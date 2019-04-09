Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2019

Петр Порошенко утверждает, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».

«Реформы движутся слишком медленно. Не преодолена коррупция. Трудно найти справедливость в судах», — кается он.

«Люди имеют право жаловаться. Претензии объективны», — заявил он в эфире украинского телеканала.

Вспомнил он и про Зеленского, заявив, что уважает своего соперника во втором туре выборов как прекрасного актера.

«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», — сказал Порошенко.

Деклараций недостаточно, нужно ещё и открывать туалеты и остановки, хотелось бы добавить нам.

Напомним, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

Его реальные цифры, по мнению экспертов, поддержки и того меньше.

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