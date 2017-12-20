Новые поборы: налог с продаж, рост утильсбора и НДС [2017, Система казнокрадов]

Фрагмент из аналитической программы «Пронько.Экономика - Анализ глобального рынка криптовалют: прогноз на 2018-2019 годы» телеканала «Царьград ТВ», 08.12.2017.

Стало известно, что Правительство РФ готовит новый побор - налог с продаж, который, по мысли чиновников, хоть и повысит фискальную нагрузку на бизнес и уже обедневшее население, но позволит увеличить объемы поступлений в бюджет. Налог с продаж, действовавший в РФ в "лихие 1990-е", будет взиматься с оборота предприятий и выступит дополнением к действующему налогу на добавленную стоимость (ставка НДС сейчас 18%).

Если новелла Кабмина будет реализована на практике, РФ станет одной из немногих "стран" мира, где одновременно действуют сразу два фискальных "побора" (налогом в здравом уме это сложно назвать) с оборота предприятий и организаций. Да, аналогичные примеры можно найти в Китае и Индии, но в этих странах подобная практика применяется исключительно к предметам роскоши и товарам класса «де-люкс».

Фактически налог с продаж уже действует, завуалированно, и в российской столице. В Москве эту опцию назвали торговым сбором, который начисляется с торговой площади конкретного предприятия. Несмотря на скрытый характер, именно конечный потребитель, вне зависимости от класса товара, становится конечным бенефициаром этих фискальных манипуляций, и из своего кармана, через финальную розничную цену, оплачивает «праздник жизни», наполняя местный бюджет. Неважно, купили вы буханку хлеба или бриллиантовое колье, торговый сбор (налог с продаж) с вас уже взяли. Справедливо? Нет! Но кого это волнует? Кроме того, в цене товара или услуги уже заложен и НДС. Фактически мы с вами дважды, а если по всем переделам, то многократно платим эфемерный налог. Полное видео: http://youtu.be/KoLaFwGTkSY

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Налоги в России – способ уничтожения экономики?

Налоговая система России выстроена таким образом, что она неминуемо вредит ее экономике. Еще бы: ведь у истоков создания современной налоговой системы России стоят иностранные специалисты международного валютного фонда. А фонд этот, как известно, создан для колонизации и разорения тех стран, которые этот фонд для себя присмотрел. Ведь за кредиты пустыми необеспеченными зелеными бумажками фонд забирает вполне материальные блага страны.

Все яснее становится, что власть над нами запад получил после ельцинского переворота 1993 года, имеющего все черты цветной революции. Ведь главной целью переворота было крушение социализма — плановой государственной экономики и общественной собственности на средства производства — к капитализму — рыночной стихийной конкурентной экономики и частной собственности на средства производства.

Переход от плановой экономики к рыночной произошел слишком резко. Создание всех необходимых систем для построения рыночной экономики требовало глубокого анализа существующих рыночных экономик и сопоставления их с Российскими реалиями, однако этого не было сделано. Рынок стал шоком для экономики. И создали этот шок иностранные консультанты, вводившие капитализм. В 1992 г. в России не существовало собственной налоговой теории. Её созданием и занялись иностранные специалисты, которые плохо знали Российский бухгалтерский учет, его особенности. Больше того, по признанию Путина, среди них были кадровые агенты ЦРУ. А значит, они сознательно разрушали нашу экономику. Ведь официальная цель создания ЦРУ — разрушение СССР, что и было сделано. Специалисты Министерства финансов РФ, государственной налоговой службы, которые стажировались в Дании, Голландии, ФРГ, как правило, плохо владели профессиональным языком и даже после обучения плохо понимали, как выстраивать налоговую систему в условиях рынка. Принятые в 1991 г. налоговые законы были подготовлены на скорую руку и имели массу недостатков.

Международный эксперт М. Хадсон писал: «Советы, которые получает Россия (по реформированию налоговой системы) от Международного валютного фонда, Всемирного банка и американских консультантов – не лучшего свойства. Российская налоговая система сейчас стимулирует биржевые спекуляции, а не производство...» (Налоги и налогообложение.: Уч. пособие. М.: Финансы, ЮНИИТИ, 1998, С. 451.)

