Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима (+ФОТО, ВИДЕО)
Только что Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Улюкаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к 8 годам колонии строго режима.
Зачитывая приговор, Лариса Семенова отметила, что суд учел положительные характеристики обвиняемого, «наличие у него детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания».
Также Улюкаев обязан выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.
Суд уточнил, что домашний арест будет засчитан Улюкаеву в срок наказания.
Защита уже объявила, что будет обжаловать вынесенный приговор.
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Источник: rusvesna.su
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Ну вот, бросили плебсу кость:”Нате! Жрите! И голосуйте за кого скажут”.
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Всё. Страну разворовали, принялись друг друга жрать ?
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Козел отпущения…во всех смыслах.И это не начало никакой “чистки в верхах”.Это…козел отпущения.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
~~~ СРОК – для Улюкаева! ~~~
_ Ну вот – этот Улюкаев – СРОК получил!
А каким “козырным-ФРАЕРОМ”…он раньше БЫЛ!
Как СМАЧНО-”зеленью-ХАРЧИЛСЯ”…и “её-косил”…
На ЛИЧНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ – тратил МНОГО сил…
_ НЕПРИКАСАЕМЫМ ЧЛЕНОМ власти – он СЧИТАЛСЯ!
Своим СТАТУСОМ – он “успешно” ПРИКРЫВАЛСЯ…
ЧЛЕНОМ “козырного” КЛАНА – он долго СЧИТАЛСЯ!
НО…в итоге – он ЯВНО ЗА(жрал)(рвал)СЯ!
_ 8-мь лет он ПОЛУЧИЛ,но НЕ хочет на зоне кантоваться!
ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ может он – НА БОЛЬНИЧКЕ оказаться…
Годик-ПОЛТОРА…ему поМОГУТ “по-болячках” СПИСАТЬ…
А из оставшихся 5-ти – 50% ПОМОГУТ – амнистией убрать…
_ Однако – УЖЕ “прошелестел” ТРЕВОЖНЫЙ слух,
Про “ТО”…про что НЕ спешат молвить В СЛУГ…
ГОВОРЯТ,что в-то-время,как Улюкаев СИДОР собирает,
ВЕСЬ штат…”козырных” ЧЛЕНОВ “российскОЙ” власти,
“ПОЧЕМУ-то”…..”ВДРУГ” – уже ПАМПЕРСЫ МЕНЯЕТ…
_ Эти “козырные” ЧЛЕНЫ…”российскОЙ” власти,
ОСОЗНАЛИ “вдруг” – что НАКЛИКАЛИ – для себя НАПАСТИ…
И от Заслуженного наказания – ИХ ничто – НЕ сможет спасти…
МНОГИЕ понимают,что НЕ успеют(НЕ смогут)- ноги-унести…
[ГОВОРЯТ...что ОКОЛО них ПОЯВИЛАСЬ..."Тень" Власти...]
_ ШНОБЕЛЯносящие,РАЗНЫЕ рыжие и прочие “полит-”РАБОЧИЕ”…
Кто СТОЛЬКО ПЯТИЛЕТОК – ДИКО Россию РАЗ(грабля)(руша)ЛИ,
Они “вдруг” ОСОЗНАЛИ,что РЕАЛЬНО – “залетели”-попали…
Ведь ВСЕ эти годы – “неПОНЯТНЫЕ-тени”…ВСЁ фиксировали…
[ГОВОРЯТ...что 85% ПРИДЁТСЯ ОТДАТЬ,чтобы СИДОРЫ не собирать...]
_ ГОВОРЯТ…что “почему-то” т.н.”российская”–”элита”…
Что ХАРЧИЛАСЬ долгие годы – из БЮДЖЕТНОГО “корыта”,
По “не”–ИЗВЕСТНОЙ причине – УЖЕ ПОТОМ – ВСЯ ПОКРЫТА…
ТАК-же,как и ВСЯ ИХняя – “верная” ИМ обслуживающая “СВИТА”…
[через-ЗАПАСНЫЕ-"аэродромы"-они-НЕ-уйдут-"топливо"-НЕ-подвезут...]
>>>ГОВОРЯТ…что РАЗНЫЕ “неожиданности” – ИХ ждут…
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Ох-уж-эта-Ирония…она такая Ироничная…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-123-17.