Фантомная боль

В Кремле обеспокоены потенциалом КПРФ

В чиновничьих кабинетах прорабатывают сценарии ослабления коммунистов и обновления справороссов

По данным «Шторма», кремлевская администрация приступила к проработке одного из сценариев по ослаблению КПРФ и даже ее развалу. Место Компартии в политической структуре страны должна занять переформатированная «Справедливая Россия», рассказал источник «Шторма», знакомый с ситуацией.

«Обсуждается вопрос реновации «Справедливой России». Сколотить вокруг нее вменяемую левую партию, которая будет лояльна к президенту, но не лояльна к правительству. По большому счету, вернуться к тому, что задумывалось еще Cурковым в 2006 году. Отсюда — сейчас будут валить Грудинина и опускать коммунистов», — делится собеседник издания.

Главный вопрос — какая проекция будущего закладывается в плане партийной реформы, которая неизбежно начнется ближе к концу будущего года. Наш собеседник уверен, что ни восходящей звезды Компартии директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, ни КПРФ в новой политической структуре не предусмотрено.

«В неформальных разговорах среди самых верхов высказываются, что они уже достали, от них пахнет нафталином. То 100-летие Октября достанут, то флаг Победы на каждую памятную дату, сталинизм, конечно, который всех раздражает. Всем это уже надоело, людей во власти это напрягает, — рассказывает источник «Шторма». — Коммунисты достали, а Грудинин — странный и неуправляемый человек. Думаю, что их все же развалят, если они сами раньше не развалятся после ухода Зюганова».

Директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, политолог Павел Салин считает, что планы администрации, возможно, действительно имеют место быть, однако неумолимая реальность внесет в них свои, достаточно существенные коррективы.

«Все это сладкий сон власти. Она понимает, что сегодня потенциальный вызов для нее находится на левом фланге, потому что обостряется запрос населения на справедливость. И в силу объективных обстоятельств логичнее всего окучить и оседлать этот запрос левым. Именно поэтому эту потенциальную угрозу на левом фланге нужно нейтрализовать», — полагает эксперт.

Политолог Павел Салин обращает внимание на тот факт, что власть уже дважды предпринимала попытку расколоть и ослабить Компартию. Первый раз в 2004 году на так называемом альтернативном съезде КПРФ, организованном бывшим соратником Зюганова — Геннадием Семигиным. Второй — в 2006 году, когда была создана «Справедливая Россия». Именно она должна была заменить Компартию и ослабить ее влияние на левом поле. Однако ни того ни другого у чиновников из администрации не вышло.

При этом политолог соглашается с тем, что основная задача власти — это реформа партийной системы, «которую необходимо осуществить до 2021 года. Она исчерпала себя и вызывает все меньшее доверие граждан».

«Черное дело»

Нарастающая поддержка левых социалистических идей во всем мире и, в первую очередь, в самой России, всерьез беспокоит башни Кремля. Причина роста — социально-экономический кризис, продолжающийся уже несколько лет подряд. Именно он привел к снижению уровня жизни основной массы населения России.

22 декабря Счетная палата РФ в лице ее главы Татьяны Голиковой на съезде «Единой России» сообщила: за чертой бедности живут более 20 миллионов человек. Перспективы будущего не более радужные — количество бедных, по словам Голиковой, будет только увеличиваться. Относительно 2013 года, по данным ведомства, доходы населения сократились на 9,1%, заработная плата — на 4% и пенсии — на 2,5%.

Ситуация, когда бедные россияне беднеют, а богатые богатеют (по данным финансовой кампании Capgemini, число долларовых миллионеров в 2016 году выросло до 182 тысяч человек, или на 19,7%), создает для руководства страны опасный прецедент: запрос населения на справедливость начинает обостряться.

Традиционно чаяния бедных и неимущих в России аккумулируют коммунисты. В этих условиях они могут увеличить поддержку своих идей и составить конкуренцию действующей власти. Во власти прекрасно осознают опасность развития кризиса, в котором оказалась страна. Однако, как показывает практика и отчеты Росстата и Счетной палаты, ничего не могут с этим поделать.

В ходе встречи с правительством России 26 декабря президент страны Владимир Путин также подчеркнул, что кабинет министров делает все возможное для подъема экономики, а увеличение числа россиян, живущих за чертой бедности, связал не только с кризисом, но и с «внешними ограничениями», которые «сделали свое черное дело».

Запрос на справедливость

Еще в апреле этого года фонд «Общественное мнение» проводил опрос молодежи 17–34 лет, чтобы выяснить, каких взглядов они придерживаются. Для государственной пропаганды, судя по всему, результаты оказались не самыми приятными.

Все опрошенные молодые россияне чаще всего сообщают, что им свойственны социалистические взгляды: такой ответ дают 28% (среди 17–23-летних не обучающихся в вузах — 35%). Либеральных взглядов придерживаются 20% участников опроса (в студенческой среде — 33%). Консерваторами назвали себя 13%, анархистами — 2% опрошенных.

За океаном эти цифры еще более внушительные. 44% молодых жителей Соединенных Штатов видят все больше плюсов в социализме. Тогда как идеи капитализма поддерживают 42% опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет. Такие данные в начале ноября опубликовала британская кампания YouGov, которая провела опрос по заказу НПО «Фонд памяти жертв коммунизма».