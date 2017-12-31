П.Н. Грудинин о работающих бедных в России
21:41. 31 декабря 2017 Просмотров - 282 3 коммент. Опубликовал: brahman
На сайте КПРФ помещён репортаж о пресс-конференции Зюганова и других лиц в связи с выдвижением единого кандидата.
Таковым стал, как мы уже все сегодня знаем, П.Н. Грудинин.
В репортаже каждому видному участнику дали слово. Вот что заявил новоиспечённый кандидат в президенты РФ.
Очень сильное заявление, мощное. Сразу же в глазах читателя возникает образ глубочайшей несправедливости, обделённости из-за безпредела путинской власти многострадального народа России.
Это ж сколько стран на планете? Не менее двухсот. И Россия среди них – первая, а главное – единственная в одном нехорошем, несправедливом чёрном списке: только в нашей стране власть довела работающий народ до состояния бедности.
Нигде в мире такого вы не встретите, захлёбываясь от справедливого возмущения, заявляет 44-процентный владелец ЗАО "Совхоз им. Ленина".
Вот только при ближайшем рассмотрении утверждение Грудинина оказалось… напрочь лживым! На все сто процентов.
Т.е. работающие бедные есть не только в нынешней России (народ которой, напомним, сам пожелал пойти по пути капиталистической либеральной демократии).
Таковым стал, как мы уже все сегодня знаем, П.Н. Грудинин.
В репортаже каждому видному участнику дали слово. Вот что заявил новоиспечённый кандидат в президенты РФ.
Очень сильное заявление, мощное. Сразу же в глазах читателя возникает образ глубочайшей несправедливости, обделённости из-за безпредела путинской власти многострадального народа России.
Это ж сколько стран на планете? Не менее двухсот. И Россия среди них – первая, а главное – единственная в одном нехорошем, несправедливом чёрном списке: только в нашей стране власть довела работающий народ до состояния бедности.
Нигде в мире такого вы не встретите, захлёбываясь от справедливого возмущения, заявляет 44-процентный владелец ЗАО "Совхоз им. Ленина".
Вот только при ближайшем рассмотрении утверждение Грудинина оказалось… напрочь лживым! На все сто процентов.
Т.е. работающие бедные есть не только в нынешней России (народ которой, напомним, сам пожелал пойти по пути капиталистической либеральной демократии).
Более того, Россия – далеко не лидер по этому совсем непрестижному списку. Во многих странах, как мы увидим ниже, ситуация с работающими бедными гораздо хуже, чем в нашей стране. Не исключая и "благополучную" Европу, причём даже и её ядро капитализма!
Открываем октябрьский выпуск "Социального бюллетеня", №10 за 2017 год. Который, судя по названию раскрываемой им темы, как раз и касается вопроса работающих бедных.
Открываем и находим интересующие нас сведения. Причём отметим сразу: данные, приводимые в бюллетене, не исходят из официальных структур российской власти!
Ещё раз: вся предлагаемая статистика исходит из работ МОТ – Международной организации труда. О чём, кстати, извещают и сами составители предлагаемого документа.
Проблема «работающих бедных» в России не является уникальной, она существует практически во всех зарубежных странах, в том числе и в развитых экономиках.
В 2007 году, например, в 27 странах Европейского союза (ЕС) около 8% занятых в экономике в возрасте 18 лет и старше относились к категории «работающих бедных» (имели доход ниже 60% национального медианного уровня).
Наиболее высокий уровень бедности работающих зафиксирован в Греции (14%), Польше (12%), Испании (11%), а также в Италии, Латвии и Португалии (10%).
Наиболее низкий уровень бедности был в Чешской Республике (3%), Бельгии, Дании и в Мальте (4%).
В ряде зарубежных стран, в том числе в странах ЕС, необходимость решения проблемы «работающих бедных» в этой связи была зафиксирована в национальных стратегиях действий на рынке труда.
Росстат не располагает данными, позволяющими сравнивать масштабы проблемы работающих бедных в России и зарубежных странах.
По этой причине в бюллетене использованы статистические данные МОТ (ILOSTAT) и ОЭСР, размещенные на официальных сайтах этих организаций в сети Интернет.
Согласно оценкам МОТ, доля работающих бедных, оцениваемых как удельный вес работающих в возрасте 25 лет и старше с доходами ниже международного уровня бедности (1,90 долл. США в день по паритету покупательной способности), в Российской Федерации была значительно ниже, чем в среднем в мире, в том числе в странах БРИКС.
Рисунок 13
Удельный вес работающих в возрасте 25 лет и старше с доходами ниже международного уровня бедности в мире и в странах БРИКС, в %
Итак, даже в странах ядра западноевропейского капитализма, Италии и Испании, доля работающих бедных в 2007 г. составляла 10 и 11 процентов соответственно.
А в России? А в России в том же году эта доля была в 7 с лишним раз меньше и составляла 1,4%.
В настоящее время, как раз, когда выступал кандидат Грудинин, российская доля работающих бедных составляет 1,3%, что в 7 раз ниже, чем в среднем по планете.
И это не по российской, а по западной статистике!!!
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В общем, что-то у господина Грудинина не сходится: то ли в данном вопросе он солгал, то ли в нём попросту вопиюще некомпетентен.
В современной политике без доли популизма, к сожалению, не обойтись. И лишь нравственность того или иного политика определяет эту долю.
И горе той стране, лидер которой долю популизма увеличивает до стопроцентной лжи…
С.Ю. Сальников
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Коней на переправе не меняют. Так что нельзя менять Путина ещё лет 20.
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С.Ю. Сальников хотел нагадить Грудинину, однако что то у него не пошло. Мы запомним этого медвежонка с его услугами.
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Как же кому то не нравиться Грудинин , даже про Навального и Собчак совсем позабыли . Как и про зарплаты ниже прожиточного уровня(минимума) – может этого никогда не было в РФ ? ( при такой зарплате родителей можно легко посчитать средний доход на каждого члена семьи ).Возможно Грудинин не самый бедный кандидат, у него свои “особенности …”, но чем современная власть лучше его ?