Пришло время “платить по счетам” как Улюкаеву, так и тем, кто “торгует” Россией

Сегодняшний вердикт Замоскворецкого суда Москвы — серьёзное предупреждение всей элите страны, которая последние годы жила по принципу "здесь в поте лица работаем, а за пределами России живём активной жизнью".

Приговор Улюкаеву уже вызвал истеричную реакцию со стороны тех, кто продвигает подобную антироссийскую парадигму. Бывший министр финансов А. Кудрин заявил, что вынесенное судебное решение

"ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие."

Многие — это кто? Те, кто "пилит" бюджет страны и получает "корзинки с колбасой"? Те, кто превратил нашу страну в самое настоящее посмешище перед Западом, который утверждает, что "патриотическая элита" России выводит миллиарды долларов из своей страны в офшоры и скупает готовые бизнесы и элитную недвижимость в европейских странах?

Те, кто пашет в России, кто живёт в России, кто связывает свою судьбу с Россией, не сталкиваются с "ужасными, несправедливыми приговорами", а если подобное и случается, в государстве никто не отказывался от презумпции невиновности. Эта правовая норма действует, но не по отношению к тем "слугам народа", которые спутали личный кошелёк с государственной казной.

Приговор Улюкаеву — первый реальный срок в местах не столь отдалённых для чиновника федерального уровня. Но это и серьёзное предупреждение элитам как во власти, так и в бизнесе — прекратите торговать Россией!

Сотни миллиардов долларов, которые были "заработаны" элитой в нашей стране в результате освоения сырьевых запасов и спекулятивных операций на финансовом рынке, изымаются из нашей экономики и направляются в офшоры, западные банковские счета, на покупку недвижимости и других премиальных активов. Это нормально? Нормально, когда "комиссия Шувалова" даёт отрицательное заключение на принудительную деофшоризацию, объясняя это тем, что будет "спровоцирован системный кризис в экономике России"? И это утверждает один из самых высокопоставленных чиновников Кабмина, который возит на европейские выставки своих собачек на специальном самолёте и имеет элитную недвижимость повсюду — от Вены до Лондона. Это нормально, господин Кудрин?!

Все попытки официального Кремля по защите суверенитета и национальных интересов России разбиваются о "скалу из своих пацанов", которые хотели бы бесконтрольно распоряжаться многомиллиардной валютной выручкой, переведённой в западные банки и глобальные офшоры.

Можно сколько угодно рассуждать про многополярный мир, про наш особый путь, независящий от "вашингтонского консенсуса", но когда финансово-экономическая элита занимает ущербную, я бы сказал, раболепскую позицию по отношению к западным ценностям и активам, всё происходящее превращается в фарс и комедию.

За несколько дней до оглашения сегодняшнего приговора А. Улюкаеву Национальное бюро экономических исследований (NBER) США опубликовало данные, которые повергают в шок.

"Россия в списке мировых лидеров по объёму выведенных в офшоры средств. В 2016 году граждане России хранили в офшорах около 60 трлн рублей — около 60% ВВП страны. Более одного триллиона долларов русских денег выведено из страны."

Это астрономическая сумма, которую нормальный человек не может осознать и представить себе! Бизнес-элита при попустительстве, а фактически при одобрении федеральных высокопоставленных чиновников опустошали природные богатства России, львиная доля компаний, выводящих средства из страны, занимаются добычей и транспортировкой сырья, а после переводят в иностранные офшоры "живые" деньги. Более одного триллиона долларов (данные на 2016 год) покинули экономику России! Это нормально?

С одной стороны, политика защиты российского национального суверенитета, а с другой — посмешище для Запада, где очень хорошо осведомлены о любви российской элиты к заграничным ценностям и активам. "Комплекс неполноценности" власть предержащих перед западной витриной — главная проблема, стоящая перед нынешней Россией.

Мало кто сейчас вспоминает, что в те времена, когда Улюкаев был первым зампредом ЦБ России, его семья владела офшором, которым поочередно управляли жена и сын бывшего министра-уголовника. Мало кто сейчас вспоминает о миллионах долларов, которые были арестованы у "искателя дна" в рабочем кабинете, дома и на банковских счетах. Человек ни дня не работал в бизнесе, а обладал недвижимым имуществом на 25 миллионов долларов. Это нормально?

Пришло время "платить по счетам" как Улюкаеву, так и тем, кто продолжает торговать собственной страной. Сегодня в Замоскворецком суде это утверждение было подтверждено.

Юрий Пронько