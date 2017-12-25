Как будут спасать капиталы российских олигархов в Лондоне
В феврале 2018 года их счета в Европе начнут замораживать
Президент России Владимир Путин решил пойти на встречу крупным предпринимателям, которые хранят деньги за рубежом. Накануне новой волны западных санкций он предложил им вывести деньги из-за границы и анонимно вложить их в российские облигации, «номинированные в иностранной валюте». По оценке профессора экономики в Университете Беркли Габриэля Цукмана, россияне по состоянию на 2014 год держали в офшорах около 200 $ млрд, что на тот момент было эквивалентно 10% ВВП.
Президент сделал это предложение в тот момент, когда крупный бизнес понял, что в условиях новой санкционной политики любой может попасть под раздачу, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Путин предупреждал еще несколько лет назад, что они замучаются пыль глотать», — рассказал он «URA.RU».
Главный вопрос, который встает в связи с возвратом денег — на каких условиях они будут возвращаться в Россию. Ранее Reuters писал, что так как доходы по валютным облигациям в России очень низкие (1-2% годовых), бизнесмены просили для себя более выгодные ставки. Однако этого как раз ожидать не приходится, считают эксперты.
Изначально власть планировала компенсировать потери только близкому кругу лиц, однако бизнес заявил, что рассчитывает на поддержку более широкого круга предпринимателей, полагает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Фактически запрос идет о помощи всем, кто вывел более или менее серьезные суммы за рубеж. В текущих условиях под удар может попасть каждый, ведь связи с любыми крупными российскими предпринимателями на Западе становятся токсичными. Текущее предложение было выдвинуто явно не под два-три десятка персон. А на такое большое количество предпринимателей компенсации могут и не найтись», — рассказал Салин «URA.RU».
Бизнесмены должны радоваться, что смогут сохранить свои капиталы хотя бы под 2% годовых, полагает политолог-экономист Никита Кричевский. Он уверен, что президент сделал текущее предложение в связи с антикриминальным актом, который вступает в действие в Великобритании в начале следующего года. По нему, деньги могут заморозить у любого предпринимателя, который не сможет объяснить источник своих накоплений.
«Спасают преимущественно господ из Лондона, которые боятся, что их счета могут заморозить в самое ближайшее время. Особых условий для них не будет. Все понимают, что им нужно срочно спасать свои деньги.
Какие могут быть разговоры о доходности, когда речь идет о банальной сохранности денег», — говорит Кричевский«URA.RU».
Среди тех, кто сможет спасти свои средства от преследования в Великобритании, он называет беглого российского банкира Сергея Пугачева и экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Кричевский уверяет, что, купив российские облигации, они встанут на неформальный учет в национальном расчетном депозитарии, но останутся невидимыми для европейских регуляторов.
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Гы! а как их теперь спасёшь, наворованные капиталы-то?.. Представим себе ситуацию: мы где-то раздобыли (стыбзили) бабла, которое не можем носить в кармане патамушта его слишком много, и останавливаем на улице дядю (тётю), которых просим подержать наше бабло у себя в кирпичном сарае, пока мы будем добывать бабла ещё… Бред?.. ещё какой! Но этот бред происходит постоянно и стал правилом. Которое в любой момент можно запросто изменить: дядя (тётя) заявляет, что ты бабло украл, и он (она) тебе его не отдаст. Или дядя (тётя) ваще ничего не заявляет, а твоё наворованное бабло присваивает себе просто так. Мы не можем найти правду, потому что сами воры и денег у нас нету, потому что они у дяди, который наши деньги замылил, по чьей-то команде, конечно… Жадность это национальная черта еврейских олигархов, которая в большинстве случаев затмевает разум, что свидетельствует о том, что разум – не самая сильная еврейская черта. А ведь Путин их предупреждал! И те, кто поумнее, капиталы своевременно вывели. Не все, конечно, и даже вряд ли большую часть, но что-то таки сохранили. А главное, они сохранили себе шанс протянуть немного дольше прочей, менее умной, жыдобратии…
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Как всегда будут спасать – за счёт трудового народа… Негров-то спасаем и их, сердечный, тоже спасём, как не раз уже бывало…
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а ведь они эти деньги своровали и тайно вывели из России,судить их надо,а не спасать.
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Они ещё и условия нам выдвигают! “С ним согласен и Минченко, он полагает, что бизнесу нужны гарантии того, что, возвращая деньги в Россию, он не встретит «неадекватного поведения силовиков». У многих из них руки ар локоть в крови, ну ну наша песня хороша начинай с начала!
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А может стоит лишний раз подумать, нужен ли нам опять Путин? Ведь всё, что сейчас происходит , происходит в настоящее время при правлении того же Путина и я не думаю , что после избрания последнего в экономике произойдёт чудо. Скорее всего будет ещё хуже чем сейчас. Вон даже воров прощают, приезжай, вкладывай анонимно, а кто ответит за наворованное у нас, у простых людей? А по мне пусть бы их счета арестовали, опять уйдут гады от правосудия и только один суд неизбежен, самый беспристрастный и справедливый суд- небесный, правда долго ждать придётся, такое гэ… живет долго.
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Все это так, но кто вместо Путина? Я имею в виду в списках для голосования. Собчак, что ли? Грудинин? Жириновский? Уж лучше Путин, коли выбора нет. Впрочем, выбора нет никогда и нигде.
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Коллега решать безусловно именно вам, но из всех перечисленных вами фамилий подходит только Грудинин. Хозяйственник, с правильной биографией, поднявшийся с самих низов, профессионал и просто нормальный человек. Во всяком случае я буду голосовать за него, Путина уважаю и помню все его заслуги, но то, что сейчас происходит в том числе при слабой внутренней политике. Получается, что во внешней политики у нас многое решается, а во внутренней не решается не чего и ни кто за это не отвечает, странно?
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Если вам водка мешает работе, брось её нафик, работу свою. Понял?..