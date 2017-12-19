Деградация в кино

Сегодня прямо день "Звездных войн".Министр культуры поделился чудесными откровениями на тему того, что загнивание отечественного кино происходит от того, что 50% кинозалов в стране показывают "Звездные войны". Мол это практически монополия, которая ведут к загниванию. Все зло от джедаев.Разумеется, диспропорция показов очевидна, но какой у кинотеатров выбор? Показывать отечественные опусы, на которые зритель просто не ходит и которые даже при гос.поддержке в большинстве случаев не окупаются в прокате?Снимайте нормальное кино (ведь отдельные примеры показывают, что отдельные творцы вполне могут), давайте деньги Фонда Кино нормальным режиссерам, а не узкой группе лиц уже давно присосавшейся к бюджетному корыту, там гляди и нормальное конкурентноспособное кино появится. Ну а до тех пор будут продолжать ныть, что халтурные духоскрепные "драмы" (в значительной степени подражающие Голливуд) проигрывают "бездуховному западу", а бесконечные "Наши ответы" кроме как их авторам никому не нужны.Мне вот последний эпизод "Звездных войн" не особо зашел (как и многим, что впрочем не помешало ему нарубить полмиллиарда долларов за 3 дня – многократно больше, чем заработали за год все отечественные фильмы), но просто для примера – с чем он конкурирует в прокате:Вот например расписание одного из севастопольских кинотеатров.Ну и на что тут идти в кино, если вообще идти?Ну разве что на очередной "Наш ответ", на этот раз "300 спартанцев" в антураже Древней Руси и то, кино это сильно на любителя, помимо того, что по сути является своеобразной калькой опуса про царя Леонида и садомазо Ксеркса и трудно сказать, что тут более вторично – "Последние джедаи" или "Легенда о Коловрате".Так что проблема тут конечно не в "Звездных войнах", а в нехватке хорошего отечественного кино, которое могло бы заполнять кинотеатры не административными усилиями, а путем аккумуляции зрительского интереса, когда зритель сам отойдет от типичного представления "российского кино – гавно". Ну а если давать деньги на известно какие опусы известно каких персонажей, то стоит ли удивляться, что на фоне отечественных шЫдевров, даже 9-я по счету часть "Звездных войн" вызывает больше интереса.PS. Ну и насчет деградации в фантастике. После гопников против пришельцев в "Притяжении" и "фантастических допущений" в "Взломать блогеров", которые также спонсировало государство, Мединскому ли говорить о деградации в кино?

Источник: colonelcassad.livejournal.com