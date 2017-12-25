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Почему вращается земля? Какие глобальные катаклизмы нам ожидать? Как эти катаклизмы остановить? Как проходил Тунгусский эксперимент?

11:46. 25 декабря 2017 Просмотров - 506 Один комментарий Опубликовал:


Не буду вдаваться в тему слишком глубоко, кому это интересно, пусть обращается лично ко мне. Постараюсь объяснить коротко и понятно даже для обывателей.
Чтобы объяснить механизм вращения земли, за основу возьмём патент Николы Тесла о самоподдерживающем генераторе. На основе этого сейчас создают эффективные двигатели и генераторы, в частности в Росссии, хотя их регистрируют как отдельные изобретения, ни слова не говоря, что это уже было изобретено и запатентовано ранее. Плагиат в чистом виде.

Земля имеет атмосферу, которая участвует во вращении земли вокруг своей оси. Суть состоит в том, что солнце производит ионизацию атмосферы, и, ионизированные частицы, в силу многих факторов, выстраиваются в порядок, вроде цепочки, напоминая проводник с током. Теорию электрического тока пока приводить не буду, это отдельная тема. Таким образом мы имеем разность потенциалов начиная от земли и высоты h до ионосферы земли. Далее, т.к. земля вращается, то эти нити тока описывают спирали вокруг земли на всём протяжении до ионосферы.
Все линии тока сходятся на ионосфере, как и у катушки Тесла. Такая система представляет плоские катушки, у которых ярко выражены магнитные поля, что мы и наблюдаем.



В результате этой конструкции на ионосфере относительно земли существует огромный потенциал, и со временем он возрастает. В результате возникает вращающий момент, земные плиты и платформы приходят в движение и растёт напряжение между ними.



Плиты могут наползать друг на друга, перемещаться и т.д., что вызывает землетрясения. Эфир в свою очередь сжимает землю. Всё это приводит к разогреву и повышению давления. Вулканы вскрываются. Если вулканы в океанах, то в атмосферу может вырваться большое количество воды, атмосфера уплотняется и становится электропроводимой, происходят разряды в виде множества молний, ионосфера разряжается, земля успокаивается. Цикл земной активности заканчивается.
Далее цикл повторяется, но всё это сопровождается огромными жертвами всех живущих на ней. Это землетрясения, наводнения, и, как следствие – цунами, а в случае просыпания вулканов типа Йеллоустоун – ледниковые периоды. Остановить это можно опять же благодаря методу Никола Тесла – произвести разряд ионосферы, что он и сделал в своё время, под названием Тунгусский метеорит. Механизм этого эксперимента не сложен даже для 1908 года, когда промышленность и наука были ещё не так сильно развиты как сейчас, и Тесла сумел его провести практически в одиночку. Основан он на генерации волн, которые, огибая земной шар сталкиваясь образуют стоячую волну, она же, в свою очередь нарастает, и доходит до ионосферы. После чего происходит мощный разряд.



Но потом Тесла ликвидировал свою знаменитую башню Ворденклиф, дабы не дать мощное оружие в руки необузданным людям, её пришлось по этой причине взорвать. В наше же время высоких технологий, когда спутники бороздят просторы космоса, и с их помощью можно увидеть практически всё, что творится на земле, такая опасность применения этого простого и невероятно мощного оружия становится практически невозможной. Страны следят друг за другом, и построение башни типа Ворденклиф уже не останется незамеченным а её использование во вред – безнаказанным. Ведь она работает не мгновенно, а несколько часов, а её работу видно за километры. Незадолго до Тунгусского эксперимента в тех краях люди видели что воздух светится, а при ходьбе по земле проходили искры и свечение. Подобные атмосферные явления легко и быстро можно увидеть из космоса и принять соответствующие меры.



Как устроена установка приводить не буду, это для специалистов.
Но пришло время – человечеству придётся выбирать и думать о собственном спасении. Нам Тесла отодвинул катастрофу на некоторое время. Благодаря ему пророчество о конце света не сбылось до сих пор. «…Я пошлю вам Илию пророка, пред пришествием дня Иеговы, великого и страшного. Он обратит сердце отцев к сынам, и сердце сынов к отцам их, чтоб Я, пришед, не поразил земли проклятием» (Малахии 4:5-6, ПАМ). Поэтому всем сильным мира сего стоит подумать, ибо и без войны многие умрут. И не забывайте, что, в силу активной жизнедеятельности человека на земле, в воздухе становится всё меньше кислорода, благодаря которому ионизация воздуха происходит дольше. Раньше напряжение магнитного поля земли происходило гораздо реже, раз в несколько тысячелетий, теперь же, от того, что кислород уменьшается, всего спустя 100 лет после знаменитого Тунгусского эксперимента, мы видим, что Земля словно с ума сошла, каждый день где-то происходят катаклизмы…
И с этим срочно что-то надо делать, иначе очередной ледниковый период не за горами…
Ну а для любопытных: обратите внимание на все эксперименты проводимые в то время Николой Тесла, о которых писали СМИ того времени, что говорил сам Тесла.

Автор: Владимир Чубай.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: климат, стихия, экология
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