Сегодня официально произошло соединение автодорожных пролетов Керченского моста, который по итогам голосования будет называться "Крымским".Таким образом мост соединился и уже в течении месяца, первые строительные автомашины уже смогут переехать с одного берега на другой.Ну а ближе к выборам по мосту с вероятностью 99% проедет автомобиль (скорее всего не "Лада Калина") с известно каким пассажиром.На самом деле, это достаточно знаменательный день. Завершен важный этап строительства, которое постепенно приближается к своему завершению на зло всем "украинским экспертам".

Источник: colonelcassad.livejournal.com