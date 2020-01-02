Родословная советской ёлки

Оказывается, в числе охотников за ёлочными украшениями советских времён есть и музейные работники. И я сразу вспомнил выставки в музеях «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, истории Москвы, «Дмитровский кремль», «Клинское подворье» (писал о них в «Правде»). Люди выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на то, что не забыто, дорого сердцу.

Один из ведущих российских онлайн-аукционов на днях обнародовал что почём. Особым спросом пользуются послевоенные ёлочные украшения. Так, цена на фигурки из серии «Чиполлино», ставшие модными после издания в СССР сказки Джанни Родари, в ходе торгов взлетает до 120 тысяч рублей. А рекордсменка декабря нынешнего года — ватная девочка с ободом «ушла» за 250 тысяч.

До недавних пор игрушки с ёлки нашего детства можно было купить только на «блошиных» рынках. А теперь, в век интернета, и на его сайтах продаются советские раритеты. Гуси-лебеди — от 15 тысяч рублей, Дюймовочка на ласточке — от 30 тысяч, пионерка (из ваты) — от 45 тысяч, конёк-горбунок на прищепке — от 50 тысяч рублей.

«Мы наше счастье больше ценим, его случайно потеряв», — писал поэт . Доказательством ностальгии многих людей по времени, которое было и быльём не поросло, служит такой факт: советские ёлочные украшения ныне на вес золота.



«Клинское подворье» — единственный в России музей ёлочных украшений. Он открылся в 2004 году. Почему именно в Клину появился музей ёлочных украшений? Потому что в здешнем селе Александрово в 1848 году открылся стекольный завод. При нём возникли мастерские, где крестьяне выдували, а художники расписывали красками сначала бусы, а в конце XIX века и шары, сочиняя кисточками новогодние сказки.



В советское время в Высоковске под Клином родилась фабрика «Ёлочка». Её продукция вошла с Новым годом в каждый дом, в каждую квартиру СССР.

Играют в музее всеми цветами радуги ёлочные украшения советской поры. В нескольких залах стоят нарядные ёлки. Атмосфера радостная, праздничная. И вдруг слышу, как экскурсовод обращается к детям:

— Красивые игрушки и нарядные ёлки? Радостный это праздник — Новый год?

— Да! — хором отвечают ребятишки.

— Так вот, Советская власть запретила ёлку, лишила детей радости.

Многие десятки тысяч детей проходят ежегодно по клинскому музею, и все слышат этого экскурсовода. Ребята родились в XXI веке, и им внушают: при Советской власти, то есть с 1917 по 1991 год, новогодняя ёлка была под запретом. Хотя игрушки, по которым, повторяю, можно изучать историю Отечества, свидетельствуют об ином: праздновали Новый год с лесной красавицей и в 1937-м, и в 1945-м взрослые и дети.

Какова же на самом деле родословная Нового года в нашей стране?

Пётр I, побывав в Европе, многое позаимствовал оттуда. В том числе и празднование Нового года. Издал указ начать отмечать его уже не с 1 сентября, а с 1 января 1700 года. Повелел: «перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным каждый хоть по деревцу или ветке». Но ёлка с яркими игрушками, свечами и гирляндами появилась в Петербурге лишь в 1852 году.

Выполняя волю императора, ёлку ставили в домах только богатые. Бедняки крестьянской Руси не проявляли к ней интереса.

В 1915 году Николай II запретил устанавливать ёлки на Рождество. Это был ответ на людской гнев, когда народ узнал из прессы, что пленные немцы устроили пышный праздник рядом с лесной красавицей в госпитале в Саратове.

Антисоветские историки голословно утверждают: «С первых лет Советской власти велась борьба с ёлками». Вот только ссылок на документы Совнаркома или ЦК ВКП(б) нет. Потому что нет таких документов. А вот факты.

Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции запрет Николая II отмечать Рождество под ёлкой был отменён. 31 декабря 1917 года большевики организовали «пролетарскую ёлку» (так её назвали) в Петрограде для детей рабочих. Первая общественная ёлка тогда же была установлена в Михайловском артиллерийском училище.

Ленин с Крупской, уже в Москве, любили отмечать праздник ёлки с детьми.

7 января 1924 года они пригласили в Горки крестьянских детей. Заметим: не 1 января, на Новый год, а на православное Рождество. Религиозные праздники никто не отменял. И они сосуществовали с 1917 по 1927 год наряду с новыми, коммунистическими красными днями календаря. Владимир Ильич был атеистом, но борьбу с религиозными обрядами считал излишней, ненужной.

Сталин тоже отмечал Новый год. В музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» на выставке игрушек советского времени я увидел две курительные трубки из стекла. Экскурсовод Людмила Полий рассказала мне:

— Их стеклодувы изготовили для украшения ёлки на даче Сталина в Кунцеве. Чудом уцелели, попали в нашу коллекцию.

Итак, довод: «С первых лет Советской власти велась борьба с ёлками» — на поверку оказался ложью. «Историки» с научными регалиями далее твердят: «В 1920-е годы большевики негласно продлили запрет на ёлки, родившийся в недрах Священного Синода». Поясним: шла Первая мировая война. Велась она и на идеологическом фронте.



В этой предельно острой ситуации Священный Синод и объявил ёлку «вражеской немецкой затеей». Запретил её. И в среде большевиков также было немало тех, кто придерживался этой точки зрения. Иные даже публично критиковали «Правду» за то, что она прославляет красоту ёлочных празднеств.

В середине 1920-х годов в СССР началась кампания по борьбе с религиозными предрассудками. «24 сентября 1929 года Совет Народных Комиссаров ёлку запретил», — хором утверждают антисоветчики. И вот передо мной это постановление. Называется оно так: «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю».



Этим декретом правительство ввело пятидневную рабочую неделю: четыре дня работы и один день отдыха. Ищу в официальном документе слово «запретить», но не нахожу. Впрочем, есть слово «воспрещается». Что именно? Ставить, украшать ёлку? Да нет: «Производство работ в революционные дни: день памяти 9 января 1905 года и памяти В.И. Ленина (22 января), 1 и 2 Мая, 7 и 8 ноября».

7 января становился рабочим днём. С этого времени не было и официального празднования Рождества с ёлкой. Хотя в домах и квартирах её устанавливали, наряжали. В партии, в народе зрело негодование, что детей и взрослых лишают светлого праздника. И глас народа был услышан.

29 декабря 1935 года в «Правде» напечатана заметка, по стилю похожая на передовую статью: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!». Подпись: П. Постышев. Но автор не простой читатель газеты, а известный в партии деятель: второй секретарь ЦК КП (б) Украины, кандидат в члены Политбюро ЦК. Он возмущается:

«Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею…

Организации детской новогодней ёлки наши ребятишки будут только благодарны».

Этими мыслями Пётр Постышев сначала поделился со Сталиным, услышал его одобрение и совет напечатать заметку о «ёлочных» перегибах в газете «Правда».

Всего несколько лет длилось «забвение» ёлки, а отнюдь не во все годы Советской власти. Жаль, клинский экскурсовод, жертва антисоветской пропаганды, этого то ли не ведает, то ли осознанно отравляет умы детей неправдой.

«В ночь с 31 декабря на 1 января все жители бывшего СССР поднимают бокалы с шампанским и под звон курантов встречают Новый год. В том числе и те, кто советскую цивилизацию называет не иначе как презрительным словечком «совок».



Им и в голову не приходит, что празднуют они совершенно советский праздник, порождённый не только декретом Ленина об изменении календаря и декретом Сталина о разрешении ёлок, но и всей атмосферой советского общества», — пишет историк Рустем Вахитов.

С Новым годом!

Юрий Махрин,

кандидат исторических наук





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