Главная » Политика

Улюкаева развеселил “срок” в 10 лет

17:31. 5 декабря 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:


Алексей Улюкаев заявил, что просьба прокурора приговорить его к лишению свободы сроком на 10 лет, вызвала у него веселье.
 
Дословно бывший министр экономического развития, которого обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов, по поводу возможного приговора сказал: “Мне было весело”.
 
Представитель государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в  500 миллионов рублей.
 
Судьба Алексея Улюкаева может решиться в самые ближайшие дни.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путин и Медведев насильственно изменили конституционный строй?
...принятия Конституции РФ — за 18 лет ни одного всероссийского референдума проведено... отсутствуют. На протяжении десяти лет по инициативе Путина и Медведева...нереально короткие сроки. Таких кампаний не случалось за двадцать лет существования неправительственных...
Сергей Полонский – миллиард ему не помог
Начало января ознаменовалось арестом и посадкой в камбоджийскую тюрьму российского бизнесмена Сергея Полонского. Не вдаваясь в юридические аспекты дела и не стараясь определить степень виновности или невиновности этого строителя московских небоскребов, ...
Путин подписал закон о "нежелательных" иностранных организациях в РФ
... 500 тысяч рублей) до шести лет лишения свободы. При этом если...
Когда ребёнка можно убить в утробе матери? Ответ американцев
Что отвечают в Америке простые люди на этот вопрос? А что ответили бы вы? Фрагмент американского фильма "180". На справедливые комментарии некоторых зрителей: данный фильм снял еврей Рей Комфорт, полное название можно перевести как «180 movie. От ...
Тайный проект вождя
Издательство "Родович" переиздает книгу Г.А. Сидорова "Тайный проект вождя". В этой книге, Георгий Алексеевич Сидоров приоткрывает тайну плана И.В. Сталина, о том, как он опираясь на древнюю традицию создавал первое высшее сословие тружеников. Для чего он ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
... ИСТОРИЧЕСКИМ КОРНЯМ РУСИ - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ, Факты: 1.997.994 ...которых определен в два миллиона лет до н. э. ... жившие на Ангаре 25 тысяч лет назад. [Новгородцев Н.С...районе Ставропольского края, обследована летом 1977 года экспедицией Института археологии...

Один комментарий»

  • 1996 1634
    Pol Roger 5 декабря 2017 в 17:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А почему ему не веселиться? Вот представьте,случилось чудо и дали педермоту ублюдкаеву 10 лет.Тут же ему засчитают 1 день “тяжелейшего” домашнего ареста за 5 ,а то и за 10! Поедет безусловно в колонию,но не доехав за безупречное поведение ему скостят оставшийся срок!И тут же придумают амнистию,что бы снять судимость,и вот педермот снова в игре!! Ах,да,еще штраф,ну это сушие мелочи,будет платить с зарплаты дворника,лет на 600-700 хватит.Можно и посмеяться.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>