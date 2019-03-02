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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 марта 2019

09:45. 2 марта 2019 Просмотров - 359 Нет комментариев Опубликовал:

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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО)

Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна

Экспонаты и участники акции «Сирийский перелом» пересекли Керченский пролив по Крымскому мосту автомобильным транспортом. В субботу выставка прибывает в Керчь.

Об этом сообщает Минобороны России.

Сам эшелон с военной техникой террористов на территорию Крымского полуострова доставлен на пароме, после чего сирийские трофеи были вновь погружены на поезд.

За неделю пути передвижной музей преодолел уже более 2 тысяч километров, в то время как общая протяженность маршрута составит более 26 000 километров.

Завтра, 3 марта, остановка поезда «Сирийский перелом» запланирована в Севастополе, 5 марта — в Новороссийске, 6 марта — в Кропоткине, а 7 марта — в Волгограде. Далее эшелон проследует уже по территории Центрального военного округа с ближайшими остановками в Саратове (8 марта), Самаре (9 марта) и Уфе (11 марта). Подробнее о маршруте движения на сайте: http://syriantrain.mil.ru.

За неделю железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.

На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.

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На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.

«Сирийский перелом»

Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у террористов, проводится Минобороны РФ по решению Президента РФ. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. На обратном пути в апреле поезд остановится еще в четырех регионах ПФО — в Перми, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде.

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Во время остановок на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.

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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли по Крымскому мосту на полуостров (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Сирии ожидается усиление линии обороны вдоль Евфрата

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Сирия: кадры штурма — подготовленные русским ЧВК «суперсолдаты» в действии (ВИДЕО)

Сирия: кадры штурма — подготовленные русским ЧВК «суперсолдаты» в действии (ВИДЕО) | Русская весна

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сделал новый репортаж о том, как российские бойцы ЧВК тренируют сирийских ополченцев на новых курсах спецподготовки. Просочившаяся информация об этом ранее уже вызвала тревогу в рядах оставшихся немногочисленных бандформирований.

Как ранее сообщала РВ, в ходе большого отбора курсантов под руководством российских инструкторов в первый день его прошли более 750 бойцов, Из них вскоре осталось только 50, а в дальнейшем будет лишь 20.

Прошло тридцать дней с начала курсов. Сегодня мы можем сравнить тех бойцов, которые месяц назад боролись за право быть курсантами и тех, кто став ими, прошёл большую часть обучения. За этот период, они получили не только информацию и навыки ведения войны и обеспечения безопасности.

Они получили уверенность и понимание того, что они делают и выполняют. Ну и ещё один небольшой и заметный момент. Сирийские бойцы многие команды и реплики говорят на русском языке. Есть у них желание и стремление быть похожими на нас. Это дорогого стоит.

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Опубликован доклад с итогами расследования «химатаки» в Сирии

Опубликован доклад с итогами расследования «химатаки» в Сирии | Русская весна

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

Сообщается, что миссия проанализировала показания свидетелей, результаты анализа проб окружающей среды и биомедицинских проб, токсикологического анализа и другие данные.

В документе утверждается, что имело место «использование токсичного химического вещества в качестве оружия».

«Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор», — говорится в докладе.

Удар по Думе

В апреле 2018 года Запад обвинил в химатаке на Думу сирийские власти.

В качестве доказательств организация «Белые каски» использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее, 13 марта, сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Позже о постановочных съемках РИА Новости рассказали 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был их участником, и его отец. По их словам, за участие в ролике дети получали печенье. Более того, местные жители не смогли подтвердить факт атаки.

Постановочные съемки

В середине февраля 2019 года продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химатаки были постановочными.

«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал он в Twitter.

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Метки: главное, компиляция

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