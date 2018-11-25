Новости Украины и Новороссии 25 ноября 2018
- 11:07 Служу Республике. Дети России – детям Донбасса.
- 08:52 Захарова жестко высмеяла ошибку Порошенко.
- 08:00 «Голодомор» как украинский некро-культ.
- 06:30 Охота на неофашистов: начало полномасштабной партизанской борьбы на Украине (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 Мошенники находят новые способы обмана: МВД ДНР задержало ряд преступников.
- 02:00 Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию.
Служу Республике. Дети России – детям Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Захарова жестко высмеяла ошибку Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ошибку в сообщении Петра Порошенко, в котором президент Украины рассуждал о «гибридной войне».
«Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра – новое «оружие Кремля»?» – задалась вопросом Захарова в своем Facebook.
«А вот пассаж про террористов, подготовленных в «таборах Ростова и Курска», надо было бы конкретизировать: когда именно засланцев натаскивали в Курске против Украины? А то [министр иностранных дел Украины Павел] Климкин может обидеться. И, конечно, все, кто только посмеет подумать, что «все пропало» – это предатели», – написала Захарова.
«Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гиДридная, а кому мать родна», – заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.
На ошибку Порошенко отреагировали и пользователи Сети, передает РИА «Новости».
Порошенко уже не впервые допускает ошибки в сообщениях в социальных сетях. Так, в августе украинский президент трижды ошибся в первой строчке гимна своей страны.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Голодомор» как украинский некро-культ
На Украине торжественно празднуют так называемый «Голодомор». Нет, вы не ослышались. Именно празднуют.
Трагические события истории, которые, что понятно, никогда никому не стоит забывать, в результате обрамления парадно-пафосным официозом превратились в апофеоз некрокульта.
Торжественные речи с самых разных, высоких и не очень трибун, начиная от главы государства и заканчивая «вытираном» АТО в глухом селе. И проклятия, проклятия, проклятия.
В адрес кого? Конечно, же, гадов-москалей. Москаль Ленин вместе с москалем Сталиным и даже москалем этническим украинцем Хрущевым сделали все, чтобы уничтожить, стереть с лица земли гордый украинский народ, но тот поплакал, похоронил своих и пошел в светлое европейское будущее.
В 1932–1933 годах в условиях мира ленинско-сталинский коммунистический режим, за фасадом которого прятался призрак российского империализма, сознательно применял в Украине голод как жесточайшее, абсолютное оружие массового уничтожения, не оставляя миллионам украинцев никаких шансов на спасение.
С помощью этого дьявольского оружия украинской нации был нанесен апокалиптический по своим масштабам и последствиям удар, — заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко.
— Украинскую нацию властные круги обеих империй: белой и красной, всегда рассматривали как системоразрушающий фактор и потенциальную угрозу их целостности и самому существованию.
Обычно в Европе, политики и дипломаты, став бывшими, начинают говорить какие-то внятные и разумные вещи, чего не могут делать, пока состоят при должности. Показывая тем самым, что они не безнадежны.
Но Украина — це совсем другое дело. Василенко, ставший после отставки профессором Киево-Могилянской академии, уже отметился до того целым рядом скандальных и откровенно бредовых заявлений.
Так, например, он недавно отмечал, что «историческая миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить эту империю (Россию — прим. авт.)».
А до того упрекал не кого-нибудь, а американских профессоров в том, что те не дают озвучить «настоящее» число жертв «Голодомора» и специально занижают его, чтобы оно не превысило количество жертв Холокоста.
— Есть цифра 6 млн, это цифра жертв Холокоста. Это же будет некрасиво, если число жертв Голодомора будет больше этой цифры, — на полном серьезе уверял он, приводя в качестве доказательств своей правоты озвученное немецкой статистикой «за 10 лет до начала Второй Мировой войны» цифру в 7 млн жертв голода на Украине.
Познания «профессора» в истории поражают не меньше, чем в обычной арифметике, которая оказалась ему недоступна. Как за 10 лет до начала Второй Мировой, в 1929-м, немецкие статистики могли подсчитать количество жертв голода, случившегося в 1932–1933 годах, никто не объяснит. «Профессора» не смущают «мелкие» неувязки.
— Сталин поставил задачу уничтожить вторую советскую республику, а следовательно — погубить украинское крестьянство, интеллигенцию, язык, историю в понимании народа, уничтожить Украину как таковую, — кликушествует с трибуны парламента не рядовой депутат, а целая глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко. И мечтает.
— Украина сейчас противостоит Кремлю, украинская армия одна из самых мощных в Европе.
Мы даем отпор, мы стали контрибьютором европейской безопасности. И поэтому, коллеги, я бы хотела сказать, что Украина выстояла и выстоит, благодаря и вашей поддержке, в частности. И поэтому я верю, что однажды на Красной площади в Москве будет памятник жертвам голодомора, потому что будет сильная Украина.
