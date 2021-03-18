США планируют поставить финнам боевые самолеты и боеприпасы к ним на 27,2 млрд долларов.

Хельсинки планомерно проводит перевооружение своей армии, обогащая тем самым ВПК США и других стран НАТО. Ситуация вызывает всё большую озабоченность в России – ибо, невзирая на формально внеблоковый статус, Финляндия всё более тяготеет к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. А ведь под боком у финнов – стратегически важные российские территории…

По информации профильного правительственного ведомства, входящего в структуру Пентагона, речь идёт, прежде всего, о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, способных брать на борт ракеты «воздух-воздух» AIM-9X Block II+ Sidewinder, высокоточные боеприпасы «воздух-земля» GBU-39, AGM-154C-1, AGM-158B-2 JASSM-ER, а также другое вооружение. Также финны договорились о приобретении 58 самолетов F/A-18E/F и 14 воздушных машин радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в 12,5 млрд, по F/A-18E/F и EA-18G Growler – в 14,7 млрд долларов.

На данный момент разрешение на выполнение этой договоренности между Вашингтоном и Хельсинки, которое, в соответствии с американским национальным законодательством, выдаёт Госдепартамент США, уже получено. Американская администрация официально уведомила о нём Конгресс США – и Конгресс дал «зеленый свет» их реализации.

С точки зрения американского правительства, выполнение данных контрактов как нельзя лучше отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». При этом Госдепартамент США и Пентагон уверяют, будто данные сделки «не изменят базового военного баланса в регионе».

Сейчас на вооружении Суоми состоят 64 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. На сегодняшний день в стране официально числится 30 военных аэродромов. Из них 11 расположены на участках автодорог. В мирное время финские ВВС используют семь основных аэродромов, в том числе и неподалёку от границ РФ.

Стоит также отметить, что подлётное время от мест базирования ВВС Финляндии до Санкт-Петербурга и Петрозаводска составляет всего несколько минут.

Левый блогер Александр Коммари, проживающий в Финляндии, отмечает, что милитаризацией страны занимается Кабмин под руководством Санны Марин – женщины, которую либеральные СМИ выставляют в качестве «умницы и красавицы», непрерывно пекущейся, дескать, об интересах простых финнов. «Правительство пусечки и няшки, всеми такой любимой Санна Марин – социал-демократки (внезапно!) собирается вбухать 12 000 000 000 (миллиардов) евро в приобретение американских военных самолетов. Это при том, что финны уже приобретают 70 американских ракет M39 Block 1A (MGM-168) комплекса ATACMS с дальностью стрельбы 300 км., то есть достреливающих весьма глубоко по русской территории. Что вызвало вполне закономерные вопросы у русских военных экспертов, особенно учитывая, что Финляндия уже далеко не нейтральная страна, и её формальное членство в НАТО очень даже реальная перспектива. Притом что никаких проблем и угроз в русско-финских отношениях с 1944 года не имеется вообще», – зло пишет Коммари.

Он добавляет, что на данный момент в стране наблюдается явный кризис со здравоохранением. Поэтому деньги, которые уходят на оружие, могли бы быть потрачены с куда большей для простых финнов пользой – например, на подготовку необходимого количества медперсонала. «Нехватка примерно 30 000 только медсестер и нянечек, в муниципальной медицине, кажется, каждый второй доктор – иностранец, русский, эстонец или араб, часто не очень мекающие на финском. С медсёстрами – это опять завезут тысяч 50 беженцев, с приходом Байдена (марксиста, ха-ха много раз) войны будут точно — в надежде, что кто же, кроме них, пойдет на нищенские зарплаты в муниципальный сектор. А вот дать миллиарды американскому ВПК – это святое. В общем, понимаю я и Ленина, и Сталина, которые социал-демократов крайне не любили. Не любили – и правильно делали», – заключает Коммари.

К слову, ценность дорогостоящей финской покупки на поверку оказывается весьма сомнительной. В издании Forbes 23 февраля вышел материал под названием The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 Stealth Fighter Has Failed («ВВС США признали провал проекта истребителя-невидимки F-35»).

