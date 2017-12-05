Улюкаева развеселил “срок” в 10 лет
17:31. 5 декабря 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал: brahman
Алексей Улюкаев заявил, что просьба прокурора приговорить его к лишению свободы сроком на 10 лет, вызвала у него веселье.
Дословно бывший министр экономического развития, которого обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов, по поводу возможного приговора сказал: “Мне было весело”.
Представитель государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
Судьба Алексея Улюкаева может решиться в самые ближайшие дни.
Источник: nashaplaneta.su
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А почему ему не веселиться? Вот представьте,случилось чудо и дали педермоту ублюдкаеву 10 лет.Тут же ему засчитают 1 день “тяжелейшего” домашнего ареста за 5 ,а то и за 10! Поедет безусловно в колонию,но не доехав за безупречное поведение ему скостят оставшийся срок!И тут же придумают амнистию,что бы снять судимость,и вот педермот снова в игре!! Ах,да,еще штраф,ну это сушие мелочи,будет платить с зарплаты дворника,лет на 600-700 хватит.Можно и посмеяться.