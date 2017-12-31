Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с новым 2018 годом. Пусть новый год принесёт вам все возможности для новых достижений, творчества и воплащения ваших планов. Желаю вам открывать для себя новые знания, расти и развиваться, жить в миру с ближними, помогать слабым и присекать всякую несправедливость – пусть ваша совесть будет вам верным и мудрым советчиком. Пусть все трудности на вашем пути, послужат вам стимулом для развития и будут с успехом преодалены, поднимая вас на новый уровень знаний и умений. Желаю вам счастья, любви и взаимопонимания.

Ниже приведу замечательные стихи Самуила Яковлевича Маршака:

Пожелания друзьям

Желаю вам цвести, расти,

Копить, крепить здоровье.

Оно для дальнего пути —

Главнейшее условье.

Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет.

Пусть добрым будет ум у вас,

А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,

Друзья, всего хорошего.

А всё хорошее, друзья,

Дается нам недешево!