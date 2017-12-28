Фантомная боль
В Кремле обеспокоены потенциалом КПРФ
В чиновничьих кабинетах прорабатывают сценарии ослабления коммунистов и обновления справороссов
По данным «Шторма», кремлевская администрация приступила к проработке одного из сценариев по ослаблению КПРФ и даже ее развалу. Место Компартии в политической структуре страны должна занять переформатированная «Справедливая Россия», рассказал источник «Шторма», знакомый с ситуацией.
«Обсуждается вопрос реновации «Справедливой России». Сколотить вокруг нее вменяемую левую партию, которая будет лояльна к президенту, но не лояльна к правительству. По большому счету, вернуться к тому, что задумывалось еще Cурковым в 2006 году. Отсюда — сейчас будут валить Грудинина и опускать коммунистов», — делится собеседник издания.
Главный вопрос — какая проекция будущего закладывается в плане партийной реформы, которая неизбежно начнется ближе к концу будущего года. Наш собеседник уверен, что ни восходящей звезды Компартии директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, ни КПРФ в новой политической структуре не предусмотрено.
«В неформальных разговорах среди самых верхов высказываются, что они уже достали, от них пахнет нафталином. То 100-летие Октября достанут, то флаг Победы на каждую памятную дату, сталинизм, конечно, который всех раздражает. Всем это уже надоело, людей во власти это напрягает, — рассказывает источник «Шторма». — Коммунисты достали, а Грудинин — странный и неуправляемый человек. Думаю, что их все же развалят, если они сами раньше не развалятся после ухода Зюганова».
Директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, политолог Павел Салин считает, что планы администрации, возможно, действительно имеют место быть, однако неумолимая реальность внесет в них свои, достаточно существенные коррективы.
«Все это сладкий сон власти. Она понимает, что сегодня потенциальный вызов для нее находится на левом фланге, потому что обостряется запрос населения на справедливость. И в силу объективных обстоятельств логичнее всего окучить и оседлать этот запрос левым. Именно поэтому эту потенциальную угрозу на левом фланге нужно нейтрализовать», — полагает эксперт.
Политолог Павел Салин обращает внимание на тот факт, что власть уже дважды предпринимала попытку расколоть и ослабить Компартию. Первый раз в 2004 году на так называемом альтернативном съезде КПРФ, организованном бывшим соратником Зюганова — Геннадием Семигиным. Второй — в 2006 году, когда была создана «Справедливая Россия». Именно она должна была заменить Компартию и ослабить ее влияние на левом поле. Однако ни того ни другого у чиновников из администрации не вышло.
При этом политолог соглашается с тем, что основная задача власти — это реформа партийной системы, «которую необходимо осуществить до 2021 года. Она исчерпала себя и вызывает все меньшее доверие граждан».
«Черное дело»
Нарастающая поддержка левых социалистических идей во всем мире и, в первую очередь, в самой России, всерьез беспокоит башни Кремля. Причина роста — социально-экономический кризис, продолжающийся уже несколько лет подряд. Именно он привел к снижению уровня жизни основной массы населения России.
22 декабря Счетная палата РФ в лице ее главы Татьяны Голиковой на съезде «Единой России» сообщила: за чертой бедности живут более 20 миллионов человек. Перспективы будущего не более радужные — количество бедных, по словам Голиковой, будет только увеличиваться. Относительно 2013 года, по данным ведомства, доходы населения сократились на 9,1%, заработная плата — на 4% и пенсии — на 2,5%.
Ситуация, когда бедные россияне беднеют, а богатые богатеют (по данным финансовой кампании Capgemini, число долларовых миллионеров в 2016 году выросло до 182 тысяч человек, или на 19,7%), создает для руководства страны опасный прецедент: запрос населения на справедливость начинает обостряться.
Традиционно чаяния бедных и неимущих в России аккумулируют коммунисты. В этих условиях они могут увеличить поддержку своих идей и составить конкуренцию действующей власти. Во власти прекрасно осознают опасность развития кризиса, в котором оказалась страна. Однако, как показывает практика и отчеты Росстата и Счетной палаты, ничего не могут с этим поделать.
В ходе встречи с правительством России 26 декабря президент страны Владимир Путин также подчеркнул, что кабинет министров делает все возможное для подъема экономики, а увеличение числа россиян, живущих за чертой бедности, связал не только с кризисом, но и с «внешними ограничениями», которые «сделали свое черное дело».
Запрос на справедливость
Компартия vs эсеры
В КПРФ давно знают о возможных планах Кремля по ослаблению партии. Глава московского отделения Компартии, депутат Госдумы Валерий Рашкинрассказал «Шторму» о том, что «коммунисты сидят у властей как кость в горле с 1993 года».
