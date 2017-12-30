Загадки Терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди

Древняя китайская цивилизация подарила миру немало шедевров архитектуры и выдающихся произведений искусства. Часть из них отнесена к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из таких величайших произведений китайской культуры является знаменитая Терракотовая армия, поражающая своими масштабами и уникальной техникой исполнения.

Терракотовая армия — это скульптуры воинов, лошадей и нескольких колесниц, обнаруженных в 1974 году к востоку от горы Лишань в районе китайского города Сиань. Местные жители бурили артезианскую скважину и случайно сделали удивительную находку. Скульптуры воинов выполнены в полный рост, лошади и другие предметы также сделаны в натуральную величину. Вес коней более 200 кг, а воины весят около 135 кг. Как полагают исследователи, эти статуи были захоронены вместе с первым императором династии Цинь по имени Цинь Шихуанди в 210-209 годах до нашей эры. На сегодняшний день обнаружено более 8 000 скульптур солдат и, скорее всего, это не окончательная цифра. Несмотря на то, что вместо живых воинов, как это предписывает древний ритуал, в загробную жизнь вместе с императором отправились копии его солдат, здесь все же были обнаружены останки его подданных.

Глиняные скульптуры покоились в склепах глубиной от 4-х до 8-ми метров. У каждого воина свое оружие и обмундирование. Среди них есть рядовые, лучники, пехота, офицеры, конники. Все фигуры выполнены вручную и обладают индивидуальными чертами лица. Среди 8 000 солдат нет двух абсолютно одинаковых. С потрясающей точностью и мастерством выполнены детали одежды, оружия, амуниция у коней. Поражают своим великолепием найденные колесницы.

В захоронении обнаружены не только воины, здесь также есть музыканты, акробаты и чиновники.

Интересен материал, из которого изготовлены скульптуры. Китайские ученые выяснили, что крупные скульптуры, в основном это колесницы и лошади, изготовлены неподалеку, из материала горы Лишань. А более легкие статуи воинов, по всей видимости, были привезены из другой местности.

Терракотовая армия вызывает массу вопросов у ее исследователей. Пожалуй, самый главный из них — это технология изготовления скульптур. В ходе исследования было выяснено, что сначала глиняной скульптуре придавалась нужная форма, а затем ее обжигали. После обжига воинов покрывали глазурью и красили. Но печей для обжига глины не было найдено поблизости, кроме того, для производства такого огромного количества статуй потребовалась бы не одна печь, а целый производственный комплекс. Такой уровень развития не соответствует уровню Китайской цивилизации того времени.

Другой вопрос, который не дает покоя исследователям — это бронзовое оружие, которым снабжены воины. Все металлические предметы покрыты специальным антикоррозийным сплавом, содержащим хром. Но такой способ обработки металлов был разработан не более 100 лет назад. Откуда древним китайцам была известна столь передовая технология? К тому же вызывает сомнение и сам факт изготовления оружия. Более десяти тысяч единиц оружия высочайшего качества невозможно выполнить кустарным способом.

Третий момент — это потрясающее великолепие колесниц. Их оформление и украшение выполнено мастерами высочайшего уровня, существование которых также не вписывается в те временные рамки. Богато украшенные драгоценными металлами, растительными и животными мотивами, выполненными с величайшей точностью колесницы являются выдающимися произведениями китайского искусства.

По мнению исследователей, спустя некоторое время после захоронения гробница императора подверглась разграблению, потеряв свое богатое убранство. Далее в склепах произошел пожар, а глиняные скульптуры были засыпаны обвалившимся грунтом.

Согласно легенде, мавзолей императора в четыре раза больше той площади, на которой сегодня ведутся исследования. Но руководители проекта не спешат с дальнейшими раскопками. Также сохранилась легенда, согласно которой императора в его загробной жизни должны сопровождать реки ртути. Это будет не очень приятной находкой, поэтому руководители раскопок не торопятся продолжать работы, пока не будет тщательно обследовано окружающее пространство. Другой причиной, по которой работы временно приостановлены, является сохранность самих скульптур. Дело в том, что оказавшись на воздухе, они начинают разрушаться. Поэтому, перед тем как откапывать остальных, исследователи решили разработать технологию сохранности уже найденных.

Большинство обнаруженных статуй находится в музейном комплексе, специально сооруженном вблизи места находки, для того чтобы многочисленные туристы могли полюбоваться Терракотовой армией. Тысячи солдат вместе со своими лошадьми словно застыли во времени. Воинов можно разглядывать часами — каждая фигура великолепна и уникальна. Их лица полны мужества и решимости. И кажется, если понадобится, они двинутся в бой, следуя за свои императором.

Источник: 2planeta.ru