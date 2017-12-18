Главная » Бэкграунд, Новости, Образование, Самое самое, События

Финский блогер шокировал Facebook: “вот почему полмира обязаны России по гроб жизни”

13:48. 18 декабря 2017 Просмотров - 3,073 18 коммент. Опубликовал:

ФИНСКИЙ БЛОГЕР

Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.

Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.

К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.

И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.

 

Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

Давайте вспомним кто именно:

- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).

- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.

- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

- Молдавия как государство родилась внутри СССР.

- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...

- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи

- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.

- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...

Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!

При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;

Также имело место:

- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;

- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;

- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.

- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;

- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;

- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;

- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.

- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).

- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.

И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.

К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.

Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.

Метки: Америка, блог, важное, веды, Видео, власть, война, геноцид, главное, Жизнь, знания, империя, история, компиляция, Культура, Левашов, наука, Новороссия, Новости, образование, общество, политика, развитие, Россия, Русы, Русь, Север, славяне, ссср, сталин, США, Тартария, Украина, хозяйство
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянский месяц Сентябрь-Вересень и Эра возрождения Русов
...церковью отмечалось Обрезание Господне. Вот эту дату и выбрал ...влажной владимирской земле. А вот отверстия в костяных бусинах ... оставалось время для творчества. Вот такие получаются «дикие жители... мнение многих других народов. Вот, что говорят о Русах...
Зёрна и плевелы
...поля зрения журналистов и активистов?Почему одни страны засевают трансгенами тысячи...политика на продовольственных рынках и почему это все больше напоминает ...были изобретены самоуничтожающиеся - терминаторные - семена, почему семенные банки охраняются не хуже...
Танк Т-34 напал на вермахт, как монстр
... советских войск. Но произошло противоположное. Почему? Начальник генерального штаба Франц Гальдер...
Джордж Кавассилас: “Наш путь и Великая иллюзия”, откровение 2009 года.
Представляю вашему вниманию видеоматериал, который можно смело называть сенсационным, и который публикуется на русском языке впервые. Автор этого материала – австралиец греческого происхождения Джордж Кавассилас, визионарий и исследователь миров сознания,...
Химический террор, теперь и в России
Химическое оружие уже распыляется над городами России и Украины самолётами НАТО Одним из пунктов договорённости недавней встречи двух поставленных резидентов (президентов) России и США стал свободный допуск на полёт над территорией России военных ...
Немного о Левашове
... к его деятельности со скепсисом. Вот что я случайно нашел на... из этой же оперы, ну вот хочется человеку из грязи в...), то и жена должна соответствовать. Вот еще одна цитатка (из книги...

18 коммент.»

  • 1904 716
    Х'Ариец 18 декабря 2017 в 15:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ахренеть!!!!!
    Вот так нерусская власть разбрасывалась Русскими землями!

    Ответить
  • 2363 1879
    Pol Roger 18 декабря 2017 в 15:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дааа…Все верно,единственные кто так и живет без государственности – русские.Если бы,да кабы то …ну и т.д.

    Ответить
  • 3520 2639
    Walentin 18 декабря 2017 в 15:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Эту статью можно без изменений в учебники истории, в качестве обязательного материала.

    Ответить
  • 1024 630
    алексей 18 декабря 2017 в 18:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Можно и Сирию добавить сохранившую свою государственность. И не давно Путин с даже Живым Ассадом встречался.. (значит надо в скором будущем ждать от Сирии харчки)

    Ответить
  • 2912 529
    nikolay 18 декабря 2017 в 20:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В разбазаривании русских земель больше всех виноваты русские коммунисты. Коммунисты советских республик просто расширяли свои владения, они чётко знали, что делают.

    Ответить
    • 27 9
      Олег nikolay 19 декабря 2017 в 15:20 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ага,и пол Украины создали с помощью разбазаривания,Ленин присоединил Новороссию,Хрущёв присоединил Крым и,кстати,всё не законно.

      Ответить
  • 3610 3076
    Руса 18 декабря 2017 в 20:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо же, финн Корхонен нанес такую смачную пощечину русофобам и от”явленным
    агентам Госдепа на Западе и в США, которые за баксы захлебываются в антироссийской пропаганде и фальсификации истории.
    Все верно, молодец.

    Ответить
  • 1736 1217
    Колобуд Старовер 18 декабря 2017 в 22:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Наконец-то нашёлся хоть один благодарный человек за бугром! И это при том, что в родном Отечестве столько дер…ма. Надо засучить рукава и очистить авгиевы конюшни. Тогда таких блогеров будет много.

    Ответить
  • 2106 1564
    Владислав 18 декабря 2017 в 23:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Подборка впечатляет. Почему её сделал финн, а не наш МИД или депутат? Теперь ясно видно почему Европа ненавидит Россию.

    Ответить
  • 0 0
    iG0Lka 19 декабря 2017 в 1:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    какие то мы лохи прям…

    Ответить
  • 0 0
    Владислав 19 декабря 2017 в 9:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Уважаемые, где найти оригинал статьи финна?

    Ответить
  • 3 1
    Бородатый 19 декабря 2017 в 14:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Статью заметили именно потому, что ее сделал финн, а не МИД РФ. Иначе бы снова обвинили в пропаганде, ну и по привычке – в допинге.

    Ответить
  • 3 1
    Бородатый 19 декабря 2017 в 15:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Исходника статьи нет. Вроде как 15-года фейк.
    вот тут горячо обсуждают.
    https://cont.ws/@strannik2061/119214
    Грустно, но это неправда. Нет, наверное, таких финнов пока.

    Ответить
  • 27 9
    Олег 19 декабря 2017 в 15:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Американцы так же должны быть благодарны России за то,что они сейчас существуют в том виде,в котором существуют,а не являются разрозненными штатами,а так же Израиль своей государственностью обязан СССР,а вернее товарищу Сталину,США,Англия и Франция были против создания отдельного государства Израиль,только СССР занял по этому поводу жёсткую позицию и государство Израиль было создано, и СССР первым признал его.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>