Автор статьи Дэвид Экс пишет, что командование ВВС США хотело получить относительно дешёвый и лёгкий истребитель на замену F-16 времён холодной войны. Но за двадцать с лишним лет, на которые затянулась разработка этих машин, «лёгкий и недорогой истребитель» на самом деле становился всё более тяжёлым и дорогим. Это произошло в силу того, что как заказчик – ВВС, так и «ведущий подрядчик» Lockheed Martin обвешивали его всё более и более новыми технологиями. С ценой в районе 100 миллионов долларов за штуку, F-35 оказался сверхдорогим.

И хотя он действительно малозаметен для отслеживающей аппаратуры и обладает высокотехнологичными сенсорами, при этом он ещё и нуждается в постоянном дорогостоящем обслуживании и признан американскими военными экспертами ненадёжным. Бывший программный менеджер американских военно-воздушных сил и автор популярных бизнес-книг (например, «Цикл простоты») Дэн Уорд признаёт, что «F-35 не является дешёвым и легким истребителем». А командующий ВВС генерал Чарльз Браун-младший сравнил F-35 с автомобилем «Феррари». И добавляет: «Вы не ездите на своём «Феррари» каждый день на работу, вы ездите на нём только по воскресеньям. Это наш «хай-энд»-истребитель и мы хотим быть уверены, что нам не придётся использовать его во всех низкоуровневых конфликтах. Я хочу регулировать частоту использования этого самолёта».

По словам Брауна, американцам нужен новый истребитель «попроще», который бы взял на себя нагрузку ежедневных операций. «Сегодня эту роль исполняют около тысячи F-16, имеющихся в распоряжении ВВС. Но мы не покупали новых F-16 у Lockheed с 2001 года. Все F-16 слишком старые», – сетует генерал. Между тем, адекватной замены нет – «Локхид» и военно-воздушные силы «провалили» F-35 уже на уровне базового концепта. «Они попытались заставить F-35 делать слишком много», – свидетельствует аналитик Проекта правительственного надзора (Project on Government Oversight) в Вашингтоне Дэн Грезье. По его словам, возникла дурная бесконечность: сложность увеличивает стоимость – увеличение стоимости вызывает задержки – задержки дают время разработчикам ещё больше усложнить дизайн – это снова добавляет стоимости – что вызывает новые задержки. И так далее.

Однако не одними самолетами…

18 февраля 2021 года пресс-служба Управления военного сотрудничества США (DSCA) сообщила об утверждении заявки Минобороны Финляндии на новую партию ракет.

«Правительство Финляндии обратилось с просьбой о закупке 25 блоков M30A2 с альтернативной боеголовкой (ER GMLRS-AW) и десяти блоков M31A2 с унитарным блоком (ER GMLRS-U). В запрос также включены дополнительное оборудование, техническая и логистическая поддержка. Общая смета потенциального контракта составляет 91,2 млн долларов», – сообщили в DSCA.

Под альтернативной боеголовкой в M30A2 подразумеваются вольфрамовые поражающие элементы, которые заменяют кассетные суббоеприпасы предыдущих версий ракет. Каждый блок включает в себя 6 ракет. Подрядчиком в поставке ракет и прочего оборудования названа компания Lockheed Martin.

Предыдущую закупку ракет для установок M270 MLRS финская армия провела в 2015 году. Тогда у США было заказано 40 комплектов ракет GMLRS M31A1 и GMLRS M30A1 на сумму $150 млн. Новые версии ракет отличаются повышенной дальностью поражения целей. Для запуска закупаемых снарядов финская армия сможет использовать колёсные самоходные установки М142 и гусеничные М270. Ракеты семейства M30 и M31 опять же выпускаются корпорацией Lockheed Martin. Масса одной ракеты базовой версии составляет почти 90 кг, максимальная дальность полёта – 70 км. По заверению производителя, за счёт встроенной системы GPS ракеты поражают цели с очень высокой точностью. Характеристики новых версий ракет пока не раскрываются.

Кроме того, 9 октября 2020 года министр обороны Финляндии Антти Кайкконен поручил штабу материально-технического обеспечения вооруженных сил выделить средства в размере более 30 миллионов долларов на приобретение легкого противотанкового оружия серии М72 и соответствующих учебно-тренировочных комплексов. Сообщается, что данный план закупок является «частью программы развития национальной обороны Финляндии» и направлен на «повышение потенциала армии в области противотанковой обороны». Финские военные заявили, что оборудование «будет использоваться на современных полях сражений для уничтожения легкобронированных целей». В настоящее время Финляндия проводит испытания усовершенствованной модели легкого противотанкового оружия серии М72.

