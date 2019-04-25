Экономика блох, вшей и клопов
Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс.
Можно ли уважать неэффективную власть? И нужно ли? Принуждение к уважению — не является ли это действие аморальным? И не вступает ли оно в противоречие с христианской заповедью «не сотвори себе кумира»? То есть власть видит идеал в самой себе! Более того, репрессиями пытается закрепить в общественном сознании это «кривоглазие», навязывая искаженную картину мира всему народу.
Ан нет! «Рывок» должны совершить не чиновники и связанные с ними олигархи (материально, впрочем, сильные мира сего уже «рванули», оторвавшись от народной жизни на космические расстояния), а телемассы. Предпенсионеры, самозанятые, бюджетники низшего звена, наемные сотрудники и уцелевшие предприниматели. «Рывок» — это новые поборы, налоги, рост цен и тарифов, постоянно меняющиеся законы, интенсификация труда, ухудшение его условий, грабительские кредиты и пр.
Ну сколько можно так жить, скажите на милость?! Ведь всему со временем приходит конец. И как бы ни была отстала наша система госуправления, как бы она ни играла на понижение, низводя культуру и интеллект народа до своего архаичного уровня, технологический и информационный прогресс неостановим. Люди путешествуют, думают, сравнивают, делают выводы. А у невыездных (по экономическим причинам) есть Интернет, дающий доступ к информации. Уже во многих африканских странах продолжительность жизни выше, чем у нас. Что тогда говорить про «загнивающий Запад» или о благополучных государствах Азии?!
Обидно! Россия топчется на месте. Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс. Более того, он настаивает на своей незаменимости, несменяемости, цементируя монополию и «стабильность» непрозрачными выборами и агрессивным восприятием критики.
Это топтание на месте особенно заметно, когда видишь станки советского времени на чудом уцелевших заводах обрабатывающей промышленности и рядом — единичные экземпляры немецкого, итальянского, японского оборудования. Разница — как между телегой и автомобилем. И возникают вопросы: на что мы потратили тридцать лет жизни и деньги от продажи сырья?! На виллы и яхты правящего класса? На показуху спортивных и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и «Ельцин-центр»?!
Почему нас десятилетиями лишают права на созидательный, высокотехнологичный труд? Кому это выгодно? Получается, что такое положение дел в интересах власти? Так наша ли эта власть? Что у нас с ней общего, если мы так разно оцениваем ситуацию в стране?
Совет Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики провел выездные заседания в Нижнем Новгороде, Владимире и Рязани. В Москве, подводя итог встречам, был представлен доклад о состоянии дел в обрабатывающей промышленности. Каков же вывод? «Мы не видим четкой стратегии (со стороны правительства) по повышению конкурентоспособности нашей экономики. В 2018 году наблюдалось некоторое улучшение показателей, однако общая картина свидетельствует о затянувшейся рецессии», — резюмировал промышленник Константин Бабкин.
Дежавю! Ровно год назад на Московском экономическом форуме выступающие в один голос говорили об отсутствии стратегии и тактики. От предпринимателей, общественных деятелей прозвучал коллективный вопль: «Надо убедить руководство страны, что развитие возможно!» У некоторых идеалистов еще теплилась надежда, что переизбранный президент назначит правительство профессионалов. Ведь даже Борис Ельцин с сильно подорванным здоровьем и не всегда трезвым взглядом на мир, и тот перед угрозой краха призвал антикризисную команду Примакова—Маслюкова.
Между тем ситуация в экономике, несмотря на обнадеживающие рапорты Росстата, сегодня даже хуже, чем в 1998 году. Россия под санкциями, есть угроза их усиления, страна участвует в военных конфликтах (с неизбежной гонкой вооружений), а уровень нашей технологической отсталости за последние двадцать лет только вырос. За это же время сформировалось поколение россиян, убежденных, что «этому государству мы ничего не должны», «как они к нам, так и мы к ним», «хотим как в Париже».
Казалось бы, при таком раскладе на человека трудящегося, особенно промышленника — организатора производства, власть должна молиться. В ножки ему поклониться: ведь он создает сложный товар, дает людям работу и зарплату, платит государству налоги. Есть работа — есть развитие. Нет развития — есть абсолютизм, когда все надежды на бюджетный карман и первое лицо: «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Прошло 160 с лишним лет, как Николай Некрасов написал эти стихи, но скрепы все те же!.. А без крепостного права — никак?.. Тоска по холопам?
