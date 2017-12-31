Как делают ёлочные игрушки на фабрике «Ариель»

Как производят ёлочные украшения? Недавно удалось побывать на одной из фабрик по производству стеклянных ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде и подсмотреть за этим процессом. Хотите тоже посмотреть?

Перед тем как попасть на само производство, предлагаю полюбоваться выставочными образцами, которые расположены на первом этаже здания:

Здесь настоящая новогодняя сказка:

В одной части зала расположены старые ёлочные игрушки, которыми украшали ёлку во времена СССР:

А так должна выглядеть современная ёлка. Последний писк моды:

Фабрика елочных украшений «Ариель» занимается производством уже 20 лет. Посмотрите какая красота:

Можно сделать спец.заказ и на шары нанесут изображения по Вашему заказу. Например серия по заказу метрополитена:

Это в России подобные украшения актуальны в Новый Год, а заграницей их используют круглый год. Поэтому на фабрике нет простоя даже летом – рисуют и отправляют шары в США и другие страны (даже шары с изображением Обамы делали по спец.заказу). А это продолжение серии про метрополитен:

На производстве работают только женщины, мужчина у них единственный – директор. Ему же принадлежит идея сделать стропила под крышу в виде ёлочки:

Здесь же можно и купить их игрушки (чуточку терпения и мы отправимся на производство):

Можно устроить фотосесcиию в сказочных декорациях:

Итак, поднимаемся на второй этаж. Главный художник фабрики разрабатывает эскизы и придумывает сюжеты, которые потом будут наносить на украшения:

На производство поступают вот такие длинные стеклянные трубки:

Трубку нагревают и делят на несколько небольших заготовок:

Нагрели, потянули:

Разделили:

Далее заготовку нагревают и выдувают изделие необходимой формы (имеются специальные формы):

Этот цех занимает один небольшой кабинет и работает здесь всего 4 человека

Далее игрушки попадают к художникам

Художников в 3 раза больше, чем стеклодувов:

Каждый художник наносит определенный сюжет. Все это делается вручную, но рисунки на шарах практически не отличить друг от друга:

Рисунок наносится в несколько этапов: берётся игрушка и наносится один слой краски, пока на нем краска подсыхает, художник наносит основной цвет на вторую игрушку и т.д. Затем художник возвращается к первой и рисует часть сюжета и опять подвешивает игрушку и т.д.

А далее игрушки пакуются и отправляются в магазин :). Кажется, что это всё легко и просто. А давайте проверим!

Нас пригласили в специальный класс, где предложили самим разукрасить игрушку. За работой: alexey_donskoy, martin и filonova_olga:

Алексей сфотографировал и меня:

Художник из меня так себе, поэтому у меня получилась какая-то кривая ёлка :)) Привёз её с собой, обязательно повешу на ёлку в этом году ))

Как Вы поняли, производство относительно небольшое, но, говорят, от заказов нет отбоя. Находится фабрика в этом симпатичном домике:

Вот так производят ёлочные игрушки! С наступающим Вас!