменитых писем брежневской эпохи, среди которых было немало физиков — например, Арцимович. А главная задача настоящих историков — установить достоверность исторических фактов, того, что было на самом деле, познать подоплёку событий, и уже потом извлекать уроки из всего произошедшего, а не городить заранее начертанные схемы и потом эти схемы использовать в политической борьбе и прежде всего в разрушении общественного и государственного строя нашей страны.

Учёные в своём письме говорят: «Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи учёных и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике». Но если бы во времена Сталина была разгромлена советская наука, как она разгромлена сейчас, то мы никогда бы не создали атомную бомбу, никогда бы не вышли первыми в космос. Только эти два факта красноречиво говорят о всей лживости этого ходячего либерального постулата.

Что касается конкретных персонажей. Лицемеры у нас довольно часто приводят знаменитую августовскую сессию ВАСХНИЛ 1948 года. Я специально занимался изучением этой темы, поскольку сейчас готовлю к выходу книгу, посвящённую последним годам жизни Сталина, и особое место выделяю там, в том числе, научным дискуссиям. Совершенно очевидно, что ещё с начала 44-го года начались потоком литься кляузы на имя Маленкова, Жданова и других ответственных сотрудников ЦК — и не Лысенко на своих оппонентов, а наоборот — оппонентов на Лысенко. Я читал эти кляузы, они оставляют самое мерзкое впечатление. Эти люди сами подняли ту волну, от которой и пострадали. Они четыре года буквально танцевали на костях, на протяжении 45, 46, 47, 48-го годов проводили на биофаке МГУ постоянные конференции, куда не приглашали своих оппонентов, так называемых мичуринцев, где лили ушаты грязи на того же Лысенко. И результатом этого их возбуждения стала августовская сессия ВАСХНИЛ. Лысенко обратил к Сталину только после того, когда спор генетиков вышел за рамки чисто научного спора, и они втянули в эти разборки сына Андрея Александровича Жданова — Юрия Жданова, который тогда возглавлял Отдел науки ЦК. Это называется — за что боролись, на то и напоролись. И потом — никакого разгрома генетики не было. Разгром одного из направлений генетики — да, был. Надо чётко себе усвоить, что Лысенко не выступал против генетики как таковой, он выступал против определённых постулатов сторонников Вейсмана, Моргана. Например, что гены не поддаются изменчивости, что они даны раз и навсегда. Лысенко считал, что можно изменить генетическую природу растения, человека или какого-то другого представителя животного мира. И говорить о том, что был какой-то тотальный разгром генетики — это по меньшей мере антинаучно.

Сейчас гигантская проблема нашего сельского хозяйства — это отсутствие собственных сельскохозяйственных генофондов. А при Сталине у нас были свои и коровы-производители, и свиньи, и овцы, и семена. А теперь мы всё это закупаем — вот какой был интересный разгром генетики, оказывается.

Напомню, что тот же Трофим Денисович Лысенко своим гибридным картофелем в годы войны накормил полстраны. И, кстати, именно за это он был удостоен звания Героя соцтруда. Сталин прекрасно знал, за что давал такие высокие награды — он просто так наградами не швырялся. А современные либеральные академики — это не Ломоносовы, это не люди, которые обладают широтой мышления, понимания процессов. Они не обладают энциклопедическими знаниями, какими, например, обладал академик Вернадский. Давайте на время вообще отринем какие-то частности, даже серьёзного масштаба, и просто попытаемся глобально оценить фигуру Сталина и его эпоху. Здесь можно чётко констатировать абсолютно непреложные вещи. Первое — сталинская индустриализация создала оборонный щит страны. Второе — без этого оборонного щита, без этого военно-промышленного комплекса мы бы войну однозначно проиграли. Третье — наш проигрыш в войне означал бы уничтожение нашего народа — не просто государства, а всего нашего народа. И исходить надо из этого. Я уж не говорю о том, что сталинская атомная бомба и сталинские ракеты до сих пор обеспечивают мирное небо над нашими головами. Вот в чём глобальная заслуга Сталина — что он спас наш народ от физического уничтожения. И это не фигура речи. А дальше можно спорить о цене всего этого. Но надо понимать главное, надо видеть за деревьями лес, суть — кем был Сталин и сталинская эпоха в истории нашего Отечества.

