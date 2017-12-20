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Крымский мост. День соединения

19:12. 20 декабря 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня официально произошло соединение автодорожных пролетов Керченского моста, который по итогам голосования будет называться "Крымским".
Таким образом мост соединился и уже в течении месяца, первые строительные автомашины уже смогут переехать с одного берега на другой.
Ну а ближе к выборам по мосту с вероятностью 99% проедет автомобиль (скорее всего не "Лада Калина") с известно каким пассажиром.









На самом деле, это достаточно знаменательный день. Завершен важный этап строительства, которое постепенно приближается к своему завершению на зло всем "украинским экспертам".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керчь, крым, Крымский мост, Россия, строительство, транспорт
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