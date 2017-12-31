Элтон Джон и «туземцы»

Источник: www.stoletie.ru

Как нам пытаются навязать чужие ценности

Английский певец Элтон Джон договорился с российским министром здравоохранения Вероникой Скворцовой о «более тесном сотрудничестве» в борьбе со СПИДом. Об этом он написал в своём Instagram и объявил публике на единственном в России концерте, который дал в «Крокус-Холле» 14 декабря.

Воодушевлённый результатом встречи, сэр Элтон опубликовал фото, на котором он в спортивном костюме «с тремя полосками» обнимает умиротворённо улыбающуюся госпожу Скворцову, пришедшую к нему за кулисы в «Крокус-Холл».

В рамках намеченного сотрудничества с Россией будет задействован СПИД-Фонд Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation – EJAF), который намерен учредить отдельную организацию (BELLA) для работы исключительно со странами Восточной Европы и Центральной Азии.

В Фонде утверждают, что 80% из числа всех ВИЧ-позитивных в Восточной Европе и Центральной Азии проживают на территории РФ. Создание BELLA должно стать главным итогом сотрудничества Фонда с Минздравом РФ, а значительную часть работы по профилактике СПИДа в дальнейшем должны будут взять на себя некоммерческие организации (НКО) Москвы и Санкт-Петербурга.

Новость о встрече, основанная на записи из личного Инстаграма артиста, была затем опубликована всеми СМИ страны, в том числе, правительственной «Российской газетой», что заставляет отнестись к этому событию более чем серьёзно.

Что такое СПИД-Фонд

СПИД-Фонд Элтона Джона (EJAF) – организация глобального характера, которая ведёт деятельность по всему миру, осуществляя планы по охвату всё новых регионов земного шара, а пожертвования в неё исчисляются миллионами.

Сама ситуация прихода российского министра в гримёрку певца (пусть и всемирно известного) для решения вопросов сотрудничества с ним (физическим лицом) огромного государства (Россия) вызывает, по меньшей мере, недоумение.

На языке символов это может означать только одно – Россия пришла к представителю некоего сообщества на поклон. Что уже являет собой коренной взлом иерархии отношений, предъявление нации истинных её хозяев, указание ей её реального места. И Россия, увы, ведёт себя так, как ей предписано, покорно соглашаясь подписать соглашение с частным фондом о полной свободе его действий в России. Как если бы решила передать «ярлык на княжение»: на, мол, тебе Москву и Питер – делай там, что хочешь, хоть с детьми…

Тем более что на сайте EJAF в разделе «Как помогает ваше пожертвование» именно так и написано: «£25 способствует обучению детей безопасному сексу». А одной из целей деятельности названа борьба с так называемой «гендерной» дискриминацией, то есть, продвижение прав содомитов.

Оставляя за рамками обсуждения общепризнанный талант всемирно известного певца, важно учесть, в контексте совместной деятельности, его личные убеждения и стиль жизни – ведь не музыке же он намерен учить наших граждан разного возраста.

Блудное сожительство с мужчиной, усыновление в это сожительство двух искусственно произведённых мальчиков, публичная пропаганда образа жизни содомитов – такова личная репутация этого человека.

С 2013 года Элтон Джон проводит стартовавшую в мире в так называемый «День святого Валентина» кампанию «Любовь у меня в крови», которая ставит своей целью выразить поддержку сообществам извращенцев по всему миру. Его Фонд стремится приобщить к своей кампании писателей, актеров, врачей, активистов-содомитов и их организации со всего мира и призывает разместить в социальных сетях истории и видеосвидетельства «гомофобии», то есть описания случаев несогласия нормального большинства с легализацией гомосексуализма как нормы.

Для легитимизации извращений и придания псевдо благообразия пороку, EJAF использует новояз, создаёт понятия-подмены, как, например, «МСМ» («мужчины, имеющие секс с мужчинами») и др.

Подыскивая себе в 2012 году на Украине ребёнка для усыновления, сэр Элтон позировал на встрече с воспитанниками детского дома в Ивантеевке на фоне радужного флага, который извращенцы сделали своим символом.

Создавая отделение своего Фонда на территории «погрязшей в СПИДе» России, певец-содомит, безусловно, захочет приехать и в российские учреждения, где есть заражённые СПИДом дети и, возможно, так же станет фотографироваться с ними с радужным флагом за спиной.

Откажутся ли отечественные СМИ показывать такую картинку? Проигнорируют ли эту возможность иностранные журналисты? Как вообще можно делать человека, активно предъявляющего обществу свой гомосексуализм, борющегося за торжество содомии в мире, лицом здравоохранительной кампании в России? И как это может сочетаться с российским законом о запрете пропаганды извращений?

Почему сейчас?

Приезд Элтона Джона и беспрецедентная встреча с российским министром в кулисах его концерта не случайны.

