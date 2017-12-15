Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима (+ФОТО, ВИДЕО)

Только что Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Улюкаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к 8 годам колонии строго режима.

Зачитывая приговор, Лариса Семенова отметила, что суд учел положительные характеристики обвиняемого, «наличие у него детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания».

Также Улюкаев обязан выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Суд уточнил, что домашний арест будет засчитан Улюкаеву в срок наказания.

Защита уже объявила, что будет обжаловать вынесенный приговор.

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