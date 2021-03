США планируют поставить финнам боевые самолеты и боеприпасы к ним на 27,2 млрд долларов.

Хельсинки планомерно проводит перевооружение своей армии, обогащая тем самым ВПК США и других стран НАТО. Ситуация вызывает всё большую озабоченность в России – ибо, невзирая на формально внеблоковый статус, Финляндия всё более тяготеет к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. А ведь под боком у финнов – стратегически важные российские территории…

По информации профильного правительственного ведомства, входящего в структуру Пентагона, речь идёт, прежде всего, о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, способных брать на борт ракеты «воздух-воздух» AIM-9X Block II+ Sidewinder, высокоточные боеприпасы «воздух-земля» GBU-39, AGM-154C-1, AGM-158B-2 JASSM-ER, а также другое вооружение. Также финны договорились о приобретении 58 самолетов F/A-18E/F и 14 воздушных машин радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в 12,5 млрд, по F/A-18E/F и EA-18G Growler – в 14,7 млрд долларов.

С точки зрения американского правительства, выполнение данных контрактов как нельзя лучше отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». При этом Госдепартамент США и Пентагон уверяют, будто данные сделки «не изменят базового военного баланса в регионе».

Сейчас на вооружении Суоми состоят 64 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. На сегодняшний день в стране официально числится 30 военных аэродромов. Из них 11 расположены на участках автодорог. В мирное время финские ВВС используют семь основных аэродромов, в том числе и неподалёку от границ РФ.

Стоит также отметить, что подлётное время от мест базирования ВВС Финляндии до Санкт-Петербурга и Петрозаводска составляет всего несколько минут.

Левый блогер Александр Коммари, проживающий в Финляндии, отмечает, что милитаризацией страны занимается Кабмин под руководством Санны Марин – женщины, которую либеральные СМИ выставляют в качестве «умницы и красавицы», непрерывно пекущейся, дескать, об интересах простых финнов. «Правительство пусечки и няшки, всеми такой любимой Санна Марин – социал-демократки (внезапно!) собирается вбухать 12 000 000 000 (миллиардов) евро в приобретение американских военных самолетов. Это при том, что финны уже приобретают 70 американских ракет M39 Block 1A (MGM-168) комплекса ATACMS с дальностью стрельбы 300 км., то есть достреливающих весьма глубоко по русской территории. Что вызвало вполне закономерные вопросы у русских военных экспертов, особенно учитывая, что Финляндия уже далеко не нейтральная страна, и её формальное членство в НАТО очень даже реальная перспектива. Притом что никаких проблем и угроз в русско-финских отношениях с 1944 года не имеется вообще», – зло пишет Коммари.

Он добавляет, что на данный момент в стране наблюдается явный кризис со здравоохранением. Поэтому деньги, которые уходят на оружие, могли бы быть потрачены с куда большей для простых финнов пользой – например, на подготовку необходимого количества медперсонала. «Нехватка примерно 30 000 только медсестер и нянечек, в муниципальной медицине, кажется, каждый второй доктор – иностранец, русский, эстонец или араб, часто не очень мекающие на финском. С медсёстрами – это опять завезут тысяч 50 беженцев, с приходом Байдена (марксиста, ха-ха много раз) войны будут точно — в надежде, что кто же, кроме них, пойдет на нищенские зарплаты в муниципальный сектор. А вот дать миллиарды американскому ВПК – это святое. В общем, понимаю я и Ленина, и Сталина, которые социал-демократов крайне не любили. Не любили – и правильно делали», – заключает Коммари.

К слову, ценность дорогостоящей финской покупки на поверку оказывается весьма сомнительной. В издании Forbes 23 февраля вышел материал под названием The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 Stealth Fighter Has Failed («ВВС США признали провал проекта истребителя-невидимки F-35»).