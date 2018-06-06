Новости Украины и Новороссии 06 июня 2018
- 07:00 «Антонов» прокомментировал идею возобновить производство Ан-124 в России.
- 01:00 После пожара в чернобыльском лесу в Киеве вырос радиационный фон (ФОТО).
- Вчера 23:07 Олейник: пресса – как зеркало украинского Майдана.
- Вчера 22:02 Неожиданный человек от Блoка Петра Пopoшенко.
- Вчера 21:59 Порошенко некорректно процитировал Путина и обвинил Россию в распространении фейков.
- Вчера 21:13 Киев в опасности: в Чернобыльской зоне полыхают лесные пожары (ФОТО).
«Антонов» прокомментировал идею возобновить производство Ан-124 в России
Украинское авиационное госпредприятие «Антонов» не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией, в том числе и для изготовления и модернизации самолетов Ан-124–100 «Руслан».
Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель», которое утверждает, что связалось с пресс-службой предприятия.
«Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124–100 „Руслан” с российской стороной специалистами ГП „Антонов” не обсуждается» — цитирует издание представителя пресс-службы.
Напомним, ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал журналистам, что выпуск легендарного «Руслана» могут возобновить под новым брендом, уточнив, что инженеры планируют модернизировать конструкцию шасси, авионику а также поменять двигатели.
На вопрос украинских журналистов о возможности России самостоятельно выпускать «Русланы», в пресс-службе «Антонова» ответили, что в Ульяновске уже построен производственный комплекс «Авиастар», предназначенный для выпуска таких самолётов. С помощью ГП «Антонов» было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов.
«Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета — ГП» Антонов «обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124–100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой „Антонов” без участия ГП „Антонов” невозможно», — утверждает пресс-служба легендарного советского авиазавода, оставшегося на Украине после распада Союза.
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После пожара в чернобыльском лесу в Киеве вырос радиационный фон (ФОТО)
В Киеве на фоне пожара и сильного задымления в Чернобыле растет радиационный фон. Это следует из отчетов ГосЧС и замеров киевлян.
Так, к 17:00 вторника, 5 мая в Киеве сообщалось о 10 микрорентген в час. А в уже в 21:00 руководитель ГосЧС заявил о 12-ти мкР/час.
Сообщение в 17:00
Сообщение в 21:00
При этом в ГосЧС отмечают, что уровень до 30 считается безопасным.
Киевляне, которые делают индивидуальные замеры, говорят, что в городе сейчас даже не 12, а более 13-ти микрорентген в час.
Похожие данные опубликованы на сайте НПО «Опыт», который предоставляет онлайн-мониторинг радиационного фона в украинской столице. На данный момент тут фиксируется немногим выше 13 мкР в час. Причем это самый низкий показатель за день — в 8 утра и 16 вечера фон поднимался и выше 15-ти.
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Олейник: пресса – как зеркало украинского Майдана
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Неожиданный человек от Блoка Петра Пopoшенко
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Порошенко некорректно процитировал Путина и обвинил Россию в распространении фейков
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что RT и Sputnik распространяют ложные новости, однако не смог привести каких-то доказательств и при этом некорректно цитировал высказывания российского лидера Владимира Путина.
«Это — фейковые новости, распространяемые Россией. Она вкладывает сотни миллионов долларов в RT и Sputnik — российские инструменты, использующиеся для оказания влияния в демократических странах. Задумайтесь только: они используют демократические инструменты, такие как свободная пресса, свободные выборы, демократию для того, чтобы создавать нестабильность», — сказал Порошенко.
По его словам, российские СМИ распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весь остальной мир.
«Весь мир — испытательная площадка для политики фейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма», — утверждает Порошенко.
В ходе интервью испанский журналист напомнил, что «когда в марте Путин одержал победу на выборах, Маргарита Симоньян, глава RT и Sputnik, его поздравила, назвав «вождём», хотя это слово употребляли, в том числе, по отношению к Иосифу Сталину.
«Сталин был ответственен за геноцид на Украине, за последовавший за ним голод. Погибло 8 миллионов человек. Сталин был тираном, таким как Гитлер. А сейчас Россия выставляет его героем нашего времени в телепрограммах, биографических лентах, фильмах и других произведениях пропагандистской машины. Это очень опасно», — прокомментировал это Порошенко.
«Заметьте, Путин говорит, что главной трагедией 20-го века стала не Вторая мировая война, не Холокост, а развал СССР. Я полагаю также, что глава RT знала, что термин “вождь” в русском языке означает “фюрер”», — сказал украинский президент.
Однако Порошенко при этом использовал ложный контекст: российский президент никогда не говорил, что считает другие трагические события ХХ века менее значимыми, чем распад СССР. Путин в 2005 году охарактеризовал развал Советского Союза как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Позднее ему задавали вопрос о его оценке распада СССР, но без упоминания о том, считает ли он его величайшей трагедией столетия.
Путин ответил, что это была катастрофа, так как «25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей» и, кроме того, «была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия».
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Киев в опасности: в Чернобыльской зоне полыхают лесные пожары (ФОТО)
Сегодня июня в районе промышленной площадки Чернбыльской АЭС произошло возгорание сухой травы, вследствие чего огонь перекинулся на прилегающий лесной массив.
Как говорится в официальном сообщении пресс-службы ЧАЭС, возгорание случилось в районе открытого распределительного узла (ОРУ-330) станции. О случившемся были уведомлены пожарные. Тем не менее, огонь быстро распространился и охватил прилегающий к станции лесной массив.
В настоящее время в тушении пожара принимают участие 29 единиц техники и 126 человек, привлекли даже авиацию.
По официальным сообщениям превышения радиационного фона пока не зафиксировано, однако по словам местных жителей, гарь от пожара в зараженной зоне уже чувствуется в окрестностях Киева. Ситуация опасна тем, что огнем охвачен так называемый «рыжий лес», который принял на себя львиную долю радиации во время аварии на ЧАЭС. Площадь пожара достигает 10 гектаров. Эксперты не скрывают, что в воздух могут выбрасываться радиоактивные элементы, а ветер дует на столицу украинского государства.
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