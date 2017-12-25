Как будут спасать капиталы российских олигархов в Лондоне

В феврале 2018 года их счета в Европе начнут замораживать

Президент России Владимир Путин решил пойти на встречу крупным предпринимателям, которые хранят деньги за рубежом. Накануне новой волны западных санкций он предложил им вывести деньги из-за границы и анонимно вложить их в российские облигации, «номинированные в иностранной валюте». По оценке профессора экономики в Университете Беркли Габриэля Цукмана, россияне по состоянию на 2014 год держали в офшорах около 200 $ млрд, что на тот момент было эквивалентно 10% ВВП.

Президент сделал это предложение в тот момент, когда крупный бизнес понял, что в условиях новой санкционной политики любой может попасть под раздачу, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Путин предупреждал еще несколько лет назад, что они замучаются пыль глотать», — рассказал он «URA.RU».

Главный вопрос, который встает в связи с возвратом денег — на каких условиях они будут возвращаться в Россию. Ранее Reuters писал, что так как доходы по валютным облигациям в России очень низкие (1-2% годовых), бизнесмены просили для себя более выгодные ставки. Однако этого как раз ожидать не приходится, считают эксперты.

Изначально власть планировала компенсировать потери только близкому кругу лиц, однако бизнес заявил, что рассчитывает на поддержку более широкого круга предпринимателей, полагает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Фактически запрос идет о помощи всем, кто вывел более или менее серьезные суммы за рубеж. В текущих условиях под удар может попасть каждый, ведь связи с любыми крупными российскими предпринимателями на Западе становятся токсичными. Текущее предложение было выдвинуто явно не под два-три десятка персон. А на такое большое количество предпринимателей компенсации могут и не найтись», — рассказал Салин «URA.RU».

Бизнесмены должны радоваться, что смогут сохранить свои капиталы хотя бы под 2% годовых, полагает политолог-экономист Никита Кричевский. Он уверен, что президент сделал текущее предложение в связи с антикриминальным актом, который вступает в действие в Великобритании в начале следующего года. По нему, деньги могут заморозить у любого предпринимателя, который не сможет объяснить источник своих накоплений.

«Спасают преимущественно господ из Лондона, которые боятся, что их счета могут заморозить в самое ближайшее время. Особых условий для них не будет. Все понимают, что им нужно срочно спасать свои деньги.

Какие могут быть разговоры о доходности, когда речь идет о банальной сохранности денег», — говорит Кричевский«URA.RU».

Среди тех, кто сможет спасти свои средства от преследования в Великобритании, он называет беглого российского банкира Сергея Пугачева и экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Кричевский уверяет, что, купив российские облигации, они встанут на неформальный учет в национальном расчетном депозитарии, но останутся невидимыми для европейских регуляторов.

Однако далеко не все предприниматели из-за угрозы западных санкций поспешат возвращать деньги в Россию, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. «Если люди выводили средства из России, то они явно делали это не просто так. Основным мотивом были сомнения по поводу сохранности денег. Крупный бизнес не питает высокого доверия к российским властям и боится конфискаций», — рассказал Хестанов «URA.RU». Он отметил, что вкладывать деньги в российскую экономику в разы выгодней, однако это не останавливало людей от того, чтобы выводить капитал за рубеж.

С ним согласен и Минченко, он полагает, что бизнесу нужны гарантии того, что, возвращая деньги в Россию, он не встретит «неадекватного поведения силовиков». «Все будут действовать по-разному. Кто-то решит рискнуть и попытаться сохранить свои капиталы на Западе, кто-то будет возвращаться, а кто-то попытается разложить яйца по разным корзинам», — говорит Минченко.

Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что текущие действия не скажутся серьезно на обычных россиянах. Минфин заявил, что выпустит облигации на 3 млрд долларов, что не является значимой суммой для российского бюджета. «В этом году приток капитала был около 30 млрд долларов. Даже если мы получим приток еще в 3 млрд — рост инвестиций будет составлять всего 10%», — говорит Кричевский. Выплаты по облигациям не превысят 1-2%, а соответственно на курс валюты в стране это также вряд ли серьезно повлияет.

Закон «О криминальных финансах» вступает в силу в Великобритании 1 февраля 2018 года. Он дает возможность британским судам направлять запрос о состоянии имущества необъяснимого происхождения иностранным собственникам активов. 2 февраля 2018 года Минфин США должен представить в Конгресс доклад о предпринимателях из России, связанных с Кремлем, с указанием размеров и источников их доходов, а также сведениями об активах их родственников.