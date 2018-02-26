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Фторирование – программа по уничтожению людей

18:44. 26 февраля 2018 Просмотров - 400 Нет комментариев Опубликовал:

Удивительно, но практически всё население США, Австралии и некоторых других стран травят фторированной водой совершенно не скрываясь. Корпорации продают химические отходы под видом якобы полезного фтора правительству, одновременно решая две задачи – уничтожение населения в соответствии со своими глобальными людоедскими планами и получение прибылей за свою отраву.

Несмотря на то, что фторирование питьевой воды не практикуется в России, знать об этом методе важно, так как большинство зубных паст содержит фтор, а сейчас стали добавлять фтор (фториды) и в продукты питания (например, в молоко – большего вреда от таких "оздоровителей" трудно себе представить):

Фторид – природный элемент, который входит в состав земной коры. Поэтому естественно, что небольшая доза фторида (значительно меньше 1 миллионной доли) содержится в природной воде. Растения, естественно поглощают фториды из земли и воды, таким образом, небольшое количество фторидов присутствует во всей нашей пище и в воде, а также накапливается в тканях животных и в растениях.

Несмотря на то, что фторид – природное вещество, он является токсичным для человека, гораздо большим токсином, чем свинец. Инъекция 2-5 грамм фторида натрия (стандартный компонент в зубной пасте) – смертельная доза. Количество фторида в одном тюбике зубной пасты среднего размера достаточно для того, чтобы убить маленького ребёнка, если использовать весь тюбик за один раз. Зубная паста с фтором содержит гораздо более высокую концентрацию фторида по сравнению с содержанием фторида в природе.

Изначально фтор стали добавлять в воду, поскольку считалось, что фтор чрезвычайно полезен для здоровья зубов и предотвращает кариес. А уже затем и в зубную пасту. В некоторых странах, таких как США, фторируется около 2/3 всей природной воды.

Источник: www.kramola.info

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