Естественно, такое состояние налоговой системы привело к огромному количеству поправок, разъяснений. С одной стороны, был объявлен курс на развитие бизнеса. С другой стороны, непредсказуемость налоговой системы останавливала это развитие. Налоговые риски оценивались как очень высокие. Это снижало инвестиционную привлекательность России. Мелкий и средний бизнес начинали свою работу в тени. В первый же год налоговая система проявила свою несостоятельность серьезным дефицитом бюджета. Такого дефицита (28 % от ВВП за 3 летних месяца 1992 г.) не было со времен окончания Второй Мировой Войны. А ведь цель налоговой системы в условиях рыночной экономики – это напротив, пополнение государственного бюджета.

На сегодняшний день картина мало изменилась. Налоговая система по-прежнему остается громоздкой. Более того, эта система не способствует развитию экономики. Она ориентирована на изъятие доходов предприятий и устранение дефицита бюджета. Получается, что налоговая система развивается сама по себе, имея целью пополнение бюджета. А предприятия пытаются при этом выжить, испытывая непомерное давление налоговой системы. Это можно сравнить с крепостничеством — барщиной и оброком, которые просо грабили крестьян, создающих продукт. Сами крестьяне этого продукта вдоволь не имели. Смысл налога в экономике — обеспечить общие государственные расходы с тем, чтобы государство обеспечивало возможность продуктивно вести бизнес. Этого не происходит. Ведь Россия по размаху коррупции — воровства общенародных государственных бюджетных средств — практически впереди планеты всей. Распил бюджета — типичное российское понятие. Поскольку бюджет все больше и больше разворовывается, налоговое бремя на предприятия усиливается. Многие бизнесы становятся убыточными, закрываются или банкротятся. Этому так же способствует монополизация рынка - тенденция образования крупных холдингов, которые давят мелкие и средние предприятия, не давая им возможности конкурировать на рынке.

Налоговая политика России строится по принципу - “чем выше ставка, тем лучше для государства и построения рыночной экономики”. В результате мы имеем сокращение производства товаров, падение инвестиционной активности и отсутствие какой-либо заинтересованности предприятий в развитии производства, и как результат - недобор налогов в бюджет.

Увеличивающаяся налоговая нагрузка вынуждает предприятия перекладывать свое налоговое бремя на конечного потребителя продукции, которую производит предприятие. Величина налогов включается в розничную цену готовой продукции. А значит, наша налоговая система стимулирует рост цен и как следствие – снижение доходов населения.

Это становится возможным благодаря тому, что производитель товара имеет возможность диктовать цену потребителю и увеличивать ее, стараясь получить как можно больше выгоды для личного обогащения. В России доля косвенных налогов (которые включены в стоимость товара) постоянно растет. Это указывает на неблагополучие в налогообложении, стремление увеличивать налоговые поступления “любой ценой”. А цена такой политики высока - экономическая стагнация, инфляция, многократный (в тысячи раз) рост цен на потребительские товары. И к научной экономике это не имеет никакого отношения, скорее — к антинаучной, грабительской системе обогащения тех, кто имеет в руках рычаги установления правил игры на рынке.

С 2014 года налоговая система России предусматривает льготы для частных инвестиций на фондовом рынке. Налоговым Кодексом РФ предусмотрено освобождение от налогов доходов от продажи ценных бумаг. А кто у нас в стране занимается куплей-продажей ценных бумаг? Явно не простые граждане. Эта мера делает богатых еще богаче, следовательно, бедных — еще беднее. То есть налоги усиливают еще и социальное неравенство. Ведь такие грабительские налоги как сейчас, оставляют малым и средним предпринимателям только один выбор: или уйти в теневую манеру ведения бизнеса, или разориться — лишиться бизнеса.

Недопустимо низкие налоговые вычеты для физических лиц стимулируют граждан уходить от налогов, а следовательно и от социальных платежей. Причем к этому стремятся все, даже те, у кого низкие зарплаты. Государство не заботится о людях, спрашивается, зачем людям заботится о государстве, платить налоги в бюджет? К тому же, в средствах массовой информации нередко выдается информация о случаях воровства, происходящих в чиновничьих кругах.

