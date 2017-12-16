Пришло время “платить по счетам” как Улюкаеву, так и тем, кто “торгует” Россией
Скажите честно сами себе: вы не ожидали такого жёсткого приговора в отношении бывшего министра экономического развития. Многие из нас искренне убеждены, что борьба с коррупцией и взяточничеством в России — "сцена с предсказуемым вердиктом". Дескать, чиновники и их пособники из бизнеса "пилят и осваивают" Россию, а для закона они неприкасаемые
Те, кто пашет в России, кто живёт в России, кто связывает свою судьбу с Россией, не сталкиваются с "ужасными, несправедливыми приговорами", а если подобное и случается, в государстве никто не отказывался от презумпции невиновности. Эта правовая норма действует, но не по отношению к тем "слугам народа", которые спутали личный кошелёк с государственной казной.
Приговор Улюкаеву — первый реальный срок в местах не столь отдалённых для чиновника федерального уровня. Но это и серьёзное предупреждение элитам как во власти, так и в бизнесе — прекратите торговать Россией!
Сотни миллиардов долларов, которые были "заработаны" элитой в нашей стране в результате освоения сырьевых запасов и спекулятивных операций на финансовом рынке, изымаются из нашей экономики и направляются в офшоры, западные банковские счета, на покупку недвижимости и других премиальных активов. Это нормально? Нормально, когда "комиссия Шувалова" даёт отрицательное заключение на принудительную деофшоризацию, объясняя это тем, что будет "спровоцирован системный кризис в экономике России"? И это утверждает один из самых высокопоставленных чиновников Кабмина, который возит на европейские выставки своих собачек на специальном самолёте и имеет элитную недвижимость повсюду — от Вены до Лондона. Это нормально, господин Кудрин?!
Все попытки официального Кремля по защите суверенитета и национальных интересов России разбиваются о "скалу из своих пацанов", которые хотели бы бесконтрольно распоряжаться многомиллиардной валютной выручкой, переведённой в западные банки и глобальные офшоры.
Можно сколько угодно рассуждать про многополярный мир, про наш особый путь, независящий от "вашингтонского консенсуса", но когда финансово-экономическая элита занимает ущербную, я бы сказал, раболепскую позицию по отношению к западным ценностям и активам, всё происходящее превращается в фарс и комедию.
За несколько дней до оглашения сегодняшнего приговора А. Улюкаеву Национальное бюро экономических исследований (NBER) США опубликовало данные, которые повергают в шок.
"Россия в списке мировых лидеров по объёму выведенных в офшоры средств. В 2016 году граждане России хранили в офшорах около 60 трлн рублей — около 60% ВВП страны. Более одного триллиона долларов русских денег выведено из страны."
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Тебя посодют, а ты не воруй
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Боюсь,что это показуха.Улюкаева выпустят,не сегодня,так завтра по амнистии…