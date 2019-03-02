Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 марта 2019

Экспонаты и участники акции «Сирийский перелом» пересекли Керченский пролив по Крымскому мосту автомобильным транспортом. В субботу выставка прибывает в Керчь.

Об этом сообщает Минобороны России.

Сам эшелон с военной техникой террористов на территорию Крымского полуострова доставлен на пароме, после чего сирийские трофеи были вновь погружены на поезд.

За неделю пути передвижной музей преодолел уже более 2 тысяч километров, в то время как общая протяженность маршрута составит более 26 000 километров.

Завтра, 3 марта, остановка поезда «Сирийский перелом» запланирована в Севастополе, 5 марта — в Новороссийске, 6 марта — в Кропоткине, а 7 марта — в Волгограде. Далее эшелон проследует уже по территории Центрального военного округа с ближайшими остановками в Саратове (8 марта), Самаре (9 марта) и Уфе (11 марта). Подробнее о маршруте движения на сайте: http://syriantrain.mil.ru.

За неделю железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.

На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.

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На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.

«Сирийский перелом»

Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у террористов, проводится Минобороны РФ по решению Президента РФ. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. На обратном пути в апреле поезд остановится еще в четырех регионах ПФО — в Перми, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде.

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Во время остановок на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.

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