Вы обратите внимание, как у либеральной публики развито стадное чувство. Никто из них не никогда напишет какое-то своё индивидуальное письмо, не выразит свои собственные мысли, не аргументирует их. Они всё время как стая шакалов — подписывают коллективные письма, наполняют эти письма давно уже замшелыми штампами — и им не стыдно такое подписывать? Люди-то уже довольно преклонного возраста, о душе бы подумали, не позорились, подписывая подобные писульки.

В мире искусства тоже есть десталинизаторы, они, например, очень любят сетовать о судьбе «репрессированного» Шостаковича. Что же пережил ужасного композитор? В середине 30-х была опубликована критическая статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда», а потом было постановление 48-го года «Об опере Мурадели «Великая дружба», где в числе прочих, не гнушающихся формализма, был назван Шостакович. А через год «опальный» Дмитрий Дмитриевич представлял искусство СССР на форуме в Англии и был удостоен Сталинской премии. Такая интересная репрессия.

Я вот, когда писал свою новую книгу, не поленился и прочитал все знаменитые постановления — о журналах «Звезда», «Ленинград», об опере Вано Мурадели «Великая дружба», о кинофильме «Большая жизнь», о репертуаре драматических театров и так далее. Я под каждым словом, которое там написано, подпишусь и сейчас. Это были постановления воспитательного, а не репрессивного характера. Они приводили в чувства часть зарвавшейся творческой интеллигенции, которая, как известно, иногда выходит из берегов. Нашу интеллигенцию надо держать в узде, иначе у нас потом править бал будут всякие голубисты типа Серебренникова.

Из письма академиков и профессоров: «Нам не ясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту, ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины»? И здесь они, действительно, задают важный вопрос — неужели продемонстрирован разворот от безумной, тупой, улюлюкающей десталинизации? Или это личное, частное мнение Бортникова?

Я думаю, что это личное мнение Бортникова и не думаю, что это разворот на 180 градусов. То, что касается общего вектора оценки отечественной истории — увы и ах. 2017 год, год столетия Революции, к сожалению, продемонстрировал, что антисоветизм в очень агрессивной, я бы даже сказал — русофобской форме очень активно пропагандировался на всех телеканалах и СМИ.

Но всё-таки появление честной статьи Бортникова в главной газете страны является свидетельством хотя бы того, что на верхушке власти не все люди думают так, как докладчики у Стены скорби, а есть и иные мнения. В верхних эшелонах власти всегда существовало двоемыслие, троемыслие и так далее. Всегда существовали разные группировки людей, которые исповедуют разные ценности, разный взгляд на историю — ничего удивительного в этом нет. Если подобного рода мысли высказывает глава ФСБ — это, на мой взгляд, очень позитивно. Если так начинает думать во власти всё больше людей — значит, наша власть потихоньку выздоравливает, освобождается от наследия хрущёвско-горбачёвско-ельцинской лжи и не поддаётся либерально-царебожному мракобесию. Дай-то Бог! То, что сказал Бортников, на самом деле есть квинтэссенция того, что думает подавляющее большинство граждан нашей страны — как минимум 70%.

Евгений Спицын

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О вынужденном двоемыслии „истинного украинца”
...». Его восприятие реальности основано на двоемыслии — патологической способности одновременно держаться двух...
Истинное лицо Маннергейма
... убеждений одновременно. Смысл двоемыслия: «Двоемыслие означает способность одновременно держаться...действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, ...Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь...
Казанский историк: Славяне жили на территории Татарстана еще до болгар
..., что здесь имеет место факт двоемыслия. Есть работы психологов, которые пишут... закрытых коллективах, часто появляется феномен двоемыслия. То есть механизмы логики перестают... может быть белым - это логика.Двоемыслие - это когда чёрное может в...
Религия Старшего Брата. Читая Оруэлла
.... Но здесь играет свою роль «двоемыслие», о котором мы поговорим подробнее... утверждения, если этому учит партия (двоемыслие) — вот цель перевоспитания. Но самое...
Роман Дж. Оруэлла "1984"
... войны (в соответствии с принципом двоемыслия эта цель одновременно признается и... такое знание легко нейтрализуется методом двоемыслия. При всем этом ни в...
Что мы знаем про Джорджа Оруэлла?
... «промывание мозгов» и «информирование населения», «двоемыслие» стало сущностью «управляемой реальности». Эта... двусмыслиц которых один шаг до двоемыслия Оруэлла. В это время британская...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>