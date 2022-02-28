Кому Россия дала государственность
*Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью.*
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- - Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- - Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- - Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- - Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- - Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- - Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- - Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- - Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…
- -Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- - Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- - Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- - Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи
- - Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- - Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- - Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- - Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- - Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д…
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- - Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- - Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- - Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- - дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- - Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- - Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;
- - Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- - Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- - Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все так виноваты перед этой великой страной!
Этот файл посылаю с целью создания цепочки памяти. В память о 20 млн. советских граждан, 10 млн. христиан, 1900 священников, убитых, замученных, изнасилованных, сожженных, умерших от голода и уничтоженных фашистами!
..Теперь, более чем когда-либо, крайне необходимо сделать всё, чтобы мир никогда не забыл об этом, всегда помнил о вкладе советского народа в освобождение Европы от фашизма.
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Источник.
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Финский блогер, не знающий историю своей страны. Ясно-понятно. Что за даты 1802 и 1918?
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Финляндии