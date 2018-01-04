Очередные доказательства лунной афёры

Советник Дональда Трампа признался, что миссия «Аполлон» никогда не достигала спутника Земли

Дональд ТРАМП отдал американским космонавтам амбициозный приказ – возобновить полеты на Луну и закладывать основу для будущего покорения Марса.

- Наши астронавты вернутся на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, – пообещал президент США.

Самое простое будет оставить все эти глупые разговоры вокруг полетов. Потому что миссия была и остается невыполнимой.

Первый полет необитаемой капсулы вокруг Луны NASA рассчитывает провести в 2019 году. В случае успеха следующая миссия уже будет с экипажем на борту. Но произойдет это не раньше 2021 года.

То есть в 1972-м они якобы спокойно ходили по спутнику Земли, а сейчас, спустя 50 лет, не уверены, что вообще туда долетят. Получается, технологии все это время не развивались, а деградировали.

Нестыковочку прокомментировал советник Дональда Трампа по науке и технологиям, профессор Йельского университета Дэвид Гелнертер. Он открыто заявил, что американцы не летали на Луну и «Аполлон» никогда там не приземлялся.

Первые «Роверы» были просто макетами и не умели ездить. Поэтому на фото NASA видны следы от ног, но нет следов от шин

- Если ученые NASA сегодня заявляют, что до сих пор не знают, как правильно защитить космический корабль от радиации в поясе Ван Аллена, какого черта мы должны поверить, что в 1971 году проникали сквозь него в скафандрах из алюминиевой фольги? Ответ очень прост: этого никогда не было, – сообщил он журналистам с порога Белого дома.

Американские газеты, естественно, не стали публиковать слова этого высокопоставленного «сумасшедшего». Оптимистичные обещания Трампа NASA подкрепило очередной порцией рассекреченных кадров лунной экспедиции. Пленка, как всегда, отвратительного качества, чтобы труднее было разобрать подлог.

Позднее машину усовершенствовали, и астронавты катались на ней по пустыне

На видео мы наблюдаем поездку астронавтов на самоходном аппарате «Ровер». Раньше «Ровер» показывали только в припаркованном варианте. Это было смешно. На первых фотографиях луномобиля все обращали внимание отсутствие колеи от колес. Следов от ног астронавтов – сколько угодно, а от колес – нет. Ни спереди, ни сзади. Как луномобиль оказался в данном конкретном месте, не оставив следов своего прибытия? Ходила версия, что его просто выставляли на съемочную площадку подъемным краном.

Теперь же «Ровер» поехал. Знакомства со школьным курсом физики хватает, чтобы понять – машина катит по Земле, а не по Луне. Это видно по траектории вылетающего из-под колес грунта. Песок оседает, а камни летят, хотя в безвоздушном пространстве падать они должны с одинаковой скоростью.

На Луне нет воздуха. Поэтому и камешки, и самые мелкие частицы, не встречая сопротивления, летят по симметричным траекториям

К тому же непонятно, зачем им была нужна на Луне машина с мощностью электродвигателя всего в одну лошадиную силу. И сомнительно, чтобы в лунном модуле внезапно нашелся запас грузоподъемности в 325 килограммов, чтобы загрузить эту странную тележку.

Американцы хотели продемонстрировать всему миру свое несомненное техническое превосходство, но погоня за спецэффектами сыграла с ними очередную злую шутку.

На Земле песчинки из-за сопротивления воздуха летят по резко несимметричным траекториям, напоминающим треугольник, и падают

В общем, кино оно и есть кино.

Сегодня американцам до Луны так же далеко, как и в 1972 году.

- О какой Луне вообще может идти речь, если они без наших двигателей даже взлететь не могут, – объясняет сенатор Алексей Пушков.

Действительно. Без наших двигателей американцам никуда. Но сейчас для осуществления лунной программы их мощности явно не хватает. И угадайте, кто первым рванет на спутник, когда ее будет достаточно. Естественно, никакого американского фланга мы там не увидим.

Даже понятно, как это объяснят в Госдепе: «Украли инопланетяне».

Треугольная форма шлейфа за якобы лунным «Ровером» соответствует торможению песчинок в воздухе

Предсмертное признание

В 2014 году было опубликовано интервью знаменитого кинорежиссера Стэнли Кубрика. Его друг, тоже режиссер Т. Патрик Мюррей, взял у него интервью за три дня до его смерти в марте 1999 года. Предварительно Мюррей был вынужден подписать 88-страничный договор о неразглашении содержания интервью в течение 15 лет со дня смерти Кубрика.

В интервью Кубрик подробно и обстоятельно рассказал о том, что все посадки на Луну были сфабрикованы НАСА, а кадры американских лунных экспедиций он лично снимал в павильоне.

КУБРИКА погубил длинный язык

В 1971 году, Кубрик уехал из США в Великобританию и больше в Америке не появлялся. Все это время режиссер вел затворническую жизнь, опасаясь убийства. Он боялся быть убитым спецслужбами по примеру других участников телеобеспечения лунной аферы США. Собственно, так и произошло.