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“Фантомная боль Японии”

16:11. 25 мая 2020 123 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


О том, как Брежнев обсуждал с премьер-министром Японии Танакой проблему Курильских остров.

"Фантомная боль Японии"

В ходе двустороннего саммита в октябре 1973 года, во время работы над проектом совместного коммюнике, премьер-министр Какуэй Танака заставил советского лидера Леонида Брежнева признать, что спор по поводу претензий Японии на Северные территории представляет собой одну из [двусторонних] "проблем". Сцена была подробно описана в недавно раскрытом секретном документе относящемся к проведению саммита.

Танака находился в то время в Советском Союзе. Но Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, отказался обсуждать территориальный спор.
В конце концов, оба лидера устно подтвердили, что Токио и Москва должны решить вопрос о суверенитете четырех островов у восточного побережья Хоккайдо при заключении мирного договора о формальном прекращении военных действий, связанных со Второй мировой войной.



Почти 50 лет спустя Япония по-прежнему придерживается основной позиции, изложенной Танакой в ​​его переговорах с Россией по территориальному вопросу.
Раскрытый документ под названием «Записи о визите [в СССР] и переговорах премьер-министра Танаки», разработанный первым отделом МИДа по Восточной Европе, который имел дело с Советским Союзом, помечен как «совершенно секретный на неопределенный период».

Он был найден в архиве документов, хранившихся у бывшего премьер-министра Такео Мики, который был заместителем премьер-министра в то время, и пожертвованный университету Мэйдзи, его альма-матер, после его смерти. Материалы японско-советского саммита 1973 года полностью никогда не раскрывались.

Согласно документу, в ходе третьего из четырех раундов саммита, проведенного в то время, когда Танака находился в Советском Союзе, Брежнев предложил чтобы обе страны, помимо мирного договора, который до сих пор не имеет был заключен из-за территориального противостояния, выработали «принципы мира и сотрудничества». Танака отверг это предложение, опасаясь, что территориальная проблема может быть, таким образом, отложена на неопределенное время.

Танака заявил, что не согласится опубликовать коммюнике после саммита, если четыре острова – Хабомаи, Шикотан, Кунашири и Еторофу не будут прямо включены в темы переговоров для заключения мирного договора.

Брежнев ответил: «Это невозможно. Продолжение переговоров не нужно включать в коммюнике, если это для вас неприемлемо. Это проблема Японии».
В ходе последнего раунда переговоров оба лидера очень плотно обсуждали значение слова «проблемы» в предложении из советского проекта совместного коммюнике, в котором говорилось: “решение проблем, которые еще не решены после Второй мировой войны и заключения мирного договора ".

Танака сказал Брежневу: «Я хочу, чтобы вы помнили, что четыре острова являются частью этих («проблем»)».
Брежнев ответил: «Я знаю».
Танака снова нажал на него, сказав: «Я хочу, чтобы вы еще раз подтвердили, что четыре острова являются частью «проблем»».
Брежнев кивнул и сказал: «Да».

Обе стороны решили принять советский проект совместного коммюнике.
«Фраза «Я знаю» не была достаточно четкой», – сказал, в интервью Asahi Shimbun, Аси Хайказу Араи, который присутствовал на саммите в качестве главы первого отдела МИД по Восточной Европе. «Поэтому я написал в записке: «Спросите еще раз, пожалуйста». Я передал её премьер-министру через министра иностранных дел Масаеши Охира (позже премьер-министра), который сидел рядом со мной ".

Политика урегулирования вопроса о четырех островах при заключении мирного договора, которая была устно подтверждена в ходе встречи, была недвусмысленно зафиксирована в в Токийской декларации 1993 года подписанной во время саммита с президентом России Борисом Ельциным.
Первая японская Стратегия национальной безопасности, которую Кабинет министров во главе с премьер-министром Синдзо Абэ утвердил в 2013 году, также подтвердила ее и назвала ее «последовательной политикой» Японии.

Советский Союз захватил четыре острова после того, как вступил в войну против Японии в последние дни Второй мировой войны. Дипломатические отношения были восстановлены, когда премьер-министр Ичиро Хатояма посетил Советский Союз и подписал Совместную декларацию между Японией и Советским Союзом в 1956 году.

Советский Союз был распущен в 1991 году, после чего Россия стала партнером Японии в территориальных переговорах. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Японию в 2016 году согласился с тем, что обе страны должны начать переговоры о совместной экономической деятельности на четырех островах.

Тем временем Токио отказался раскрывать записи своих переговоров по Северным территориям, в том числе относящихся ко времени Советского Союза, на том основании, что переговоры с Россией все еще продолжаются.

«Мы не можем комментировать документ, принадлежащий частному сектору», – заявил представитель Министерства иностранных дел в связи с новым разбирательством.

http://perevodika.ru/articles/1209352.html – цинк

Как не трудно заметить, за почти 50 лет после тех переговоров, японская позиция сильно не изменилась, что отлично проявилось в ходе недавних переговоров, когда вновь пытались актуализировать тему мирного договора и вывода американских войск из Японии в обмен на два острова. На практике, ни тогда. ни сейчас, эти переговоры ни к чему не привели, хотя японцы продолжают тешить себя иллюзиями, что когда-нибудь смогут вернуть назад потерянные в ходе войны 4 острова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5894758.html

Метки: 1973, брежнев, документы, история, курилы, курильские острова, Япония

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