Финский блогер шокировал Facebook: “вот почему полмира обязаны России по гроб жизни”
Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.
Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.
К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.
И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.
loading...
Ахренеть!!!!!
Вот так нерусская власть разбрасывалась Русскими землями!
loading...
Ни “разбрасывалась” а сотворяла РУСЬ азиатам согласно их РОДовых устоев.
loading...
Довожу до Вашего сведения, что азиаты это Славяне и Арии,то есть Боги/Асы живущие на Земле. А наши враги, пользуясь временным помутнением нашего разума, разбазаривали Наши земли!
loading...
Ну не украинцам рассуждать об “азиатости”. Половина украинцев от турков не отличить.
loading...
Дааа…Все верно,единственные кто так и живет без государственности – русские.Если бы,да кабы то …ну и т.д.
loading...
Эту статью можно без изменений в учебники истории, в качестве обязательного материала.
loading...
Можно и Сирию добавить сохранившую свою государственность. И не давно Путин с даже Живым Ассадом встречался.. (значит надо в скором будущем ждать от Сирии харчки)
loading...
В разбазаривании русских земель больше всех виноваты русские коммунисты. Коммунисты советских республик просто расширяли свои владения, они чётко знали, что делают.
loading...
Ага,и пол Украины создали с помощью разбазаривания,Ленин присоединил Новороссию,Хрущёв присоединил Крым и,кстати,всё не законно.
loading...
Надо же, финн Корхонен нанес такую смачную пощечину русофобам и от”явленным
агентам Госдепа на Западе и в США, которые за баксы захлебываются в антироссийской пропаганде и фальсификации истории.
Все верно, молодец.
loading...
Наконец-то нашёлся хоть один благодарный человек за бугром! И это при том, что в родном Отечестве столько дер…ма. Надо засучить рукава и очистить авгиевы конюшни. Тогда таких блогеров будет много.
loading...
Подборка впечатляет. Почему её сделал финн, а не наш МИД или депутат? Теперь ясно видно почему Европа ненавидит Россию.
loading...
какие то мы лохи прям…
loading...
Уважаемые, где найти оригинал статьи финна?
loading...
Просто наберите в поисковой строке Veikko Korhonen и увидите статью в оригинале.
loading...
Статью заметили именно потому, что ее сделал финн, а не МИД РФ. Иначе бы снова обвинили в пропаганде, ну и по привычке – в допинге.
loading...
Исходника статьи нет. Вроде как 15-года фейк.
вот тут горячо обсуждают.
https://cont.ws/@strannik2061/119214
Грустно, но это неправда. Нет, наверное, таких финнов пока.
loading...
Американцы так же должны быть благодарны России за то,что они сейчас существуют в том виде,в котором существуют,а не являются разрозненными штатами,а так же Израиль своей государственностью обязан СССР,а вернее товарищу Сталину,США,Англия и Франция были против создания отдельного государства Израиль,только СССР занял по этому поводу жёсткую позицию и государство Израиль было создано, и СССР первым признал его.