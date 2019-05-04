Фантомные боли “доктрины Монро”
11:51. 4 мая 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фантомные боли "доктрины Монро"
Принимая активное участие в венесуэльском кризисе Россия показывает, что не собирается следовать доктрине Монро и оставляет за собой право вмешиваться в дела стран западного полушария, заявил в интервью Fox News главный редактор The Washington Free Beacon Мэтью Континетти. При этом эксперт считает, что США не должны исключать военный вариант действий хотя бы по той причине, чтобы внушить страх Николасу Мадуро и его «режиму».
Россия — это «ключевой игрок» в венесуэльском кризисе и она совершенно не заинтересована в том, чтобы следовать доктрине Монро — политике невмешательства в дела западных стран, заявил в интервью Fox News главный редактор The Washington Free Beacon Мэтью Континетти.
«Я считаю здесь Россию ключевым игроком, — отметил Континетти. — Посмотрите на действия России, начиная от полётов военных в Венесуэлу и кончая внедрением офицеров военизированных формирований без знаков различия и отправкой официальных военных советников и помощи Мадуро».
Подобное заявление главный редактор сделал на фоне восстания в Венесуэле, где глава оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники попытались свергнуть президента Николаса Мадуро, которого поддерживают Куба и Россия.
«Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария», — добавил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что именно она убедила Мадуро остаться в стране. «Мадуро пора уйти, а Венесуэле — восстановить её однажды крупную экономику», — призвал госсекретарь.
Хотя планы США в отношении Венесуэлы пока неизвестны, сенатор Линдси Грэм сообщил, что Вашингтон может прибегнуть к военному варианту действий. «На месте Трампа я бы дал русским и кубинцам понять, что этому пора положить конец. В случае если Гуаидо или его соратникам нанесут вред, мы спросим с них», — добавил политик.
Грэму вторил и советник по национальной безопасности Джон Болтон, который, оговорившись, что администрация стремится к «мирной передачи власти», не исключил никаких вариантов действий в отношении «режима Мадуро».
«Важно не исключать военный вариант действий, потому что это внушит страх Мадуро и его сообщникам. Однако меня беспокоит то, что они больше боятся России, чем США», — отметил Континетти.
https://russian.rt.com/inotv/2019-05-04/Fox-News-vmeshatelstvom-v-venesuelskij – цинк
Стоит напомнить, что доктрина Монро в ее 2-м издании некоторое время работала после поражения СССР в Холодной войне.
До этого несколько десятилетий СССР вполне спокойно ее игнорировал, расширяя свое влияние в Латинской Америке, опираясь на союзные социалистические правительства и партизанские движения, имея на Кубе развернутые военные базы.
В 90х, это влияние сошло на нет – поддержка социалистических стран и движений прекратилась, военное присутствие на Кубе сократилось, а уже при Путине и базу в Лурдесе закрыли.
Китай же в те годы придерживался очень осторожной стратегии и активно в регион не лез. Ввиду этого, США могли пробавляться мыслью, что они контролируют регион полностью – как во времена доктрины Монро.
Но уже в конце 90х начались проблемы, так как проамериканские режимы в Южной Америке начали крошиться под грузом социально-экономических проблем, что и обусловило "левый поворот" нулевых, когда почти вся Южная Америка из "синей" стала "розовой".
Некоторые забывают, что тот же Чавес пришел к власти именно на демократических выборах, так как его предшественники, которых сейчас пытаются силой навязать Венесуэле, полностью обанкротились в глазах населения. США этот момент откровенно проморгали (Буш-младший больше занимался Ближним Востоком и "войной с терроризмом") и лишь при Обаме начали предпринимать действенные контрмеры, которые в итоге привели к восстановлению контроля над Южной Америкой, за исключением "тройки тирании" (Кубы, Венесуэлы и Никарагуа).
Но к тому времени Россия и Китай снова начали заявлять свои амбиции, в том числе и в Южной Америке. Это сначала проявлялось в форме военно-технического сотрудничества, экономических контрактов, улучшения дипломатических отношений.
С объявлением Китая и России стратегическими противниками США, Вашингтон прямым текстом обозначил, что намерен выгнать Китай и Россию из Южной Америки – никаких баз, станций спутникового слежения, аэродромов для стратегов, поставок оружия и главное – никаких политических режимов, комплиментарно относящихся к политике Пекина и Москвы.
Разумеется, США пытаются вернуться к ситуации 90х годов, когда почти во всех странах региона сидели зависимые режимы, Россия уже не могла на что-то здесь рассчитывать, а Китай еще не мог. Идеальная ситуация для вашингтонских гегемонистов.
Но проблема в том, что США уже не те, что в 90-е годы, как и Россия с Китаем. США очевидно переживают существенный кризис своей всемирной гегемонии, которая оспаривается в Евразии, Африке и Южной Америке. Китай и Россия, главные акторы этого процесса, хотя помимо них существуют и региональные игроки, расшатывающие столь приятный Вашингтону миропорядок – Иран, Турция, КНДР и т.д.
В условиях конфронтации между США с одной стороны и Китаей и Россией с другой – было по меньшей мере наивно думать, что после окриков из Вашингтона, китайцы и русские возьмут под козырек и уйдут. Времена, когда окрики были действенны, уже ушли в прошлое, вместе с эпохой Буша-младшего. В Вашингтоне это уже понимают, пытаясь перестраивать региональные стратегии, но никак не могут отказаться от менторского тона в дипломатических отношениях с основными оппонентами, рассказывая Китаю и России, что "они должны уйти" и что "тут наша территория, этот континент наш согласно доктрине Монро". Естественно, эти претензии игнорируются, если учесть, что США размещают свои войска на западных границах России, а у Китая под боком развернута целая россыпь военных баз, включая позиционный район ПРО. Логика новой Холодной войны требует, чтобы под боком у США была создана перманентная стратегическая угроза, которая может выражаться в разных формах – спутниковой станции слежения в Аргентине, восстановленной станции разведки на Кубе, Никарагуанском канале обнуляющим бонусы США связанные с контролем над Панамским каналом, накачанная оружием Венесуэла и т.д. Вариантов много – какие-то могут и будут реализованы, какие-то – нет. Главное, что Южная Америка тоже может являться источником стратегических проблем для США.
Когда Бзежинский писал свою "Великую шахматную доску", он был сосредоточен на вопросах укрепления контроля над Евразией. Ныне, времена изменились и Вашингтону напомнили, что Южная Америка тоже является частью "великой шахматной доски", где тоже можно передвигать фигуры. Удержать контроль Вашингтон сможет только силой, но не словом – их вес сейчас слишком ничтожен, чтобы служить для субъектных стран руководством к действию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4963635.html