«Нам рассказывают о тяжелом положении украинского населения, где тарифы выросли на 700% и газ подорожал на 1200%, — говорит Вячеслав Губанов, директор ватной фабрики в Рязанской области. — Семь лет назад земельный участок для производственной деятельности мы приобрели за 1 млн 140 тыс. Сейчас его оценили в 116 млн 800 тыс. Сумма налога возросла на 10 250%. Это что — самоуправство, некомпетентность или просто клинический идиотизм? Мое глубочайшее убеждение, что в этой стране создана не экономика муравьев и термитов, а экономика блох, вшей и клопов. Наша экономика больна педикулезом».
Заражение виртуальными «вшами и гнидами» — признак духовной антисанитарии, сопутствующий культурной катастрофе или войне. Следующая фаза — сыпной тиф. В Китае при падении производства оперативно снизили налоги — для бизнеса и населения. Но у нас свой путь!.. Адепты «особой цивилизации» ухитряются так вести дело, что в самой богатой энергоресурсами стране постоянно растут цены на бензин, дизельное топливо, электричество. При самых больших в мире пашнях 63% населения умирает от «неправильного питания». Ну извините, такие результаты наводят на очень непочтительные мысли. Нужны дезинфекция и дезинсекция — люди в хороших костюмах с сытыми лицами, кажется, серьезно заражены разрушительными идеями.
По данным аналитического центра Торгово-промышленной палаты, наши предприниматели в числе барьеров, препятствующих бизнесу, на первое место поставили высокие налоги. Далее — дорогой кредит, нестабильность законодательства, коррупцию.
Состояние российской экономики есть концентрированное выражение неумелой политики. Только за 2018 год в стране закрылось свыше 41 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. А что касается уцелевших — издержки и себестоимость продукции растут. Да, есть и «подкармливание» — субсидиями, грантами. Но! 52:1 — таково процентное соотношение налогов и господдержки у промышленников.
Деградирующая экономика и деиндустриализация — путь к распаду. Разговорами про «духовность», «русский мир», общую историю центробежные тенденции не остановишь. Россия перестает быть экономическим «магнитом» для вчерашних стран-союзниц. Убежала в Европу Украина, обозначились разногласия с Белоруссией. А разве для Казахстана, перешедшего на латиницу, мы являемся центром силы?! Да и в регионах, судя по тому, как хозяйничает на Байкале и в сибирских лесах Китай, почти смирились с незавидной ролью раненого медведя, которого западные и восточные партнеры рассматривают как вожделенный объект дележки.
Низкий уровень госуправления — дело для России не новое, но привыкнуть к этому невозможно! Поэт прав: «Сомкну глаза и даже ночью вижу,/Как новые бояре и купцы/Бегут от нас в Нью-Йорки и в Парижи,/Не заперев коттеджи и дворцы».
Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/04/24/rossiyskaya-ekonomika-blokh-vshey-i-klopov-krik-dushi-predprinimatelya.html#loaded-14
Боженьки, какие же МЫ несчастные и бедные. Какой же УЖАС. Народ , пpocpaвший свою Страну ,Родину, Государство. променявший все блага Социалистической системы за кусок соево-химической колбасы и джинсовые штаны. Народ , для которого нет ничего святого и который с такой легкостью отдал своих ДЕТЕЙ в российские школы , народ который за 30 (!) лет не только не построил СВОЕ новое Государство , но еще готов развалить и то что у него сейчас есть………..И этот народ сейчас сидит и плачет о НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ? Вы что , от рождения дoлбoёбы или вас так ЖИЗНЬ низко ( под плинтус) опустила , что вы уже окончательно съехали с ума и обнаглели в хлам? После всего , что ВЫ ( мы) натворили в 90е и что продолжаем творить по сей день не имеем никакого морального права кого-то в чем-то обвинять и тем более требовать к себе ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО отношения. Кто лечит вас так плохо, кто кормит вас несъедобной пищей, кто грабит вас и кто принимает такие законы, кто “учит” ваших детей в школах и кто бьет вас по головам на митингах, кто убивает вас на войнах и промывает вам мозги в всяких Ельцин центрах и в СМИ ? Это все делаете ВЫ сами, ваши друзья и родственники, ваши выросшие дети. За тридцать лет Вы ничего не сделали что бы ЖИЗНЬ в Стране стала лучше , а люди счастливее. Вообще НИЧЕГО. Когда кто-то из вас находит в себе крупинку самоуважения и немного совести ВЫ тут же своим действием иди бездействием ставите его на место. Что бы не выделялся и был как все, ничтожеством.Вы можете что-то положительное сделать только из под кнута. Самостоятельно вы не можете НИЧЕГО полезного сделать. И всегда ждете ВОЖДЯ, Царя, Лидера. Зачем? Для чего? Кому вы такие нужны ? Вот и проводят всякие опросы, в надежде увидеть положительные изменения в сознании НАРОДА. Над вами глумятся, зажимают гайки. На вас cpyт и плюют в надежде пробудить в вас ИСКРУ воли. Но нет.Тишина. Кроме хотелок ничего более. Завтра вас будут БИТЬ, больно , по морде. Но не потому что кто-то испытывает к вам неприязнь, а из любопытства. Что бы посмотреть , когда в ВАС проснется хотя бы инстинкт самосохранения и вы начнете БОРОТЬСЯ за свое существование, жизнь. И результат этого эксперимента будет зависеть исключительно от вас. Водить вас по пустыням , как Моисей водил свой народ , ожидая , когда умрет последний РАБ , никто не будет. И я опять спрашиваю вас. ВЫ ( мы) заслуживаем уважения и справедливого обращения к нам? Кто НАС грабит и уничтожает? Кто наш ИСТИННЫЙ враг? С кем восстанавливать Советский Союз и ради кого, чего?! Прежде чем гневно писать, подумайте тем чем вы еще способны думать.
