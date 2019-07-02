Крымский позор: странные совпадения в скандале с пропагандой гомосексуализма среди молодёжи

Крымчане — это особая общность людей, связанная не только географическим местом проживания, но и героическим прошлым и славным настоящим, напрямую связанными с островным мышлением (когда все знают, что отступать некуда, поэтому максимально сплачиваются перед внешними угрозами).

Однако крымчане зачастую не готовы к тому, что их могут ударить исподтишка и с той стороны, откуда ну никак не ожидаешь…

На днях произошло нечто невообразимое. Во время завершения театральной смены Международной фестиваль-школы современного искусства «Территория», проходившей в рамках молодёжного форума «Таврида» (организатор — Федеральное агентство по делам молодежи, соответственно, на организацию форума выделяются деньги из государственного бюджета), была продемонстрирована «театральная постановка», во время которой «девушки в белых футболках и черных штанах, разбившись на пары, страстно целовались под песню “Трава у дома“ группы „Земляне“.

И хотя создатели спектакля не решились продемонстрировать на сцене поцелуй двух мужчин, но подошли к этому максимально близко — два молодых человека изображали готовность поцеловаться, их губы практически соприкоснулись.

Завершается постановка тем, что девушки обливают себя водой, демонстрируя через ткань белых футболок свою голую грудь…

Причём, видимо, предвкушая последствия (т. е. по какой статье за это могут наказать), создатели данного театрального экзерсиса непосредственно перед его началом озвучили формулировку статьи 6.21 КОАП. То есть их не страшит сумма штрафа, который полагается за такое правонарушение, а уголовной ответственности за это не предусмотрено.

Поэтому вывод напрашивается сам собой: авторы этой постановки сознательно шли на правонарушение и использовали для этого подростков. Им был нужен скандал, и они его добились.

Причём, когда информация об этом стала достоянием гласности, некоторые предлагали не выносить на обсуждение данное событие, чтобы не делать ему рекламу, на что, несомненно, и рассчитывали авторы этой иезуитской провокации.

То есть промолчать — значит смириться, говорить об этом — делать рекламу. Хороша же «вилка». Да и артистов-то не сильно накажешь — они сами подростки, а незначительный штраф для «режиссёра» — это не наказание…

Кроме того, не так давно музыкант Элтон Джон жестко раскритиковал решение российского прокатчика «Централ Партнершип» вырезать из вышедшего в российский прокат фильма «Рокетмен» сцены с гей-сексом.

Свое заявление Джон разместил в субботу, 1 июня, в «Твиттере»: «Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать цензуре фильм „Рокетмен“ для российского рынка»…

На что сначала министр культуры Владимир Мединский открестился от того, что его ведомство занимается цензурированием подобных фильмов, а потом и самому президенту пришлось пояснять разбушевавшемуся английскому гею суть российского законодательства.

Месяцем ранее, в апреле сего года, активист ЛГБТ Николай Алексеев заявил в «Твиттере», что он обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) запреты на проведение в октябре 2017 года гей-парадов в Ялте, Симеизе и Гурзуфе и ЛГБТ-пикетов в Ялте, Алупке и Гурзуфе…

Т. е. в течение нескольких месяцев состоялось сразу столько событий определённой направленности. Как сказал бы Д. Киселёв: «Совпадение? Не думаю!».

Так что же это и как к нему относиться?

Уверен, что это является продолжением атаки на традиционные для России ценности.

Если раньше атаке подвергалась церковь, когда отмороженные девицы из «Pussy Riot» устроили «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, и хотя их осудили по уголовной статье «Хулиганство», но сроки за демонстративное кощунство были просто смешными. Теперь вслед за церковью атаке подверглись традиционные семейные ценности.

И вновь Запад, осуществляя атаку на нас, нас же заставляет оправдываться. Так, может, хватит уже? Может быть, пора признать, что у нас своя страна, со своим традиционным укладом, где в церквях не принято устраивать «дискотеки», где не принято демонстрировать и рекламировать гомосексуальные отношения, где детские передачи ведут Хрюша и Степашка, а не кусок дерьма и струя мочи, как в Швеции.

Пусть извращенцы борются со своими страстями в тихом семейном кругу с помощью психолога, врача-психиатра или эндокринолога — нечего выставлять свои пороки напоказ.

Многие люди готовы слушать музыку Э. Джона, но его интимная жизнь не должна становиться достоянием общественности.

В семьи гомосексуалистов также нельзя отдавать детей, потому что образ жизни этих «родителей» сам по себе и будет являться пропагандой нетрадиционных семейных отношений, а также огромной психологической травмой, когда другие дети будут спрашивать про маму.

Может быть, пора всё-таки начать контролировать репертуар театров, особенно тех, кому выделяются бюджетные средства.

К примеру, имя Кирилла Серебренникова уже не первый раз упоминается в связи со скандалами.

Ранее, 3 июля 2013 года, режиссер Кирилл Серебренников сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что давал письменные объяснения следователю по поводу своей постановки пьесы Мартина МакДонаха.

Журналисты газеты «Московский комсомолец» тогда выяснили, что проверку спектакля на предмет присутствия в нем сцен педофилии и насилия с участием детей инициировала московская коалиция «За нравственность».

В мае 2017 г. Следственный комитет России провел обыск в московском «Гоголь-центре» по делу о хищениях бюджетных средств. Сотрудники СКР пришли с обысками и домой к художественному руководителю театра Кириллу Серебренникову, а позже отвезли его на допрос И вот теперь выпускник мастерской Кирилла Серебренникова Илья Ромашко продолжает дело «мэтра» на молодёжном форуме «Таврида».

P. S.

Меня категорически не устроили оправдания арт-директора молодёжного форума «Таврида» Сергея Хоменка и извинения партнёров молодёжного форума «Таврида».

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Я поддерживаю петицию, предлагающую исключить Форум «Таврида» из перечня мероприятий, поддерживаемых государственными органами, и запретить поддержку, в том числе финансовую, информационную, организационную государственными и муниципальными органами.

Я также считаю, что все ответственные лица, причастные к этому, должны быть сняты со своих должностей и привлечены к административной ответственности по ст. 6.21 КОАП.

Имена скандальных режиссёров, причастных к этой провокации, должны быть занесены в «чёрный список», чтобы, как минимум, в Крыму им был введён запрет на профессию.

А всех крымчан призываю бойкотировать такие мероприятия, где позволяют подобные мерзкие выходки. Иногда народные способы воздействия на носителей «европейских ценностей» более действенны, чем либеральные окрики государства.

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Николай Орлов, для «Русской Весны»