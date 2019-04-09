Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2019
- 07:00 Порошенко назвал результаты первого тура выборов «болезненным уроком» (ВИДЕО).
- 03:30 Донецк помнит: флаг Украины был сброшен и с грохотом рухнул каменный трезубец (ФОТО).
- 02:00 Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным.
- 00:26 «Я — русскоязычный!» — Порошенко удивил польским и румынским обращением к жителям Донбасса.
- Вчера 21:59 Давай больше грязи, «президент”.
Порошенко назвал результаты первого тура выборов «болезненным уроком» (ВИДЕО)
Петр Порошенко утверждает, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
«Реформы движутся слишком медленно. Не преодолена коррупция. Трудно найти справедливость в судах», — кается он.
«Люди имеют право жаловаться. Претензии объективны», — заявил он в эфире украинского телеканала.
Вспомнил он и про Зеленского, заявив, что уважает своего соперника во втором туре выборов как прекрасного актера.
«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», — сказал Порошенко.
Деклараций недостаточно, нужно ещё и открывать туалеты и остановки, хотелось бы добавить нам.
Напомним, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Его реальные цифры, по мнению экспертов, поддержки и того меньше.
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На видео с 6:02
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Донецк помнит: флаг Украины был сброшен и с грохотом рухнул каменный трезубец (ФОТО)
7 апреля в Донецке, по инициативе коммунистов прошел митинг по случаю празднования пятилетия провозглашения Донецкой Народной Республики.
В мероприятии приняли участие представители КП ДНР, Другой России, ЛКСМ ДНР, Союза советских войск ДНР, Первой концертной бригады ДНР, депутаты Верховного Совета ДНР и Народного Совета ДНР первого созыва, военнослужащие Армии ДНР, жители и гости города.
Пришел и один из основателей ДНР, бывший премьер ДНР, товарищ Пургин со своей командой, а также евразийская группа «Новые Скифы».
В целом, на нашем мероприятии было много народа и мы вспомнили, как создавали нашу Республику и боролись за независимость.
Напомню, что 6 апреля 2014 года после очередного взятия штурмом здания облгосадминистрации протестующие не ушли, за ночь у входов были возведены укрепления из покрышек и колючей проволоки, а к полудню 7 апреля было объявлено о провозглашении Донецкой Народной Республики.
Жёлто-голубой флаг к тому времени давно был сброшен, скоро с грохотом рухнет каменный трезубец с фасада.
Итак, в этот день 5 лет назад в зале заседаний уже бывшего Донецкого облсовета съездом представителей административно-территориальных образований Донецкой области, Верховным советом Республики и Единым народным комитетом Донбасса были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики.
Верховный совет Республики принял также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.
Сегодня это уже история. Наша история. Впереди был референдум, война, годы строительства государственности.
Напомню, что во главе взятия ОГА и становления независимости ДНР стояли коммунисты и активисты Донецкой Республики и Другой России.
И в целом создание ДНР и ЛНР — это результат нашей Народно-Освободительной Революции, как этапа народно-освободительного движения в Донбассе, начавшегося еще в период распада СССР.
Я считаю, что Донбасс станет процветающим и по-настоящему независимым при социализме и тесной культурно-экономической интеграции с Россией.
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Бенес Айо, активист Компартии ДНР и Другой России, специально для «Русской Весны»
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Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского повторно сдать тест на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме.
«Я не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман. Не утверждаю и не утверждал, потому что я не имею для этого никаких оснований. Я говорю о праве граждан Украины иметь стопроцентные гарантии, что будущий президент и будущий верховный главнокомандующий гарантированно не является наркозависимым», — подчеркнул он в эфире одного из украинских телеканалов.
Президент отметил, что четко знает, какие решения приходится принимать президенту, в том числе по применению Вооруженных сил, выдаче разрешения на пуски ракет и подписания международных обязательств Украины без поручений и доверенности.
«Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана. Поэтому когда я с удивлением услышал от Владимира, что мы должны пройти исследование и тесты на алкогольную и наркотическую зависимость, я был несколько удивлен, потому что это фейки российской пропаганды — что Поршенко пьет, не просыхает», — рассказал Порошенко.
Порошенко отметил, что, по рассказам его жены, она за 35 лет совместной жизни видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы».
«Когда я вышел, было 200 журналистов. Я был удивлен, что это всем так интересно. А мой оппонент где-то там спрятался. Где-то там приехал за полчаса, потом манипулировали с результатами анализов: то ли он сдал раньше, то ли выложил», — отметил он.
Порошенко добавил, что можно сдать анализы Международной антидопинговой лаборатории, чтобы снять все вопросы.
«Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую. Не морочьте голову, не бойтесь, не прячьтесь. Таков крест публичного человека, ты должен быть открытым, ты не должен прятаться, общество имеет право знать про тебя все. А вот когда ты прячешься, возникает обоснованное подозрение», — обратился он к Зеленскому.
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«Я — русскоязычный!» — Порошенко удивил польским и румынским обращением к жителям Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко внезапно заговорил по-болгарски, румынски и польски, призывая жителей Донбасса сохранить страну и не акцентировать внимание на проблеме языка.
С необычным посланием выступил он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV в понедельник, 8 апреля.
«Первая позиция: мы должны сохранить Украину. И никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я очень хорошо вас понимаю. Я сам русскоязычный. Я уже несколько раз говорил, что раньше говорил только на русском. Для меня это естественно и я готов посоревноваться с кем угодно, написать диктант или сочинение», — сказал президент.
По словам президента он легко говорит на других языках: на румынском, болгарском, польском, английском и французком, поскольку жил в разной языковой среде. Порошенко признался, что может без переводчика общаться с многими главами других государств и заверил, что готов защищать право каждого на родной язык.
«Но выучите украинский! И все у вас будет хорошо. Человеку нужно создать комфортные условия и ни в коем случае не запрещать общаться на том языке, на котором он говорит. Я, как гарант конституционных прав человека, точно знаю, как это защитить», — резюмировал он.
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Давай больше грязи, «президент”
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