Почему финские военные закупки вызывают о россиян озабоченность? Потому что в РФ прекрасно понимают, против какой конкретно страны готовится это оружие. Так, в тексте доклада, подготовленного в октябре 2020 года Госсоветом Финляндии, указывается, что «Россия по-прежнему придерживается силовой внешней политики, на фоне чего безопасность отдельных регионов находится под угрозой». Это мнение разделяют и финские политики, и военные, и эксперты. «Абсолютно все знают, что единственная потенциальная угроза существованию Финляндии – это Россия. В моем понимании, есть вполне вероятные сценарии, в рамках которых Россия применит к Финляндии силовые методы», – заявил недавно шведскому изданию Aftonbladet специалист хельсинского Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак.

В марте 2019 года финская газета Ilta-Sanomat провела опрос депутатов парламента страны на тему отношений с Россией. Более трети из 155 опрошенных согласились с тем, что РФ представляет для Суоми военную угрозу. При этом депутаты поделились не по партиям, а, скорее, по личным симпатиям: одни Россию опасаются, другие – нет, но против партийной линии возражать не решаются.

Стоит отметить, что 9 ноября 2017 года Финляндия присоединилась к соглашению НАТО, касающемуся сотрудничества в сфере высокоточного оружия. Финские войска регулярно участвуют в учениях альянса, а в июне 2017-го Хельсинки присоединился к рабочей группе НАТО, основанной для улучшения сотрудничества в сфере закупок боеприпасов. В частности, особенно тесное взаимодействие в рамках данной сферы связывает Суоми с Эстонией – стороны совместно закупают артиллерийские орудия.

29 января 2020 года Финляндия подписала техническое соглашение о создании нового бронетранспортёра с Латвией. Генеральным подрядчиком стало финско-норвежское военно-промышленное предприятие Patria. Выбор в его пользу сделан потому, что боевые машины Patria продаются с 2004 года, более тысячи единиц заказаны вооруженными силами Финляндии, Хорватии, Польши, Словении, ЮАР, Швеции и ОАЭ. В мае 2020-го предприниматели из Прибалтики получили предложение присоединиться к индустриальному кластеру компании Patria – для участия в разработке и производства бронемашин. Для этого приглашаются бизнесмены, работающие в таких отраслях как металлообработка, производство электроники, производство изделий из резины и пластика, инженерные науки и др.

Необходимо упомянуть также, что финны на правах партнёров участвуют в деятельности основанного в 2008 году в Таллине Центра киберзащиты НАТО, а в сентябре 2017-го в Хельсинки, в районе Сёрняйнен, был открыт «Европейский центр по противодействию гибридным угрозам» (ЕЦПГУ). По словам представителей данного учреждения, под «гибридными угрозами» они подразумевают, в числе прочего, распространение ложных новостей, атаки против информационных систем, а также другие виды нападений с помощью современных технологий.

Иначе говоря, ЕЦПГУ «натаскивают» на «гибридную войну» с Россией. Правда, сотрудники центра указывают, что «гибридную опасность» представляют не только разные государства, но и, к примеру, террористические и преступные организации. Однако на семинаре, организованном в честь открытия учреждения, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен прямо упомянул только одно государство.

«Россия – одна из главных стран, за которыми мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, происшествия в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей такого рода, но не единственным», – уверяет Фрайтаг.

Несколько лет назад финская полиция заводила уголовное дело из-за публикации в газете Helsingin Sanomat большого материала «Секретное место Финляндии» – о слежке военной разведки страны за российскими военными. В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что по заданию военной разведки исследовательский институт в городе Тиккакоски занимается «тщательным мониторингом передвижения российских вооруженных сил» на территории Ленинградской области. «На практике исследовательский центр фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так создается электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», – говорилось в публикации. Кроме того, ранее в институте изучали возможность установки различных систем слежения за российским газопроводом «Северный поток», проходящим по дну Балтийского моря. Все эти факты, конечно, не могут не вызывать у россиян настороженности…