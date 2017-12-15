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Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима (+ФОТО, ВИДЕО)

14:52. 15 декабря 2017 Просмотров - 172 4 коммент. Опубликовал:
МОЛНИЯ: Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Только что Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Улюкаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к 8 годам колонии строго режима.

Зачитывая приговор, Лариса Семенова отметила, что суд учел положительные характеристики обвиняемого, «наличие у него детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания».

Также Улюкаев обязан выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Суд уточнил, что домашний арест будет засчитан Улюкаеву в срок наказания.

Защита уже объявила, что будет обжаловать вынесенный приговор.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 1807 671
    Х'Ариец 15 декабря 2017 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Ну вот, бросили плебсу кость:”Нате! Жрите! И голосуйте за кого скажут”.

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  • 17822 11758
    Серый 15 декабря 2017 в 15:35 Ссылка Пометить
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    Всё. Страну разворовали, принялись друг друга жрать ?

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  • 749 492
    Ъ 15 декабря 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
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    Козел отпущения…во всех смыслах.И это не начало никакой “чистки в верхах”.Это…козел отпущения.

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  • 298 208
    Valeriy Bondarik 15 декабря 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    ~~~ СРОК – для Улюкаева! ~~~

    _ Ну вот – этот Улюкаев – СРОК получил!
    А каким “козырным-ФРАЕРОМ”…он раньше БЫЛ!
    Как СМАЧНО-”зеленью-ХАРЧИЛСЯ”…и “её-косил”…
    На ЛИЧНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ – тратил МНОГО сил…
    _ НЕПРИКАСАЕМЫМ ЧЛЕНОМ власти – он СЧИТАЛСЯ!
    Своим СТАТУСОМ – он “успешно” ПРИКРЫВАЛСЯ…
    ЧЛЕНОМ “козырного” КЛАНА – он долго СЧИТАЛСЯ!
    НО…в итоге – он ЯВНО ЗА(жрал)(рвал)СЯ!
    _ 8-мь лет он ПОЛУЧИЛ,но НЕ хочет на зоне кантоваться!
    ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ может он – НА БОЛЬНИЧКЕ оказаться…
    Годик-ПОЛТОРА…ему поМОГУТ “по-болячках” СПИСАТЬ…
    А из оставшихся 5-ти – 50% ПОМОГУТ – амнистией убрать…
    _ Однако – УЖЕ “прошелестел” ТРЕВОЖНЫЙ слух,
    Про “ТО”…про что НЕ спешат молвить В СЛУГ…
    ГОВОРЯТ,что в-то-время,как Улюкаев СИДОР собирает,
    ВЕСЬ штат…”козырных” ЧЛЕНОВ “российскОЙ” власти,
    “ПОЧЕМУ-то”…..”ВДРУГ” – уже ПАМПЕРСЫ МЕНЯЕТ…
    _ Эти “козырные” ЧЛЕНЫ…”российскОЙ” власти,
    ОСОЗНАЛИ “вдруг” – что НАКЛИКАЛИ – для себя НАПАСТИ…
    И от Заслуженного наказания – ИХ ничто – НЕ сможет спасти…
    МНОГИЕ понимают,что НЕ успеют(НЕ смогут)- ноги-унести…
    [ГОВОРЯТ...что ОКОЛО них ПОЯВИЛАСЬ..."Тень" Власти...]
    _ ШНОБЕЛЯносящие,РАЗНЫЕ рыжие и прочие “полит-”РАБОЧИЕ”…
    Кто СТОЛЬКО ПЯТИЛЕТОК – ДИКО Россию РАЗ(грабля)(руша)ЛИ,
    Они “вдруг” ОСОЗНАЛИ,что РЕАЛЬНО – “залетели”-попали…
    Ведь ВСЕ эти годы – “неПОНЯТНЫЕ-тени”…ВСЁ фиксировали…
    [ГОВОРЯТ...что 85% ПРИДЁТСЯ ОТДАТЬ,чтобы СИДОРЫ не собирать...]
    _ ГОВОРЯТ…что “почему-то” т.н.”российская”–”элита”…
    Что ХАРЧИЛАСЬ долгие годы – из БЮДЖЕТНОГО “корыта”,
    По “не”–ИЗВЕСТНОЙ причине – УЖЕ ПОТОМ – ВСЯ ПОКРЫТА…
    ТАК-же,как и ВСЯ ИХняя – “верная” ИМ обслуживающая “СВИТА”…
    [через-ЗАПАСНЫЕ-"аэродромы"-они-НЕ-уйдут-"топливо"-НЕ-подвезут...]
    >>>ГОВОРЯТ…что РАЗНЫЕ “неожиданности” – ИХ ждут…
    “““““““““““““““““[39-87]“““

    Ох-уж-эта-Ирония…она такая Ироничная…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 15-123-17.

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