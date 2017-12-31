С новым 2018 годом
Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с новым 2018 годом. Пусть новый год принесёт вам все возможности для новых достижений, творчества и воплащения ваших планов. Желаю вам открывать для себя новые знания, расти и развиваться, жить в миру с ближними, помогать слабым и присекать всякую несправедливость – пусть ваша совесть будет вам верным и мудрым советчиком. Пусть все трудности на вашем пути, послужат вам стимулом для развития и будут с успехом преодалены, поднимая вас на новый уровень знаний и умений. Желаю вам счастья, любви и взаимопонимания.
Ниже приведу замечательные стихи Самуила Яковлевича Маршака:
Пожелания друзьям
Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути —
Главнейшее условье.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья,
Дается нам недешево!