«Но это желание властей натыкается на саму партийную организацию, которая создана снизу! В КПРФ никакие изменения невозможны без участия первичных партийных организаций, основа которых — марксистско-ленинская философия. Властям это не по зубам. Если они даже и задумали это, то единственное, что они могут сделать, если они, конечно, сумасшедшие, то это запретить деятельность КПРФ. Их мечтам не суждено сбыться, пусть успокоятся и работают с нами», — возмущается Валерий Рашкин.
Еще один собеседник из руководящих органов Компартии, пожелавший остаться неизвестным, не увидел ничего удивительного в развитии подобного сценария.
«Вполне понятно, что начался закономерный либеральный реванш. Это игра Кириенко, который в своем развитии остановился в 90-х. Одного президента отправил на пенсию и второго отправит. Во многом отставка Ельцинаявляется заслугой нашего «киндер-сюрприза», — говорит источник. — Да, они будут мочить партию, они могут загнать левую идеологию в маргинальную нишу, но они не смогут передать электорат проворовавшейся «Справедливой России». У них просто некому брать этот электорат, им нужны яркие фигуры, им нужно быть в оппозиции к власти. А именно это власть не в состоянии сделать, в этом и есть трагедия эсеров».
Фактор «красного директора»
Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что вольно или невольно власти дали Компартии второй шанс. Выдвижение директора Совхоза имени Ленина в качестве кандидата на высший государственный пост страны ничего кроме плюсов не может принести для КПРФ.
«Если администрация хочет их закопать — не стоило позволять Грудинину выдвигаться. Это — новое лицо, это — человек с реальной социально-политической позицией. У него есть неубиваемый лозунг: «Посмотрите на мой совхоз, я всю страну такой же сделаю», — говорит политолог Журавлев. — Если он идет вопреки администрации президента, во что, простите, я не верю, не потому что я что-то знаю, я просто не верю, тогда в администрации упустили шанс утопить Компартию. Но если он идет благодаря администрации, тогда речь идет о переформатировании КПРФ в социал-демократическую партию».
По мнению Журавлева, администрация президента, по всей видимости, решила использовать сразу несколько проектов. Один из них — «сделать коммунистов розовыми вместо красных», другой — переманить имеющихся в партии социал-демократов к эсерам.
«Но тогда и «Справедливую Россию» надо модернизировать. Партии, которая поддерживает Путина, когда у него есть ЕдРо, сложно увеличивать свой электорат. Им надо делать что-то, чтобы их не забыли. Боюсь, что 90% населения не знает, что это за слова такие — «Справедливая Россия», — говорит политолог Дмитрий Журавлев и отмечает, что любое давление на Компартию только усилит ее позиции.
С одной стороны, администрации президента наличие Грудинина в предвыборной гонке выгодно с точки зрения оживления президентской кампании и повышения явки. С другой — сама личность яркого «красного директора» неожиданно может заставить власти поменять свою стратегию.
Директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, политолог Павел Салин в разговоре со «Штормом» задается вопросом:
«Не будет ли эта фигура своей яркостью бросать вызов основам всей политической системы? Кампания Грудинина даст ответ на вопрос: можно ли обновить политсистему так, чтобы она вновь приобрела кредит доверия у граждан, но при этом осталась управляемой, как это было последние лет 15».
Вполне возможно, что выдвижение Павла Грудинина станет для КПРФ тем кризисом, который ее усилит. При этом одновременно заставит ее обновиться. Уже сейчас на федеральных телеканалах, где появляется «красный директор», он выступает за скандинавскую модель социализма, а также ставит журналистам и политикам в пример успехи китайской экономики под руководством Компартии.
Эксперты полагают, что Павлу Грудинину удастся показать достойный результат и занять прочное второе место на выборах только при условии эксплуатации в своей предвыборной риторике тех тем, которые властям неприятны. Уверенная же победа Грудинина расширит партийные возможности для политических маневров.
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заголовок рассмешил. за кп тока майданутые. Вопрос в том, как решить проблемы. и кп их точно не решит.
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Как известно, в двух случаях за последние 100 лет во главе развала российского государства стояла, пардон, компартия – в 1917 и 1991 годах. В текущем году пиндосовский специалист по оранжевым госпереворотам посол в РФ Тефт мутил майдан и, в связи с этим, свистелл к ноге папу Зю, который незамедлительно прискакал к хозяину и изрёк “Чего изволите, господин?”. Господин, естественно, изволил желать немедленно скинуть Путина, но, глядя на сытую рожу папы Зю, понял, что при таком кадре, которые вообще-то решают всё, жыдопиндосам ничего не светит. В результате анализа кадровой работы КПРФ, оказавшихся весьма плачевными, в её структуру был введён некто Грудинин, до сих пор находившийся в заначке… Блин, только вот столетний юбилей госпереворота 1917 года уже не отметить новым майданом… Вероятно, в Кремле это известно…