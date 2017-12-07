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Сравнил себя с гладиатором и попросил прощения у людей — последнее слово Улюкаева в суде

12:44. 7 декабря 2017 Просмотров - 363 Один комментарий Опубликовал:
Сравнил себя с гладиатором и попросил прощения у людей — последнее слово Улюкаева в суде | Русская весна

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, в четверг выступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом.

Он вновь заявил о своей невиновности. «Против меня была совершена чудовищная провокация», — сказал Улюкаев. Потенциальный потерпевший превратился в свидетеля, а потом в гипотетического свидетеля и кажется вовсе растворился, сказал Улюкаев про главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Никто не ставил вопрос о наличии в «Роснефти» черной кассы, добавил экс-министр. Он также сообщил, что ждал очную ставку с Сечиным, но ее так и не провели.

«Насчет „сыра и масла“ скажу, что с 2006 г. подавал декларации и ни разу не было вопросов по поводу источников происхождения имущества», — сказал Улюкаев, комментируя сделанное прокурором 4 декабря заявление о том, что он не испытывал материальных трудностей и «катался как сыр в масле».

Экс-министр сравнил процесс с цирком: не очень молодой гладиатор отмахивается картонным мечом, а публика любопытствует — какой срок дадут. По его словам, жертвой провокации может стать любой.

Улюкаев в последнем слове признал себя виновным — но не во взятке, а в том, что слишком часто шел на компромиссы: крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки, дарил сам. По его словам, только попав в трудную ситуацию понимаешь, как тяжело живут люди.

«Простите меня за это, люди», — сказал Улюкаев. Остаток жизни он пообещал посвятить помощи людям. Он добавил, что 10 лет строгого режима в его возрасте равносильны смертному приговору.

Завершил свое последнее слово пожеланием хорошо встретить Новый год: «Будьте здоровы, живите счастливо».

Суд вынесет приговор по делу Улюкаева 15 декабря.

Напомним, он был задержан 14 ноября 2016 г. и обвиняется в получении взятки от «Роснефти» в размере $2 млн.

По версии следствия, министр просил деньги за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании купить государственный пакет акций «Башнефти».

Улюкаева задержали после встречи с Игорем Сечиным в «Роснефти». В машине министра была обнаружена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Дело в отношении Улюкаева было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особом крупном размере).

Гособвинение считает вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн полностью доказанной. Для него требуют 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. — в пятикратном размере суммы взятки. Кроме того, прокурор потребовал запретить Улюкаеву занимать ответственные должности 10 лет, лишить его орденов, наград и звания «Заслуженный юрист России».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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