Потребительских товаров не будет…потому что СССР
14:09. 16 декабря 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Чубайс поведал прохладную историю о том, кто виноват в том, что спустя годы, миллиарды и уголовные дела, РОСНАНО не произвел ни одного полноценного потребительского продукта:
”Вместе с тем Анатолий Чубайс объяснил, почему рядовой потребитель пока не увидел от РОСНАНО ни одного конкретного полноценного продукта. По его словам, за время советской власти в стране была полностью утрачена культура создания потребительских товаров. В СССР прекрасно развивались крупномасштебные и высокотехнологичные проекты, такие, как космос или ядерная энергетика. А вот создавать нормальный продукт для рядового гражданина страны у нас разучились. Вся советская бытовая техника, все автомобили или электроника были «срисованы» с западных образцов и значительно уступали им по качеству. Хотя. были и исключения:
- Назовите мне успешные потребительские продукты, созданные в СССР?… На самом деле, один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт нового класса. Он назывался "джип "Нива". Джип "Нива" считается мировыми автопроизводителями одним из первых успешных потребительских джипов. Но это, скорее, исключение из правил. … Масштаб этой раны для экономики страны колосален, мы за 25 лет не сумеем ее преодолеть", “
https://scientificrussia.ru/news/nano-v-kazhdyj-net – цинк
Вот так вот – не ждите от нас результатов, потому что виноват СССР.
Но как мы помним, целью приватизации и уничтожения советской экономики, была не организация эффективного производства или повышения качества товаров – цели были сугубо идеологическими – остановить коммунизм.
Но как видим, "решив задачу", спустя 26 лет после уничтожения СССР, им до сих пор прикрываются для оправдания собственной управленческой никчемности.
Сложно, например, рассчитывать на какие-то достижения, когда в 90-х, да и в нулевых, разрушалась производственно-технологическая база (причем разрушалась в рамках идеологических задач), а когда кинулись спасать то, что уцелело, внезапно выяснилось, что в целом ряде случаев, простым заливанием нефтяных денег в высокотехнологичные производства поставленные руководством задачи не решить. Но разве тот же Чубайс признает свою ответственность за это? Конечно нет. Лучше обвинить СССР, это ведь так удобно. Те же большевики, которые в первые годы советской власти тоже частенько списывали проблемы на тяжелое наследие царского режима, преодолев в 1927 году последствия первой мировой войны, гражданской войны, двух революций, голода и разрухи, от этого ушли, мол мы превзошли уровень последнего довоенного года РИ и теперь идем дальше. Тут уже прошло 26 лет, а все про проклятый СССР ноют, но сами демонстрируют поразительную никчемность.
Источник: colonelcassad.livejournal.com