То же самое и у предпринимателей. Высокие ставки налога на прибыль и подоходного налога приводят к тому, что предпринимателям просто не выгодно увеличивать прибыль.

Согласно опубликованному отчёту аудиторско-консалтинговой компании PWC, по совокупной налоговой нагрузке на бизнес Россия обошла практически все крупные экономически развитые страны и сумела выйти на первое — не почетное! - место в Европе. Согласно оценкам экспертов компании, приводимым в докладе «Paying Taxes 2013», совокупная средняя эффективная налоговая ставка на бизнес в России составляет более 54,1%, что значительно превышает уровень налогового бремени в странах Европейского Союза (42,6%) и в целом в мировой экономике (44,7%).

Итоговую оценку по России эксперты PWC получили за счёт суммирования сразу трёх эффективных ставок налогообложения - по налогу на прибыль (7,1%), налогам на труд или заработную плату (41,2%) и по «прочим налогам» (5,8%). При этом нужно отметить, что в расчётах экспертов не был учтён целый ряд весьма значимых по совокупной нагрузке на бизнес налогов и сборов в бюджет - прежде всего, НДПИ и целый ряд акцизов и пошлин. С учётом этих сборов реальная эффективная ставка достигает 65-70% (!). Это привело к тому, что в начале текущего года в налоговых инспекциях появилась огромная очередь на закрытие малых предприятий. По данным Федеральной налоговой службы России, в 2013 году число закрывшихся индивидуальных предприятий составило 3,7 млн.

Для сравнения, средняя налоговая ставка в крупных экономически развитых странах с высоким уровнем жизни населения, входящих в состав группы ОЭСР, не превышает 42,7%. И это при условии наличия пускай и далёкой от совершенства, но, тем не менее, весьма действенной системы социальной поддержки населения.

Напрашивается вывод, что эта система больше походит на ограбление бизнеса государством, убийство бизнеса, а не на налоговую систему. Нередко налоговые службы добавляют смертоносности бизнесу, устраивая пристрастные проверки, имея план собрать определенное количество штрафов и зачастую не имея права не брать штрафов. Часто так и говорят: «Не дадите — еще увеличим, хуже будет». Например, на прошедшую Олимпиаду так и собирало государство — с миру по нитке, часто — по последней... Таким слухом мир бизнеса полнится.

В России система социальной поддержки населения хромает на обе ноги. На социальные выплаты, предусмотренные в нашем государстве, невозможно гражданам реализовать социальные потребности.

У Российского Правительства нет никаких оправданий для столь высоких налоговых ставок. Практически все предприятия вынуждены кредитоваться. При этом ставки на кредиты тоже грабительские и достигают 22%.

Анализ Российской налоговой системы позволяет сделать только один вывод: налоговая система в России фактически является инструментом, благодаря которому властьимущие пополняют бюджет в ущерб экономике и развитию предприятий. Цель пополнения бюджета очевидна – чем больше денег в бюджете, тем больше можно своровать. В существующем виде современная налоговая система фактически является тормозом развития экономики и стимулятором роста цен. Более того, она косвенно приводит к снижению и без того низких социальных выплат населению. Либо, как это сейчас принято – к сокращению бюджетников для сохранения выплат.

В результате мы имеем государство с самыми высокими налоговыми ставками, самыми высокими процентами по кредиту, самыми низкими социальными выплатами и самым низким уровнем дохода населения.

Так, видимо, завершается разрушение всего нашего государства. Ведь за время перестройки и реформ, прошедших после ельцинского переворота, в стране обанкротилось и ликвидировалось более 400 тысяч предприятий, разрушено около 40 тысяч деревень... Во время первого дефолта, устроенного в стране рыночной банковской системой, нас спасли только малые и средние предприниматели, мы выжили только благодаря им. Видимо, поэтому все сделано для того, чтобы в надвигающемся кризисе спасать нас было некому. Тогда голод и смертность коренного населения будут просто ужасающими для коренного народа, но удовлетворительными для тех, кто уже готов нашу страну заселить. Не так ли?.. Светлана Лада-Русь , Источник: http://lada-rus.ru

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