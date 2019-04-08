Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 апреля 2019

США потребовали прекратить наступление союзника России на столицу Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить боевые операции в районе столицы этой североафриканской страны, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов. Так, в Вашингтоне настаивают, что все участники конфликта должны вернуться на свои прежние позиции, где они находились до начала наступления. «Односторонняя кампания сил Халифы Хафтара ставит под угрозу гражданское население», — заявляет Госдеп. Помпео подчёркивает, что Штаты обеспокоены боевыми действиями в окрестностях Триполи. «Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы», — добавляет Госсекретарь. Ранее стало известно, что самолёт Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанёс авиаудар к юго-западу от Триполи. Сообщается, что бомбардировке был подвергнут аэродром авиабазы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что военный самолёт попытался атаковать позиции сил маршала Хафтара. Как сообщала «Русская Весна», неоднократно приезжавший в Россию командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар на днях приказал своим войскам начать наступление на Триполи для «освобождения столицы от террористов». В конце 2018 года Хафтар приезжал в Москву, где он провёл ряд переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече с главой российского военного ведомства обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьба с международным терроризмом и разрешение тяжёлой кризисной ситуации в Ливии. Читайте также: Учёные разгадали ещё одну загадку терракотовой армии в КНР

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МОЛНИЯ: ИГИЛ публикует кадры с захваченными российскими военными (ВИДЕО)

Пропагандистское крыло ИГИЛ* обнародовало кадры с захваченными российскими военнослужащими (или сотрудниками ЧВК) в пустынном регионе Бадия в сирийской провинции Хомс. При опросе боевиками сирийца стало известно, что в кузове пикапа бандитов находятся тяжелораненые российские военные, которые вскоре скончались от ран. Отчётливо слышно, как пленный сириец, вероятнее всего, переводчик, говорит: «Рус, рус». Предположительно, данное видео могло быть сделано после засады 22 февраля, в результате которой погибли трое российских военнослужащих, передвигавшихся на армейском УАЗе. Отметим, что форма на человеке со славянским лицом нетипичная для нашего контингента в САР, скорее, она похожа на форму САА. Напомним, недавно сирийские СМИ опубликовали кадры из пустынной местности на северо-востоке САР, где запечатлён изрешечённый пулями УАЗ, на котором передвигались военнослужащие ВС РФ и переводчик, также на кадрах были видны следы крови. Тела на месте обнаружены не были. 25 марта в Минобороны России подтвердили информацию о гибели троих бойцов. Читайте также: ВАЖНО: Российские военные попали в засаду боевиков в Сирии (ВИДЕО 18+) ​* Запрещенная в РФ террористическая организация

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Ордер на арест фельдмаршала Хафтара

Правительство Ливии выдало ордер на арест командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Ставки повышаются – Хафтар теперь вынужден идти до конца и полностью ликвидировать действующее правительство, иначе его легитимность будет под вопросом, ибо при сохранении действующего правительства с точки зрения ливийских законов (при всей их смехотворности), он будет считаться государственным преступником. В случае победы, данная бумажка будет несущественной.

Ему вменяется мятеж и государственная измена. Хафтар в свою очередь игнорирует истерики правительства и заявляет, что борется с терроризмом и за объединение Ливии.

Кроме того, командование правительственных войск объявило, что сегодня начинается операция "Вулкан Гнева", которая отбросит войска Хафтара от столицы. Но пока с этим особо не складывается.

Авангард Хафтара уже публикует видео из Азизии https://twitter.com/Russ_Warrior/status/1114892925471789058 (не путать с районом Баль-Аль-Азизия, где до 2011 года находилась резиденция полковника Каддафи), которую GNA якобы вчера отбили.

Призывы ООН к перемирию для эвакуации раненых и выхода беженцев Хафтар проигнорировал. По данным ООН в районе Триполи за сутки 21 погибший и десятки раненых. В ряде районов столицы сегодня начались отключения света.

Авиация ЛНА для усиления пропаганды на жителей столицы, рисует в небе над городом огромное сердце https://twitter.com/smmlibya/status/1114910012680364033, намекая на то, что Хафтар всех любит. Ну кроме правительства и банд демократов.





Касательно окружения Триполи и занятия Кастельверде, на вечер 7 апреля фактических подтверждений контроля прибрежной трассы не было.

Продолжались бои к югу от перекрестка Айн-Зара и Таджуры. Попытки GNA пробиться к международному аэропорту провалились.

В порядке вангования – ЛНА в первую очередь будет стремиться к организации сухопутной блокады Триполи, чтобы исключить подход подкреплений.