И что им всем так далась Москва?! Им же занимающий пост президента Украины Петр Порошенко внятно скомандовал: «Геть від Москви!» А они все лезут и лезут. Мриют — на танке с флагом, но пока получается только на заработки.
А флаг самые смелые, пробравшись на Красную площадь, «достают из широких штанин» (ай да Маяковский, почти угадал!). И то не до конца. И украдкой так показывают. Тоже не до конца. Чтобы только обозначить на фотографии.
Негоже откровенно врать церковному владыке, пусть и раскольнику, но главу сектантов УПЦ КП Филарета это не смущает.
— Причина Голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе — 85 млн, а россиян — 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом, — заявил Филарет.
И все ему в глаза, похоже, Божья роса. Потому что обратиться к данным, наверное, сектантская убежденность не позволяет. Иначе он бы сам выбил табурет у себя из-под ног.
Поскольку сухие цифры сухой статистики свидетельствуют не в их пользу. В период с 1930-го года, до голодомора, население Украины выросло с 29,6 миллионов человек до 31,9 млн человек в 1933-м и до 40,46 млн человек в 1939-м. А вот в период с 1941-го по 1944-й годы оно уменьшилось с 41,96 млн человек до 33,5 миллионов.
Но это, извините, не «голодомор» никакой. Это война, с которой пришел Гитлер. Которого уже начали восхвалять нынешние власти. Вместе с его украинскими пособниками, которых героизировали на Незалежной уже давно. И откровенная ложь Филарета тоже летит мимо кассы. Поскольку даже в 1929-м все население СССР составляло чуть больше 154 миллионов граждан.
И куда он денет в таком случае сотни других этносов в СССР?
И ведь никто и нигде не отрицает факта глобального голода, который действительно был в начале 30-х. И страдали и вымирали деревни и на Украине, и в Поволжье, и в Сибири, и средней полосе России, и Казахстане.
Даже на Северном Кавказе разыгралась эта трагедия. И можно спорить, была ли та политика неправильной или нет, был ли неурожай или нет (кстати, голод с большим количеством жертв был и в США примерно в тот же период). Но — нет.
Из Киева и Харькова, Нежина и Белой церкви, Тернополя и Хмельницкого, из десятков городов и сотен деревень несется снова: «Тільки геноцид! Тільки прокляті москалі! Тільки вони нас знову образили!». А почему? Потому что, по большому счету, по их видению ситуации, «ви у всьому винні і нам повинні! І дайте грошей!»
И это рагульное село, воцарившееся в Киеве, подмявшее всех под себя, ни разу не задумается, почему при «тиране Сталине» и в «тоталитарном СССР» число украинцев почти все время росло (кроме годов войны), а теперь, при светлых цеевропейских властях и на пути в Европу падает рекордными темпами.
И эту тенденцию развернуть вспять уже практически невозможно.
Вот где реальный Голодомор! Без всяких кавычек. Такой же, как подобные «цеевропейцы», устроили в России в «светлых», как сейчас говорят некоторые, 90-х.
Читайте также: Порошенко плюнул в лицо украинцам, объяснив, за что скакал майдан (ВИДЕО)
Александр Гришин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Охота на неофашистов: начало полномасштабной партизанской борьбы на Украине (ФОТО, ВИДЕО)
Ни для кого не секрет, что с началом нацистского вторжения на Украину в разных городах некогда «незалежной» на борьбу, как и 75 с лишним лет назад, поднялись немало разных национальностей.
Сегодня мы расскажем о представителях партизанского движения приазовского побережья.
Греческий антифашистский комитет (ГАК) взял курс на силовую борьбу с оккупационными силами Украины в Донецкой области с 1 сентября этого года в ответ на многочисленные акции вандализма со стороны украинских националистов.
Мариуполь, Краматорск, Красный Лиман, Славянск и другие города, находящиеся на оккупированной фашистским режимом Порошенко территории, ведут свою борьбу.
Краматорск
Красный Лиман
Несмотря на показательные зачистки, которые сами же нацисты называют «охотой на сепаров», — дух сопротивления не сломить.
Недавно силами боевого крыла ГАК была проведена громкая операция против наиболее ярких представителей нацистов — полка спецназначения полицаев «Азов».
В ночь с 03.11.2018 на 04.11.2018 были атакованы казармы нацистов, находящихся в пригороде г. Мариуполь — в пгт Мирный.
По инсайдерской информации, на данный момент боевое крыло ГАК ведет работу по выявлению лиц, причастных к травле мирного населения в Краматорске, под видом так называемых зачисток.
Следователь Добропольского отдела милиции.
Выявление и допросы с пытками ополченцев и сочувствующих.