9 декабря в Большом театре прошла премьера балета «Нуреев», воспевающая однополую любовь скандально известного танцора. На модном спектакле отметились представители «сливок общества» – скучающие жёны богачей и подруги пресыщенных олигархов, респектабельные семейства в полном составе, чиновники разного уровня, в том числе, из органов управления культурой, а также ряд представителей высшей власти.

Они поспешили выразить в СМИ свой восторг от увиденного, а некоторые даже потребовали свободу режиссёру-постановщику Серебренникову, ранее арестованному за миллионные хищения бюджетных средств, и даже нарядились в майки с его портретом.

Несмотря на протесты общественности, спектакль о жизни танцора-содомита – с гигантским портретом полностью обнажённого прототипа на сцене, мужским кордебалетом в женских костюмах и сценами гомосексуальных отношений – состоялся. Он стал манифестацией порока и выражением открытого презрения «бомонда» к серой заурядной массе со своей никому не нужной моралью и нравственностью, свидетельством стратегической победы гомосексуального лобби в отечественной культуре и политике.

А уже 14 декабря, состоялась знаменательная встреча в «Крокус-Холле», явившая России непростой, но фатальный выбор: на одной чаше весов – дети России, а на другой – 470 млн фунтов стерлингов личного богатства всемирно известного певца-гомосексуалиста.

Господина, перед которым даже министры замирают в реверансе.

На наших глазах совершается решительный глобальный переворот ценностной пирамиды и переидентификация нации, когда происходит замена морально-нравственных установок и внушение новых.

В качестве проводника новых идей в России явлен признанный во всём мире музыкант, чья фигура, на самом деле, изначально не вызывает отторжения. Он играет хорошую музыку собственного сочинения, не устраивает публичных скандалов, ведёт здоровый образ жизни. И для массового сознания этого оказывается достаточно.

Обществу предлагается не видеть перед собой просто престарелого содомита с бурным алкогольно-наркотическим прошлым (о чём он сам не раз рассказывал и писал), приятельствующего с руководителями педофильских движений и сотрудничающего с содомитскими организациями, напротив, нас призывают наделить его неоспоримыми достоинствами и добродетелями, которые не позволят даже заподозрить его в чём-то не достойном.

Министерство здравоохранения Российской Федерации скоро заключит с EJAF, который на Западе имеет чёткую маркировку «лгбт-френдли» (то есть, организация, поддерживающая извращенцев), договор о тесном сотрудничестве, и сэр Элтон создаст на территории России филиал BELLA.

Силами фонда он обучит представителей российских НКО своей идеологии, оплатит их труд по отработке новых механизмов на примере Москвы и Санкт-Петербурга и по дальнейшему широкому распространению в обществе идей о «современных ценностях».

Он даст денег на тотальное обследование населения на ВИЧ, напечатает брошюры для детей о радостях однополой любви и инцеста, развернёт в рамках дополнительного образования программу полового просвещения детей и расскажет им о «безопасном сексе». И всё это будет называться – «борьба со СПИДом».

Уже сейчас СМИ подхватили искусно вброшенный EJAF тезис о том, что в России полыхает эпидемия «чумы XXI века» и что 80% заболеваемости СПИДом Восточной Европы и Центральной Азии приходится на Россию. Трудно ждать объективности от выгодополучателя, тем более, что официальной статистики о распространённости СПИДа в России, начиная с 2006 года, нет даже на сайте Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

И значит, трактовать статистику может любой, как ему это вздумается, что мы повсеместно и наблюдаем.

Радужные перспективы

Россия уже вошла в зону риска: несмотря на принятие закона о запрете пропаганды извращений несовершеннолетним, она приняла Концепцию о защите прав женщин, создавшую новый политический субъект – феминизм – и провозгласившую приоритет прав феминисток.

В Госдуме дожидается своего часа принятый в первом чтении в 2003 году модельный закон о равенстве прав мужчин и женщин. Он введёт новую псевдоценность – социальный пол (гендер) вместо биологического и переориентирует внутреннюю политику России на приоритет прав так называемых «гендерных групп», другими словами, извращенцев.

Новая мировая повестка, «gender mainstreaming», «гендерная» идеология, захватив Америку и Европу, яростно бьётся в двери всё ещё удерживающей свои нравственные позиции России.

И вот тут для того, чтобы наверняка и разом покончить с этим, на сцене появляется Он – новый герой. Певец, музыкант и спаситель – весь в лучах софитов и всемирной славы.

На дворе XXI век, но картина абсолютно узнаваема: большой богатый человек решил навести порядок в чужой неразвитой стране. Он величаво приплыл (прилетел) к её берегам, и туземцы простодушно и радостно выбежали ему навстречу. Господин привёз на обмен глиняные бусы «прав человека», и туземцам остаётся только бурно радоваться этому, падать ниц и горячо благодарить…

Автор: Людмила Рябиченко

Источник: nstarikov.ru