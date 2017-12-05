Улюкаева развеселил “срок” в 10 лет

Алексей Улюкаев заявил, что просьба прокурора приговорить его к лишению свободы сроком на 10 лет, вызвала у него веселье.

Дословно бывший министр экономического развития, которого обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов, по поводу возможного приговора сказал: “Мне было весело”.

Представитель государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Судьба Алексея Улюкаева может решиться в самые ближайшие дни.

Источник: nashaplaneta.su