Как фторированная вода подавляет личность человека

В вышедшем на экраны в 2002 году фильме-антиутопии «Эквилибриум» была показана мрачная картина тоталитарного будущего, в котором живут люди, лишенные эмоций.

По сюжету, после завершения третьей мировой войны в вымышленном государстве Либрия было изобретено лекарство «Прозиум», которое подавляло любые эмоции – как положительные, так и отрицательные. Все действующие лица регулярно принимали «Прозиум», не помышляя о том, чтобы развязать войну или взбунтоваться против власти…

Свобода или кариес?

На первый взгляд, концепция массового приема людьми лекарственных средств, показанная в фильме – вынудить людей принимать препараты против их воли, да еще и незаметно, – кажется неосуществимой. Однако на практике это несложно – достаточно незаметно подмешать их в то, без чего человек не сможет долго существовать. Например, в воду.

Именно вода, а точнее, добавление в нее фтора стало причиной одного из самых знаменитых скандалов XX века, споры вокруг которого не утихают до сих пор.

А началось все с открытого письма американского химика Чарльза Элиота Перкинса от 2 октября 1954 года, которое он адресовал комитету здравоохранения штата Висконсин. Приведем выдержку из этого письма:

«Настоящая причина фторирования заключается не в том, чтобы защитить зубы населения от кариеса. Если бы это было правдой, то существует множество других способов, которые дешевле и эффективнее. Реальная цель заключается в том, чтобы подавить эмоции народных масс. Повторяющиеся бесконечно малые дозы фторида день ото дня, медленно отравляя и наркотизируя определенную область мозга, делают человека покорным воле властей, которые навязывают ему свое, выгодное им самим мнение и видение этого мира. Это легкая и не заметная никому лоботомия».

В том же году в свет вышла разоблачительная книга Перкинса под названием «Правда о водном фторировании». Поводом к написанию письма и самой книги стала информация, полученная им во время командировки в Германию.

Химики немецкого концерна 1.6. Farben, на территории одного из заводов которого Перкинс проходил курс повышения квалификации, рассказали ему о том, что их предприятие во время Второй мировой войны поставляло фторид в концлагеря, находящиеся в Германии и на оккупированных ею территориях. Там его добавляли в питье, чтобы сделать заключенных послушными, подавив их волю к сопротивлению.

Основной посыл книги состоял в том, что FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – по распоряжению правительства добавляет фтор в водоснабжение подобно тому, как это делали в фашистской Германии.

Рождение заговора

Справедливости ради нужно отметить, что фторирование не было изобретением нацистов. Оно началось в США и связано с доктором Фредериком Маккеем, который в 1931 году изучал случаи флюороза в одном из горных районов Колорадо. Эта болезнь характеризуется точечной коррозией зубов, появлением на них белых полос и пятен. Из 2945 детей, обследованных доктором Маккеем, у 87,5% были обнаружены больные зубы.

Тогда же Гарри Ван Осдалл Черчилль, главный химик Американской алюминиевой корпорации ALCOA, занимавшейся исследованием новых химических веществ, провел серию экспериментов по изучению воздействия фтора на организм. Скорее всего, он узнал об открытиях Маккея из газетной периодики тех лет. Необходимо отметить, что ALCOA была напрямую заинтересована в этих исследованиях, так как фторид является основным отходом алюминиевого производства.

Эксперименты на крысах доказали, что кариес уменьшался под влиянием фторированной воды. Черчилль пришел к выводу, что причиной эпидемии флюороза в Колорадо стала высокая концентрация ионов фтора в питьевой воде региона (в пределах от 2 до 13,7 миллиграмма на литр).

Дело в том, что в горных образованиях Колорадо содержится минеральный криолит, одним из составляющих которого является фтор. По мере того как выпадали дожди и снега, сточные воды растворяли фторид, который затем проникал в водопровод. В областях с низкой его концентрацией свирепствовала другая болезнь – кариес, а флюороз отсутствовал.

Другие эффекты данного вещества либо не были изучены, либо скрывались. В 1947-м представителем компании ALCOA Оскаром Юингом было сделано публичное обращение к Конгрессу США с предложением обязать американские водопроводные компании фторировать свои запасы жидкости, а уже к 1951 году (под предлогом защиты граждан от кариеса) был принят обязующий компании законопроект, и подобная практика стала применяться на всей территории Соединенных Штатов.

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Уровень фторирования воды в разных странах. Самый темный цвет означает 80-100%. В странах серого цвета воду не фторируют

Скрытая угроза

Что же представляет из себя фторид? Это минерал, входящий в состав почвы. Незначительное количество его содержится в природной влаге. Несмотря на это, он является веществом куда более токсичным, чем, например, свинец или йод, и не имеет цвета и запаха. Он оказался способен отравлять бактерии, уменьшая их способность питаться, перерабатывая сахар в энергию.

