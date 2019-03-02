Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 марта 2019
- 12:58 В Идлибе подорвал себя террорист-смертник: пятеро людей убиты, есть раненые.
- 05:00 Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО).
- Вчера 23:09 В Сирии ожидается усиление линии обороны вдоль Евфрата.
- Вчера 22:14 Сирия: кадры штурма — подготовленные русским ЧВК «суперсолдаты» в действии (ВИДЕО).
- Вчера 21:18 Опубликован доклад с итогами расследования «химатаки» в Сирии.
В Идлибе подорвал себя террорист-смертник: пятеро людей убиты, есть раненые
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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО)
Экспонаты и участники акции «Сирийский перелом» пересекли Керченский пролив по Крымскому мосту автомобильным транспортом. В субботу выставка прибывает в Керчь.
Об этом сообщает Минобороны России.
Сам эшелон с военной техникой террористов на территорию Крымского полуострова доставлен на пароме, после чего сирийские трофеи были вновь погружены на поезд.
За неделю пути передвижной музей преодолел уже более 2 тысяч километров, в то время как общая протяженность маршрута составит более 26 000 километров.
Завтра, 3 марта, остановка поезда «Сирийский перелом» запланирована в Севастополе, 5 марта — в Новороссийске, 6 марта — в Кропоткине, а 7 марта — в Волгограде. Далее эшелон проследует уже по территории Центрального военного округа с ближайшими остановками в Саратове (8 марта), Самаре (9 марта) и Уфе (11 марта). Подробнее о маршруте движения на сайте: http://syriantrain.mil.ru.
За неделю железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.
На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.
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На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.
«Сирийский перелом»
Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у террористов, проводится Минобороны РФ по решению Президента РФ. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. На обратном пути в апреле поезд остановится еще в четырех регионах ПФО — в Перми, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде.
В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.
Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.
Во время остановок на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.
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В Сирии ожидается усиление линии обороны вдоль Евфрата
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Сирия: кадры штурма — подготовленные русским ЧВК «суперсолдаты» в действии (ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сделал новый репортаж о том, как российские бойцы ЧВК тренируют сирийских ополченцев на новых курсах спецподготовки. Просочившаяся информация об этом ранее уже вызвала тревогу в рядах оставшихся немногочисленных бандформирований.
Как ранее сообщала РВ, в ходе большого отбора курсантов под руководством российских инструкторов в первый день его прошли более 750 бойцов, Из них вскоре осталось только 50, а в дальнейшем будет лишь 20.
Прошло тридцать дней с начала курсов. Сегодня мы можем сравнить тех бойцов, которые месяц назад боролись за право быть курсантами и тех, кто став ими, прошёл большую часть обучения. За этот период, они получили не только информацию и навыки ведения войны и обеспечения безопасности.
Они получили уверенность и понимание того, что они делают и выполняют. Ну и ещё один небольшой и заметный момент. Сирийские бойцы многие команды и реплики говорят на русском языке. Есть у них желание и стремление быть похожими на нас. Это дорогого стоит.
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Опубликован доклад с итогами расследования «химатаки» в Сирии
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
Сообщается, что миссия проанализировала показания свидетелей, результаты анализа проб окружающей среды и биомедицинских проб, токсикологического анализа и другие данные.
В документе утверждается, что имело место «использование токсичного химического вещества в качестве оружия».
«Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор», — говорится в докладе.
Удар по Думе
В апреле 2018 года Запад обвинил в химатаке на Думу сирийские власти.
В качестве доказательств организация «Белые каски» использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее, 13 марта, сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Позже о постановочных съемках РИА Новости рассказали 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был их участником, и его отец. По их словам, за участие в ролике дети получали печенье. Более того, местные жители не смогли подтвердить факт атаки.
Постановочные съемки
В середине февраля 2019 года продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химатаки были постановочными.
«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал он в Twitter.
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