Провокатор из «Азова»
Гражданский корпус «Азов», Краматорск
Читайте также: «Это мандат на войну»: в Киеве возмущены заявлением России по Донбассу
Иван Иванов, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мошенники находят новые способы обмана: МВД ДНР задержало ряд преступников
В ДНР активизировались мошенники, обманывающие граждан различными способами, за последнюю неделю правоохранители задержали целый ряд преступников в Донецке, Шахтёрске, Докучаевске и Торезе.
Подробности «Русской Весне» рассказали в ЦОС МВД ДНР.
В Шахтерске арестован злостный мошенник
22-летний задержанный горожанин, который неоднократно привлекался к ответственности по факту мошеннических действий, находясь на подписке о невыезде в ожидании приговора суда, продолжал заниматься преступной деятельностью. Злоумышленник причинил потерпевшим ущерб на общую сумму около 17 тысяч рублей.
Очередной жертвой мошенника стал местный пенсионер, который пожалел бездомного парня и, проявив милосердие, пригласил его пожить у себя. Фигурант обманным путем вынес из квартиры «благодетеля» холодильник, стиральную машинку и продал их, распорядившись деньгами по своему усмотрению.
— На сегодняшний день доказана вина злоумышленника по шести фактам мошенничества, — рассказал первый заместитель начальника Шахтерского ГО МВД ДНР Андрей Семенчук. — Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 УК ДНР (мошенничество), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Докучаевске правоохранители задержали мошенника
Сотрудники сектора уголовного розыска Докучаевского ГО полиции задержали ранее судимого местного жителя, который обманным путем похитил денежные средства у гражданки. Подозреваемому грозит до 5-ти лет лишения свободы.
Правоохранители установили, что ранее судимый горожанин пришел в гости к своему знакомому. Мать хозяина квартиры рассказала, что ее сын в состоянии опьянения продал неизвестным телевизор и попросила гостя найти новых владельцев и выкупить его.
Злоумышленник согласился и взял у женщины 10 000 рублей, якобы, для возврата телевизора. Спустя несколько дней женщина поинтересовалась у фигуранта о судьбе ее имущества.
Мошенник сказал, что необходимо доплатить еще 4 000 рублей, и они с хозяйкой отправились по указанному мужчиной адресу. По прибытию на место, подозреваемый взял у женщины указанную сумму и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В Донецке правоохранители задержали мошенника
Сотрудники Кировского районного отдела полиции Донецка привлекли к уголовной ответственности 30-летнего ранее судимого горожанина за мошенничество, грабежи и кражи. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 10 тысяч рублей.
В дежурную часть Кировского отдела полиции Донецка поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный мужчина на улице просил мобильные телефоны, чтобы позвонить, а во время осуществления телефонного звонка убегал с имуществом горожан. В одном из случаев неизвестный на остановке похитил у дончанина деньги из кармана куртки и скрылся.
Участковые инспекторы Кировского РО полиции Донецка по подозрению в совершении указанных преступлений установили и задержали 30-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.
— В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам), ч. 1 ст. 173 УК ДНР (грабеж), ч. 1 ст. 164 УК ДНР (кража), — сообщил следователь СО Кировского РО ДГУ МВД ДНР Евгений Палий. — Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В Торезе стражи порядка привлекли к ответственности мошенника
Сотрудники сектора участковых инспекторов полиции Торезского ГО МВД ДНР привлекли к ответственности 24-летнего афериста, который под предлогом ремонта автомобиля обогатился на сумму около 40 тысяч рублей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
В дежурную часть городского отдела полиции обратилась 56-летняя горожанка с заявлением о привлечении к ответственности горожанина, который под предлогом ремонта ее автомобиля завладел денежными средствами в сумме около 40 тысяч рублей.
Женщина обратилась к автомастеру, который пообещал произвести капитальный ремонт ее автомобиля. Мужчина забрал транспортное средство и через несколько дней сообщил, что ремонт окончен. Однако машина была не на ходу. Злоумышленник на протяжении недели брал у пенсионеров деньги якобы на запчасти, но после того, как владелица обратилась к сотрудникам легальной СТО, ей сообщили, что ремонт так и не был произведен.
Как сообщил начальник СО Торезского ГО МВД ДНР Роман Яшунин, по данному факту возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Читайте также: В Киеве установят памятную доску омерзительному фашисту и антисемиту
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду завершить декоммунизацию в стране переименованием Днепропетровской области в Днепровскую.
«Этот процесс должен быть завершен. Обращаюсь к Верховной раде относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую. На днях внес в Верховную раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в конституцию», — сказал он во время выступления по случаю 85-й годовщины голодомора.
Во вторник Рада не смогла направить на экспертизу в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. После этого президент внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон страны.
После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений.
После этого в случае позитивного заключения КС Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Читайте также: Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
В Украине празднуют голодомор, на России празднуют войну.