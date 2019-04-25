Экономика блох, вшей и клопов

Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс.

Можно ли уважать неэффективную власть? И нужно ли? Принуждение к уважению — не является ли это действие аморальным? И не вступает ли оно в противоречие с христианской заповедью «не сотвори себе кумира»? То есть власть видит идеал в самой себе! Более того, репрессиями пытается закрепить в общественном сознании это «кривоглазие», навязывая искаженную картину мира всему народу.

Не помню такого, чтобы высшие чиновники сказали: «У нас отсталое, неэффективное госуправление. Мы не помогаем стране развиваться. У нас деградируют все социально-важные сферы: медицина, образование, занятость населения. В стране деиндустриализация, опустынивание сельских территорий, разгул бюрократии, коррупция. У нас технологическая отсталость на десятки лет от передовых стран. У нас плохие продукты, страна завалена мусором, везде помойки. У нас дикое неравенство, лизоблюдство и карьеризм вместо социальных лифтов, несправедливость в судах. У нас нет собственных идей, нет кадров, нет стратегии. Давайте меняться! Давайте подумаем вместе, как сделать жизнь лучше в нашей стране».

Ан нет! «Рывок» должны совершить не чиновники и связанные с ними олигархи (материально, впрочем, сильные мира сего уже «рванули», оторвавшись от народной жизни на космические расстояния), а телемассы. Предпенсионеры, самозанятые, бюджетники низшего звена, наемные сотрудники и уцелевшие предприниматели. «Рывок» — это новые поборы, налоги, рост цен и тарифов, постоянно меняющиеся законы, интенсификация труда, ухудшение его условий, грабительские кредиты и пр.

Ну сколько можно так жить, скажите на милость?! Ведь всему со временем приходит конец. И как бы ни была отстала наша система госуправления, как бы она ни играла на понижение, низводя культуру и интеллект народа до своего архаичного уровня, технологический и информационный прогресс неостановим. Люди путешествуют, думают, сравнивают, делают выводы. А у невыездных (по экономическим причинам) есть Интернет, дающий доступ к информации. Уже во многих африканских странах продолжительность жизни выше, чем у нас. Что тогда говорить про «загнивающий Запад» или о благополучных государствах Азии?!

Обидно! Россия топчется на месте. Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс. Более того, он настаивает на своей незаменимости, несменяемости, цементируя монополию и «стабильность» непрозрачными выборами и агрессивным восприятием критики.

Это топтание на месте особенно заметно, когда видишь станки советского времени на чудом уцелевших заводах обрабатывающей промышленности и рядом — единичные экземпляры немецкого, итальянского, японского оборудования. Разница — как между телегой и автомобилем. И возникают вопросы: на что мы потратили тридцать лет жизни и деньги от продажи сырья?! На виллы и яхты правящего класса? На показуху спортивных и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и «Ельцин-центр»?!

Почему нас десятилетиями лишают права на созидательный, высокотехнологичный труд? Кому это выгодно? Получается, что такое положение дел в интересах власти? Так наша ли эта власть? Что у нас с ней общего, если мы так разно оцениваем ситуацию в стране?

Совет Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики провел выездные заседания в Нижнем Новгороде, Владимире и Рязани. В Москве, подводя итог встречам, был представлен доклад о состоянии дел в обрабатывающей промышленности. Каков же вывод? «Мы не видим четкой стратегии (со стороны правительства) по повышению конкурентоспособности нашей экономики. В 2018 году наблюдалось некоторое улучшение показателей, однако общая картина свидетельствует о затянувшейся рецессии», — резюмировал промышленник Константин Бабкин.

Дежавю! Ровно год назад на Московском экономическом форуме выступающие в один голос говорили об отсутствии стратегии и тактики. От предпринимателей, общественных деятелей прозвучал коллективный вопль: «Надо убедить руководство страны, что развитие возможно!» У некоторых идеалистов еще теплилась надежда, что переизбранный президент назначит правительство профессионалов. Ведь даже Борис Ельцин с сильно подорванным здоровьем и не всегда трезвым взглядом на мир, и тот перед угрозой краха призвал антикризисную команду Примакова—Маслюкова.