Такое опасное свойство сделало его главным оружием в борьбе с кариесом. Впрочем, опасен он не только для бактерий, но и для других живых организмов – смертельная доза для человека составляет всего лишь 2-5 граммов.

Перкинс писал: «Следует отметить, что металлурги по всему миру никогда не устраивали забастовки. Уж не потому ли, что их перенасыщенный фтором организм не способен к сопротивлению?»

Тогда видные деятели американского здравоохранения и большинство рядовых граждан страны подняли Перкинса на смех. И зря. Лишь спустя десятилетия после публикации его работы были найдены неопровержимые доказательства негативного влияния фторида на человеческий мозг и другие органы.

Губит людей не пиво

В1990 году ученый Дженнифер Люк из Университета Суррея в Великобритании обнаружил, что область человеческого мозга, известная как шишковидная железа, или эпифиз, способна накапливать такое же количество фтора, что и зубы. Эпифиз называют в народе третьим глазом и органом интуиции, а Леонардо да Винчи, например, считал его связующим звеном между телом и душой.

И неспроста – ведь именно он регулирует половое поведение и вырабатывает необходимые человеку гормоны: гормон роста, мелатонин и серотонин. Гормон роста регулирует рост и развитие внутренних органов, мелатонин замедляет процессы старения и укрепляет иммунитет, серотонин отвечает за внимание, память, интеллектуальные способности в целом.

Уровень серотонина также влияет на чувство справедливости и доверие – к такому выводу пришла Молли Крокет из Университета Калифорнии.

Перенасыщение фтором приводит к тому, что эпифиз засыхает и перестает вырабатывать гормоны в количестве, необходимом для поддержания нормальной жизнедеятельности. Все это приводит к нарушению сна, способности к обучению, снижению критического мышления и либидо. Отсюда пассивность, неспособность противостоять внешним раздражителям и, наконец, депрессия.

Эксперименты, проведенные Гарвардским и Шанхайским медуниверситетами, показали, что фтор может вызывать снижение интеллекта. Употребление напитков, содержащих фтор в соотношении частица на миллион (средняя доза при промышленном фторировании), усиливает всасывание алюминия в мозге, что со временем приводит к изменениям, аналогичным болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия.

Но перенасыщение фтором снижает функцию не только шишковидной, но и щитовидной железы. Стивен Пекхэм, профессор Канадской школы гигиены и медицины Университета Торонто, установил связь между фторидом и гипотиреозом – заболеванием, вызывающим снижение выработки гормонов щитовидной железы. Организм реагирует на него набором лишнего веса, низким давлением и повышенной утомляемостью.

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Истина – на дне

В настоящее время не менее миллиарда человек в 24 странах получают искусственно фторированную воду. Это преимущественно такие развитые страны, как США, Австралия, Канада, Ирландия, Великобритания, отличающиеся низким уровнем преступности и высоким – демократии. Там ее употребляют не менее 70% населения.

В одних только США такую воду пьют 194 миллиона американцев в 43 из 47 крупнейших городов, что составляет 70% населения. Общеизвестен также тот факт, что Kellogg’s, Nestle, Crest и другие производители пищевой продукции, прозванные «Фторидной мафией», добавляют фтор в свою продукцию. Это зубные пасты, газированные напитки, шоколадные батончики, хлопья для завтрака и многое другое.

А фармацевтические компании примешивают его в лекарства – такие, как, например, самый продаваемый в Америке антидепрессант Prozac. Все это делается со ссылкой на исследования полувековой давности, доказавшие, что фтор защищает зубы от кариеса.

А согласно последним изысканиям польза фторида оказалась спорной. Около 10 лет назад Университет Йорка в Шотландии обнаружил, что количество случаев кариеса у детей по всей Европе снизилось. Страны, демонстрирующие наибольшее снижение – Швеция, Нидерланды, Финляндия и Дания, – отменили обязательное фторирование воды.

Следует отметить, что в России воду не фторируют, а хлорируют, но так было не всегда. Впервые в Европе добавлять в водопровод хлор начали в Англии в 1890 году во время эпидемии холеры. В 1908-м эта практика стала применяться и в России. Однако в период с 1960 по 1990 год по неясным причинам хлор заменили на фтор, а потом хлор вернули обратно.

Несмотря на то что хлор также является ядом и имеет схожую с фтором химическую формулу, его влияние на мозг, в отличие от влияния фтора, пока что изучено не до конца.

Вопрос о том, стоит ли общественное спокойствие подавленной воли индивидуумов, составляющих это общество, заданный героем фильма, упомянутого в начале статьи, остается открытым.

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