О роли Сталина в настоящем и будущем России (ВИДЕО)
03:00. 23 декабря 2017 Просмотров - 318 Один комментарий Опубликовал: brahman
Известный историк Андрей Фурсов о значении Сталина для настоящего и будущего России.
В чём его тайна, чем он принципиально отличался от фигур Ленина и Троцкого. Каковы особенности нашей эпохи, почему люди повернулись в сторону Сталина.
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Андрей Фурсов
Источник: rusvesna.su
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Скажем товарищу Сталину спасибо за украденную у русского народа победу в войне 1941-1945гг. Постановление №ГОКО-4322сс от 13 октября 1943г. О призыве на военную службу призывников рождения 1926г.
“Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-ингушской, Кабардино-балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкусской автономных областей”.