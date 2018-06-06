Новости Украины и Новороссии 06 июня 2018

Украинское авиационное госпредприятие «Антонов» не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией, в том числе и для изготовления и модернизации самолетов Ан-124–100 «Руслан».



Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель», которое утверждает, что связалось с пресс-службой предприятия.

«Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124–100 „Руслан” с российской стороной специалистами ГП „Антонов” не обсуждается» — цитирует издание представителя пресс-службы.

Напомним, ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал журналистам, что выпуск легендарного «Руслана» могут возобновить под новым брендом, уточнив, что инженеры планируют модернизировать конструкцию шасси, авионику а также поменять двигатели.





На вопрос украинских журналистов о возможности России самостоятельно выпускать «Русланы», в пресс-службе «Антонова» ответили, что в Ульяновске уже построен производственный комплекс «Авиастар», предназначенный для выпуска таких самолётов. С помощью ГП «Антонов» было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов.

«Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета — ГП» Антонов «обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124–100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой „Антонов” без участия ГП „Антонов” невозможно», — утверждает пресс-служба легендарного советского авиазавода, оставшегося на Украине после распада Союза.

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