похоже ты начал понимать, что из гнилых досок и мусора хороший дом никак не построить.
Админ заболел что-ли? А как же жизнеутверждающие заметки о величии и вставании с колен?
,,,З д р а в и я Вам,,,
[РАЗНОГО...]
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_Из вопроса “Юстаса”(9:46):
“Кто НАС грабит и уничтожает? Кто наш ИСТИННЫЙ враг?
—> ОТВЕТ: НЫНЕшняя Т.Н.”российская” власть=”МАСТЬ”!!!
[НЫНЕшний,ТАМошний - ПРАВЯЩИЙ КАГАЛ - Враг России!]
[ЖУЛЬЁ,ВОРЬЁ,КАЗНОКРАТЫ = политические ПАРАЗИТЫ!]
_Жулик жуликом РУКОВОДИТ,жулик жулику ПОДЧИНЯЕТСЯ!
И…ВСЯ эТА ОРАВА ПАРАЗИТОВ – “российскОЙ-властью” называется!
ИМЕННО ИМИ…Россия РАЗГРАБЛЯЕТСЯ и…УНИЧТОЖАЕТСЯ!
* Против ИХ…набор Обоснованных Мер – Миром Применяет`ся!!!
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_СТАТЬЯ:У Силуанова и ЗАММИНИСТРА обороны РФ нашли на
Рублёвке имущество,в разы превышающее официальные доходы.
_САЙТ:crimerussia.com ОТДЕЛ – Коррупция.ОТ 24-4-19;21:17;
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,,СЛАВА,,”российскОЙ-власти” ,,СЛАВА,,- как С лева
так И…С права!Пожирает Россию – Правящая ОРАВА!
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_Но ЭТА Преступная СВОРА не только Россию РАЗРУШАЕТ,эта
ПАРАЗИТическая ПОЛИТ-БАНДА – Вред ДРУГИМ странам ПРИЧИНЯЕТ!
…Тем,что…ТУДА(из РФ)- “ЗЖАВУЮ”(грязную)нефть поставляет…
[В РБ - повреждено ОБОРУДОВАНИЕ на НЕФТЯНЫХ заводах...а Польша
ПРИОСТАНОВИЛА получение российской нефти по труб-ду "Дружба"!]
[ГРОМАДНОЕ кол-ство нефти ИЗ России - Опасно,НЕ пригодно!]
—> Это Вред не только ДРУГИМ странам,это Вред для России!
…Неужто ГДЕ-то(в РФ) ПРОИЗОШЛА…ТЕХНОГЕННАЯ АВАРИЯ но…
её СКРЫЛИ…?!Иначе ОТКУДА такое кол-ство ВРЕДной нефти…
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Режим НЫНЕ правящИХ…в России – Опасен для РФ и…Мира!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 25-4-19.
P.S. Ну и…КУДА смотрит “Смотрящий” за РФ…ПВВ…?
Пусть многое не так как хотелось бы в нашей стране , но другой России нет , она такая как есть и в ней мы живем .Многие надеются на государство и его помощь – вроде бы нормально , но как показывает практика не оправдано . С другой стороны и в минусах есть плюсы , условия жизни призывают задуматься над тем как мы живем и может быть кто то, все же сделает правильные выводы для себя .
1. Ущерб от природных степных пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным в Чите.
2. В Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.
3. Миллиард долларов пожертвован на восстановление Нотр-Дама
Как говориться, одни годы, да разные погоды…