О роли Сталина в настоящем и будущем России (ВИДЕО)

Известный историк Андрей Фурсов о значении Сталина для настоящего и будущего России.

В чём его тайна, чем он принципиально отличался от фигур Ленина и Троцкого. Каковы особенности нашей эпохи, почему люди повернулись в сторону Сталина.

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Андрей Фурсов