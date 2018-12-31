Новый Год: Что было и что будет

По поводу итогов года.1. Зимняя вишня2. Гибель ЧВКшников под Хушамом3. Убийство Захарченко4. Битва за Ходейду в Йемене.5. Пенсионная реформа в России и связанные с ней протесты.6. Протесты желтых жилетов во Франции.7.Борьба с Трампом в Вашингтоне и лучший юмористический ресурс интернета, который ведет агент Дональд.8. Победа Асада и его союзников в сирийской войне.9. Убийство и расчленение Хашогги в саудовском консульстве.10. Трансформация китайской внутренней и внешней политики.11. Победа ультраправого Болсонару в Бразилии и катастрофа местных социалистов.12. Массовые убийства палестинцев на границе с Израилем.13. Потепление на Корейском перешейке и "дружелюбный ядерный Ким".14. Открытие Крымского моста и прочие инфраструктурные проекты в Крыму.15. Продолжающаяся безысходность позиционной войны на Донбассе.16. Клоунское дело Скрипаля и похождения любителей посмотреть на шпиль.17. Продолжающиеся взрыва складов боеприпасов на Украине.18. Разгул банд демократов в Ливии и возвращение сына Каддафи в политику.19. Заафганивание США в…Афганистане. Фактическое признание того, что Талибан не получится победить военным путем.20. Активизация борьбы за сферы влияния в Африке, где первую скрипку играют Китай и Россия.1. Дальнейшего распада существующего миропорядка с ослаблением роли США и усилением "оси зла", в первую очередь Китая.2. Еще больше трэша и угара в Вашингтоне, где агент Дональд наверняка с пользой (в том числе и для России) проведет 3-й год своего президентства.3. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России связанной с усилением налогового давления на население и внешним экономическим давлением.4. Развитие гонки вооружений, в том числе и ракетно-ядерных, которая затронет в первую очередь США, Россию и Китай. Дальнейшая милитаризация общественной и информационной повестки.5. Продолжение позиционной войны на Донбассе. Когда и как это закончится, сказать трудно. Точно не через минские соглашения. Перемирия не работали и работать не будут пока фашистский режим в Киеве остается у власти.6. Окончание войны в Сирии и начала политического процесса урегулирования, который должен подвести Сирию к выборам президента. Продолжения легитимизации Асада в глазах мирового сообщества.7. Окончание войны в Йемене и дальнейшие изменения во внешней политике Саудовской Аравии.8. Усиление давления США на Венесуэлу и Никарагуа с целью ослабления позиций Китая и РФ.9. Активной кампании США и Израиля против Ирана и его позиций в регионе (санкции, гибридная война, угроза прямого конфликта).10. Продолжение интифады в Палестине и нарастания напряженности на границе Израиля и Ливана, где сохраняется вероятность войны.11. Активизации борьбы за сферы влияния в Африке, вплоть до военных переворотов, цветных революций и гражданских войн. США не будут спокойно смотреть за действиями конкурентов.12. Роста второстепенных вилаятов ИГИЛ в Азии и Африке. Халифат уничтожен, но дело его живет – теракты, смертники, фанатики-одиночки с ножами, все это будет и в 2019 году.13. Дальнейшего ослабления роли ООН и смежных международных институтов. Появятся ли новые пока вопрос, скорее нет, чем да.14. Нарастание внутреннего кризиса Евросоюза с усилением сепаратистских тенденций, правых настроений и экономического недовольства. Глобалистский проект в Европе также потерпит крах.15. Продолжения постановки интернета под контроль правительств. С каждым годом "территория свободы" становится все менее свободной, или вернее, все менее непрозрачной для спецслужб. Слежка будет становится все более глобальной безотносительно строя государства.16. Общемирового роста недовольства глобализмом, причем недовольство будет как левого, так и правого толка. Для левых распад существующей системы мироустройства открывает возможности для исторического реванша, если они конечно смогут выступить в роли авангарда недовольных масс.17. Активных попыток США продавить Порошенко на 2-й срок на Украине с целью сохранения выгодной ситуации управляемого конфликта.18. Продолжения протестов во Франции, которые так или иначе похоронят политические перспективы Макрона.19. Новых альянсов на Ближнем Востоке, где завершение сирийской войны приведет к дальнейшим политическим трансформациям.20. Окончания конфликта ветвей власти в Севастополе. Ну пожалуйста, заканчивайте…В целом, вряд ли можно считать, что следующий год будет лучше – велика вероятность, что продолжение Холодной войны и распад поздневашингтонского мироустройства, будет сопровождаться ростом военно-политической напряженности, новыми локальными конфликтами и повышением уровня эксплуатации во всем мире.Из позитивных моментов можно выделить предпосылки к окончанию сразу двух крупных войн и дальнейшее ослабление роли США в мире.Мы сейчас живем в эпоху кардинальных перемен, когда мир стремительно меняется на наших глазах и происходящие события еще несколько лет назад было просто невозможно представить. Перемены пугают, но они исторически неизбежны. На смену уходящему старому порядку, грядет новый. А каким будет этот новый порядок, зависит от хода и исхода идущего глобального конфликта, который прямо или косвенно затрагивает ключевые субъектные страны. Все это обеспечит ситуацию, когда международная обстановка заскучать не даст, а вкупе с внутрироссийскими проблемами, пресловутая "турбулентность" проявится не только в телевизоре.Всех друзей, знакомых, читателей, подписчиков поздравляю с наступающим новым годом. Спасибо что читали, хвалили, ругали, критиковали, репостили, донатили, разоблачали. Раз вся моя писанина пользуется популярностью, значит она кому-то нужна и в этом есть некий смысл.В новом году постараюсь поддерживать уровень публикаций и где это возможно, улучшать их. Кого незаслуженно обидел за год – мои извинения, я тоже не идеален.С наступающим Новым Годом!

Источник: colonelcassad.livejournal.com