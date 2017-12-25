Политические итоги года: трансформация политической системы неизбежна

Источник: партиявеликоеотечество.рф

Еще один календарный год подошел к концу. При этом год политический, в самом разгаре, несмотря на грядущие длинные новогодние и рождественские каникулы. Самое время сделать определенные выводы и попробовать поразмышлять о направлении развития политической системы в России.

Для чего вообще существует политическая система? Любая. Для того, чтобы являться фундаментом государства, для того, чтобы обеспечивать процедуру «создания и поддержания» власти. А значит – порядка, закона и развития страны. Потому, как без порядка, в державе сразу наступает беззаконие, что ставит крест на её развитии, отбрасывает назад или вовсе раскалывает.

Сегодняшняя политическая система воспроизводит власть через процедуру выборов и называется демократией. Она нужна для того, чтобы гражданин свободно мог выбрать политическую идею, которую олицетворяет партия и проголосовать за нее. То есть – за воплощение той идеи, что симпатичная избирателю, за её реализацию в реальности.

Что же мы имеем на деле? На деле мы имеем ситуацию, когда ни одна новая партия не может составить конкуренцию четырем думским партиям. По итогам выборов 2016 года, по итогам выборов губернаторов и Законодательных собраний регионов, довыборов в Госдуму в 2017 году, все те же 4 партии повсеместно торжествуют, несмотря на явно изменившиеся политические взгляды населения.

Почему так происходит? Может новые политические силы, новые идеи, не интересны населению? Нет, дело вовсе не в этом. Дело в том, что сидящие в Думе партии выстроили систему, при которой реальная конкуренция практически невозможна. Что на деле выхолащивает суть самой избирательной системы. Об этом мы писали и говорили многократно, но политическая система вещь крайне неповоротливая, и изменения тут идут очень и очень медленно.

Стартовавшая президентская кампания полностью подтверждает тезис о том, что нынешняя политическая система не отражает взгляды и чаяния народа. Судите сами: ведущая, триумфально побеждающая всех и вся «Единая Россия», на самом деле вовсе не настолько популярна в народе. Именно поэтому В.В. Путин идет самовыдвиженцем и не хочет использовать партию – «триумфатора» думских выборов для выдвижения своей кандидатуры. Он это делает потому, что прекрасно знает – идти от ЕР снижать процент проголосовавших за тебя.

Ситуация в остальных Думских партиях не менее любопытна: СР решает поддержать Путина. Скажете, что это вызвано тем, что нынешний президент безусловный победитель? А на выборах 2012 года на что надеялась «Справедливая Россия», когда выдвинула Сергея Миронова в президенты? Или реально думали и ждали, что давление и Болотная помешают Путину победить? Тогда понятно, почему Миронов щеголял с белой ленточкой на лацкане пиджака.

Почему в 2017 году СР не выставляет своего кандидата и поддерживает Путина? Просто потому, что у нее нет своего кандидата? Нет, просто возможность набрать на выборах голосов меньше, чем Собчак настолько испугала Миронова и руководство СР, что они дали задний ход. Ведь набери Сергей Миронов сущие копейки голосов на президентских выборах, провал то не только его личный, это может стать и концом и так реально не существующей политической партии «Справедливая Россия», чей кандидат пришел к финишу хуже, чем непонятно кто.

Так, что это за парламентская партия, если её лидер боится идти на выборы?! Это не партия, а предприятие, по получению финансовых средств от государства, которое, напомню, щедрой рукой выделяет на нужны 4 парламентских партий более 6 млрд. рублей в год.

Идем далее – КПРФ. Тут ситуация похожая – для Зюганова клоунада Собчак точно такой же похоронный звон политической карьеры. И вот уже КПРФ достает из рукава «не члена КПРФ» Павла Грудинина и готова выдвигать его в президенты. Хочется спросить, когда у коммунистов появилось столь безответственное отношение к главным выборам страны, если они готовы выдвигать на такой пост человека, пусть и достойного, но не коммуниста, не члена своей партии? Неужели в этой парламентской партии закончились достойные члены, и как раз закончились накануне выборов 2018 года? Тут либо надо признать, что в огромной машине КПРФ одни карьеристы и любители зарплат и потому не выбрать достойного претендента, либо руководство КПРФ пошло на поводу у политтехнологов, занято маневрированием, а не реальной политикой. Но какое это имеет отношение к тем избирателям, которые из симпатий к нашему советскому прошлому голосуют за КПРФ? Они за коммунистов голосуют, а не за тех, кто рядом с коммунистами стоит!

Единственно последовательная парламентская партия – это ЛДПР. Тут есть только одно слово – «Жириновский». Может сам идти, может кого-то направить, как один раз уже бывало, все едино это партия одного актера. Талантливого, умного. Но – одного.

Подведем итог: думская, а следом за ней, и президентская компания, как фонариком подсветили имеющиеся огромные пробелы в нашей политической системе: четыре Думские фракции есть, а вот партий, как политических организаций, нет. Причем – ни одной! Люди голосуют, думая и представляя себе одно, на практике одни сплошные политтехнологии.

В итоге вместо крепкого фундамента государства получаются весьма зыбкие и шаткие конструкции. Добавим к этому ещё и ОТСУТСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ у всех парламентских партий, и общая картина станет ещё более печальной. Нет идеологии и КПРФ – зато есть в этой партии коммунисты-олигархи и есть выдвижение «не коммуниста» на самый ответственный пост в стране.

Понимает ли руководство страны опасность такой ситуации, когда при видимости наличия политической системы, она не наполнена никаким смыслом и является «вещью в себе», не имеющей отношения к реальным настроениям избирателей?

Конечно.

Тут впору задать и главный русский вопрос: что делать?

Готовиться к переменам политической системы. К её неминуемой трансформации. Идеи о необходимости создать политическую систему из двух (трех) партий, имеющих разный подход к решению насущных вопросов, но единых в верности территориальной целостности и суверенитету России, прорываются из многих выступлений ведущих политиков страны.

Такая трансформация неизбежна. Ее надо всячески поддерживать и даже подталкивать. Готовить эту трансформацию и готовиться к ней самим.

Что имеется ввиду? Прошедшие годы показали, что кроме разрешения относительно легкой регистрации новых политических партий, более ничего сделано не было. В смысле – создания равных возможностей для пропаганды своих программ, идей, для формирования власти, как точного слепка предпочтений избирателя!

Малые партии, без объединения, без концентрации своих возможностей практически не могут пробиться сквозь искусственно выстроенные в избирательном законодательстве барьеры.

Поэтому лозунгом 2018 года должен стать лозунг объединения!

Отложить в сторону все, что разъединяет. Детали, оттенки понимания, нюансы. Обратить внимание на то, что общего, на ценности и принципы, которые разделяются всеми.

Партия Великое Отечество создавалась, как платформа для собирания единомышленников, как партия, всегда выступающая за объединение. Мы считаем, что момент для этого сейчас не то, что назрел, а он уже дошел до стадии кипения.

Объединение ресурсов, личностей и возможностей так называемых «малых» партий, позволит всерьез готовиться к неизбежной трансформации российской политической системы, которая начнется после марта 2018 года.

Изменения необходимы. Они грядут. И надо быть к ним готовыми.

Президиум ЦК Партии Великое Отечество

А.Ю. Куринов

В.П. Обозный

Н.В. Стариков

Источник: nstarikov.ru