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Наступление на Триполи. 07.04.2019

Источники ЛНА утверждают, что войска Хафтара вышли к прибрежной трассе к востоку от Триполи.

С учетом того, что с запада Триполи уже был отсечен от Завии, выход Хафтара к побережью к востоку от столицы означает, что город отрезан от остальной Ливии и может использовать для сообщения с остальной страной лишь аэропорт Митига и порт.

Правительство Сараджа заявляет, что не допустит взятия Триполи Хафтаром и утверждает, что с востока город еще не отрезан. Возможно, речь пока идет о просачивании небольших отрядов на тачанках к побережью и о плотном барьере к востоку от столицы пока говорить рано – при серьезном давлении из Триполи и из Мисураты, эти отряды легко отгонят на юг. Но на середину 7 апреля взятие Кастельверде официально не подтверждено, также как нет подтверждений о наличии правительственных войск в этом районе.. К вечеру ситуация должна проясниться.



Отряды из Мисураты брошены в направлении Тархуна и Рабии, чтобы оттеснить ЛНА из прилегающих к Триполи районов и не допустить образования плотного кольца осады столицы. Часть столичных банд демократов пытаются пробиться к международному аэропорту, чтобы не дать Хафтару возможности использовать его для переброски подкреплений из Южной и Восточной Ливии.

Бои идут к северу от аэропорта, у развязки Айн-Зара к югу от пригородов столицы и у Каср-аль-Гашира. GNA претендует на занятие Азизии и еще двух поселков.



Уничтоженный бронеавтомобиль ЛНА у Рабии.

НА также начала наносить авиаудары по правительственным силам к югу от Триполи используя легкие штурмовики – бомбили силы Сараджа растянутые вдоль дороги к северу от аэропорта. Сообщается о потерях с обеих сторон в пехоте и тачанках – бронетехника пока применяется в небольших кол-вах.

В условиях хаотичных боевых действий стороны периодически берут пленных и захватывают трофеи. С образованием полноценной линии фронта, процесс боевых действий станет более упорядоченным и понятным.

Основные силы ЛНА пока находятся примерно в 20 километрах от столицы.



Командующий ВВС ЛНА объявил, что западная Ливия является зоной военных действий и аэродромы, с которых взлетают штурмовики правительства, теперь рассматриваются как вражеская цель.



Перевозка лодок для прибрежных операций ЛНА.

В столице усиливается напряженность – часть магазинов закрыты, из города потянулись первые беженцы, опасающиеся, что фронт может прокатиться через жилые кварталы. Закрыта большая часть школ. В больницах, куда доставляют раненых, уже отмечается нехватка медикаментов.

Американские военные подчиненные Африканскому командованию покидают Триполи ввиду отсутствия гарантий безопасности в условиях разгорающихся боевых действий.

Также страну покидает персонал итальянской компании Eni.



Американцы в Джанзуре (к западу от Триполи).



Видео эвакуации https://twitter.com/Arabeman2012/status/1114835156299337728

Правительство Сараджа обвиняет Францию в скрытой поддержке наступления "предателя и изменника" Хафтара. Итальянская пресса продолжает намекать, что Франция руками Хафтара пытается выдавить из Ливии Италию.

Для Макрона, в условиях продолжающихся протестов "Желтых жилетов", "маленькая победоносная война" в Ливии может быть удобным вариантом обеспечить поддержку французских нефтяников. В этом сценарии он вполне мог найти некий консенсус с Египтом, ОАЭ и Россией, которые занимались вооружением Хафтара. Россия официально призывает стороны к сдержанности и переговорам, но прямо Хафтара не осуждает. Продолжаются набросы про то, что российские военные советники помогают Хафтару, но фактических свидетельств этому не предоставляют.

Если Елисейский дворец дал некие гарантии Хафтару, то он конечно будет продолжать наступление до упора, так как Франция, при необходимости, будет саботировать европейскую позицию по Ливии, с целью затянуть время и поставить Европу перед свершившимся фактом воцарения Хафтара в Триполи.

Проблемы могут начаться, если блицкрига не получится и Сарадж сможет затянуть сопротивление, а войска Хафтара увязнут в уличных боях. В отличие от Дерны, тут могут быть политические последствия связанные с пересечением интересов внешних игроков, не все из которых заинтересованы в устранении Сараджа.

2 трофейные машины GNA захваченные силами Хафтара https://twitter.com/Kyruer/status/1114835982786932736

Стрелковый бой в районе международного аэропорта https://twitter.com/StrategickeM/status/1114833260239032322

Силы защиты Гарьяна в Южном Триполи https://twitter.com/Kyruer/status/1114811128264187904

Бой к югу от Триполи https://twitter.com/Kyruer/status/1114678841287630848



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