Между тем ситуация в экономике, несмотря на обнадеживающие рапорты Росстата, сегодня даже хуже, чем в 1998 году. Россия под санкциями, есть угроза их усиления, страна участвует в военных конфликтах (с неизбежной гонкой вооружений), а уровень нашей технологической отсталости за последние двадцать лет только вырос. За это же время сформировалось поколение россиян, убежденных, что «этому государству мы ничего не должны», «как они к нам, так и мы к ним», «хотим как в Париже».

Казалось бы, при таком раскладе на человека трудящегося, особенно промышленника — организатора производства, власть должна молиться. В ножки ему поклониться: ведь он создает сложный товар, дает людям работу и зарплату, платит государству налоги. Есть работа — есть развитие. Нет развития — есть абсолютизм, когда все надежды на бюджетный карман и первое лицо: «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Прошло 160 с лишним лет, как Николай Некрасов написал эти стихи, но скрепы все те же!.. А без крепостного права — никак?.. Тоска по холопам?

«Нам рассказывают о тяжелом положении украинского населения, где тарифы выросли на 700% и газ подорожал на 1200%, — говорит Вячеслав Губанов, директор ватной фабрики в Рязанской области. — Семь лет назад земельный участок для производственной деятельности мы приобрели за 1 млн 140 тыс. Сейчас его оценили в 116 млн 800 тыс. Сумма налога возросла на 10 250%. Это что — самоуправство, некомпетентность или просто клинический идиотизм? Мое глубочайшее убеждение, что в этой стране создана не экономика муравьев и термитов, а экономика блох, вшей и клопов. Наша экономика больна педикулезом».

Заражение виртуальными «вшами и гнидами» — признак духовной антисанитарии, сопутствующий культурной катастрофе или войне. Следующая фаза — сыпной тиф. В Китае при падении производства оперативно снизили налоги — для бизнеса и населения. Но у нас свой путь!.. Адепты «особой цивилизации» ухитряются так вести дело, что в самой богатой энергоресурсами стране постоянно растут цены на бензин, дизельное топливо, электричество. При самых больших в мире пашнях 63% населения умирает от «неправильного питания». Ну извините, такие результаты наводят на очень непочтительные мысли. Нужны дезинфекция и дезинсекция — люди в хороших костюмах с сытыми лицами, кажется, серьезно заражены разрушительными идеями.

По данным аналитического центра Торгово-промышленной палаты, наши предприниматели в числе барьеров, препятствующих бизнесу, на первое место поставили высокие налоги. Далее — дорогой кредит, нестабильность законодательства, коррупцию.

Состояние российской экономики есть концентрированное выражение неумелой политики. Только за 2018 год в стране закрылось свыше 41 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. А что касается уцелевших — издержки и себестоимость продукции растут. Да, есть и «подкармливание» — субсидиями, грантами. Но! 52:1 — таково процентное соотношение налогов и господдержки у промышленников.

Деградирующая экономика и деиндустриализация — путь к распаду. Разговорами про «духовность», «русский мир», общую историю центробежные тенденции не остановишь. Россия перестает быть экономическим «магнитом» для вчерашних стран-союзниц. Убежала в Европу Украина, обозначились разногласия с Белоруссией. А разве для Казахстана, перешедшего на латиницу, мы являемся центром силы?! Да и в регионах, судя по тому, как хозяйничает на Байкале и в сибирских лесах Китай, почти смирились с незавидной ролью раненого медведя, которого западные и восточные партнеры рассматривают как вожделенный объект дележки.

Низкий уровень госуправления — дело для России не новое, но привыкнуть к этому невозможно! Поэт прав: «Сомкну глаза и даже ночью вижу,/Как новые бояре и купцы/Бегут от нас в Нью-Йорки и в Парижи,/Не заперев коттеджи и дворцы».

Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/04/24/rossiyskaya-ekonomika-blokh-vshey-i-klopov-krik-dushi-predprinimatelya.html#loaded-14